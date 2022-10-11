ملياردير من وادي السيلكون يتخلّى عن جنسيته الروسية  لصالح الإسرائيلية

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬الملياردير‭ ‬وأحد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬يوري‭ ‬ميلنر‭ ‬الاثنين‭ ‬تخليه‭ ‬عن‭ ‬جنسيته‭ ‬الروسية‭.‬

وكتب‭ ‬ميلنر‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ “‬تركت‭ ‬وعائلتي‭ ‬روسيا‭ ‬بصورة‭ ‬نهائية‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بعد‭ ‬ضمّها‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ . ‬وأنهينا‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬رسمياً‭ ‬إجراءات‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬جنسيتنا‭ ‬الروسية‭”.‬

وميلر‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬شركة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الالكتروني‭ “‬دي‭ ‬إس‭ ‬تي‭ ‬غلوبل‭” ‬وأحد‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬فيسبوك،‭ ‬هو‭ ‬مواطن‭ ‬إسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ “‬دي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬غلوبل‭” ‬الاكتروني‭.‬

وأشار‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ميلنر‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬أية‭ ‬أصول‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬97‭%‬‭ ‬من‭ ‬ثروته‭ ‬خارجها‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ “‬يوري‭ ‬لم‭ ‬يلتق‭ ‬مطلقاً‭ (‬الرئيس‭ ‬الروسي‭) ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮ ‬لا‭ ‬ضمن‭ ‬اجتماع‭ ‬فردي‭ ‬ولا‭ ‬ضمان‭ ‬لقاء جماعي‭”. ‬وكانت‭ ‬مؤسسته‭ “‬برايك‭ ‬ثرو‭ ‬برايز‭ ‬فاوندايشن‭” ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬دانت‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وتبرعت‭ ‬المؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬11‭ ‬‮ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمساعدة‭ ‬اللاجئين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬والعلماء‭ ‬الذين‭ ‬أُجبروا‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬روسيا،‭ ‬وفق‮ ‬‭”‬دي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬غلوبل‭”.‬

وعام‭ ‬2016،‭ ‬أعلن‭ ‬ميلنر‭ ‬وعالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬البريطاني‭ ‬الراحل‭ ‬ستيفن‭ ‬هوكينغ‭ ‬عن‭ ‬مبادرة‭ ‬فضائية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ “‬ألفا‭ ‬سنتوري‭”‬،‭ ‬أقرب‭ ‬نظام‭ ‬نجمي‭ ‬إلى‭ ‬الأرض،‭ ‬باستخدام‭ ‬مركبات‭ ‬فضائية‭ ‬صغيرة‭ ‬تعمل‭ ‬بالدفع‭ ‬الخفيف،‭ ‬وأخرى‭ ‬فائقة‭ ‬الخفة‭ ‬أو‭ ‬مركبة‭ ‬نانوية‭.‬

وتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬كذلك‭ ‬لإطلاق‭ ‬بحث‭ ‬واسع‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬الذكية‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ويمتد‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬يجري‭ ‬خلالها‭ ‬مسح‭ ‬السماء‭ ‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬ميلنر‭.‬