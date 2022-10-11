نظام لتصنيف درجة الوثوق بالدراسات عن تأثير بعض العوامل على الصحة 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تكثر‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬التي‭ ‬تحدّد‭ ‬تأثير‭ ‬بعض‭ ‬العوامل‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬كأنواع‭ ‬الأطعمة‭ ‬ومنها‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬مثلاً،‭ ‬وتتعارض‭ ‬نتائجها‭ ‬أحياناً،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬لتصنيف‭ ‬هذه‭ ‬الأبحاث‭ ‬وفق‭ ‬درجة‭ ‬إمكان‭ ‬الوثوق‭ ‬بنتائجها‭.‬

وأجرى‭ ‬معهد‭ “‬إنستيتيوت‭ ‬فور‭ ‬هيلث‭ ‬متريكس‭ ‬أند‭ ‬إفالويشن‭” ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬مرجعاً‭ ‬في‭ ‬الإحصاءات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمواضيع‭ ‬الصحية،‭ ‬مراجعة‭ ‬لأبحاث‭ ‬تتناول‭ ‬180‭ ‬مجالاً،‭ ‬هدف‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬ارتباط‭ ‬العوامل‭ ‬المعززة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬كتدخين‭ ‬السجائر‭ ‬مثلاً،‭ ‬بالأمراض‭ ‬الصحية‭ ‬كسرطان‭ ‬الرئة‭.‬‭ ‬وأعطى‭ ‬المعهد‭ ‬هذا‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬التدخين‭ ‬وسرطان‭ ‬الرئة‭ ‬تصنيف‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬لناحية‭ ‬إمكان‭ ‬الوثوق‭ ‬به‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬اي‭ ‬دراسة‭ ‬أخرى‭ ‬لاحقة‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬مغايرة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الروابط‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬أيضاً‭ ‬ذلك‭ ‬الموجود‭ ‬بين‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬نجمة‭ ‬أو‭ ‬نجمتين‭ ‬نحو‭ ‬ثلثي‭ ‬الخلاصات‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬روابط‭ ‬مفترضة‭ ‬بين‭ ‬عامل‭ ‬معزز‭ ‬للإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬ما‭ ‬وتداعياته‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬تلوية‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭ ‬ميديسين‭” ‬الاثنين‭. ‬وبعبارة‭ ‬أخرى،‭ ‬فإن‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الروابط‭ ‬موضع‭ ‬شكّ‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العلمية‭.‬

أما‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكتة‭ ‬القلبية‭ ‬يرتفع‭ ‬مع‭ ‬تناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬غير‭ ‬المصنعة‭ ‬سواء‭ ‬أكانت‭ ‬مشوية‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬فحظيت‭ ‬بتصنيف‭ ‬نجمة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭.‬

ولم‭ ‬تلق‭ ‬تصنيفاً‭ ‬أفضل‭ ‬الاستنتاجات‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بوجود‭ ‬رابط‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬الذي‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬والإصابة‭ ‬بسرطاني‭ ‬القولون‭ ‬أو‭ ‬الثدي‭ ‬أو‭ ‬أمراض‭ ‬نقص‭ ‬التروية‭ (‬قصور‭ ‬أو‭ ‬احتباس‭ ‬نسبي‭ ‬أو‭ ‬مطلق‭ ‬لتروية‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬أنسجة‭ ‬الجسم‭) ‬أو‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬إذ‭ ‬حازت‭ ‬نجمتين‭ ‬لناحية‭ ‬إمكان‭ ‬الوثوق‭ ‬بها‭.‬

وأعرب‭ ‬مدير معهد‭ “‬إنستيتيوت‭ ‬فور‭ ‬هيلث‭ ‬متريكس‭ ‬أند‭ ‬إفالويشن‭” ‬وأحد‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة‭ ‬الرئيسيين‭ ‬كريستوفر‭ ‬موراي‭ ‬عن‭ ‬تفاجؤه‭ “‬بالضعف‭ ‬النسبي‭ ‬للرابط‭ ‬الموجود‭ ‬بين‭ ‬العوامل‭ ‬المعززة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬ونتائجها‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬عند‭ ‬التطرق‭ ‬للنظام‭ ‬الغذائي‭”. ‬وكان‭ ‬الدافع‭ ‬وراء‭ ‬إجراء‭ ‬الدراسة‭ ‬هو‭ ‬ملاحظة‭ ‬أنّ‭ “‬الجميع‭ ‬يتّخذ‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬بحث‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬ما‭ ‬مرجعاً‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬نتائج‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتمحورة‭ ‬على‭ ‬الموضوع‭ ‬نفسه‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬تحولاً‭ ‬كبيراً‭ ‬جداً‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬مواري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭.‬

‭ ‬الخضر‭ ‬والأمراض‭ ‬

ولتصنيف‭ ‬الاستنتاجات‭ ‬وتحديد‭ ‬النجوم‭ ‬التي‭ ‬تستحقها،‭ ‬راجع‭ ‬المعهد‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬موضوعاً‭ ‬معيناً‭ ‬وحدّد‭ ‬ترابطها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬النتيجة‭ ‬الأكثر‭ ‬استيفاءً‭ ‬للرابط‭ ‬المطروح،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬موراي‭.‬

وتناول‭ ‬العلماء‭ ‬مثلاً‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬استهلاك‭ ‬الخضر‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الأمراض،‭ ‬مستندين‭ ‬إلى‭ ‬خمسين‭ ‬دراسة‭ ‬شملت‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬4،6‭ ‬ملايين‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬34‭ ‬بلداً‭.‬

وقال‭ ‬عالم‭ ‬الأوبئة‭ ‬من‭ ‬معهد‭ “‬إنستيتيوت‭ ‬فور‭ ‬هيلث‭ ‬‮ ‬متريكس‭ ‬أند‭ ‬إفالويشن‭” ‬جيفري‭ ‬ستانواي‭ ‬إنّ‭ ‬تناول‭ ‬حبة‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬حبات‭ ‬من‭ ‬الخضر‭ ‬يومياً‭ ‬يقلّل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬إقفارية‭ ‬بنسبة‭ ‬23‭%.‬‭ ‬وحصلت‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬وجود‭ ‬صلة‭ ‬بين‭ ‬استهلاك‭ ‬هذه‭ ‬الكمية‭ ‬من‭ ‬الخضر‭ ‬ومرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬2،‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬نجمة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭. ‬ورأى‭ ‬خبراء‭ ‬مستقلون‭ ‬أنّ‭ ‬الدراسة‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭ ‬لكنّهم‭ ‬حذروا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬الاستنتاجات‭. ‬ولفت‭ ‬خبير‭ ‬الإحصاءات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ “‬أوبن‭ ‬يونيفرستي‭” ‬البريطانية‭ ‬كيفين‭ ‬ماكونواي‭ ‬إلى‭ ‬ضياع‭ ‬أمور‭ ‬كثيرة‭ ‬عندما‭ ‬يجري‭ ‬وضع‭ ‬دراسات‭ ‬معقدة‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭. ‬وأشار‭ ‬الاختصاصي‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬التغذية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ “‬أستون‭” ‬البريطانية‭ ‬دوان‭ ‬ميلور‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬النتائج‭ ‬المتعلقة‭ ‬باللحوم‭ ‬الحمراء‭ “‬ليست‭ ‬مفاجئة‭” ‬لأنها‭ ‬تركز‭ ‬حصراً‭ ‬على‭ ‬اللحوم‭ ‬غير‭ ‬المصنعة‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬مثل‭ ‬لحم‭ ‬الخنزير‭ ‬المقدد‭ ‬أو‭ ‬النقانق‭ “‬التي‭ ‬ينطوي‭ ‬تناولها‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬أعلى‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭”.‬

ويعتزم‭ ‬المعهد‭ ‬تحديث‭ ‬تصنيفه‭ ‬بالدراسات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬فيما‭ ‬سينشر‭ ‬قريباً‭ ‬تصنيفات‭ ‬أخرى‭ ‬تربط‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬بعوامل‭ ‬أخرى‭ ‬كتناول‭ ‬الكحول‭ ‬وتلوث‭ ‬الهواء‭.‬