انطلاق مهرجان هوليوود للأفلام الفرنسية

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انطلق‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬المهرجان‭ ‬الأميركي‭ ‬للأفلام‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬التراجع‭ ‬الحاد‭ ‬لإقبال‭ ‬المشاهدين‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

ولاحظ‭ ‬المخرج‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬جاك‭ ‬أنّو‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لهذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬أفضل‭ ‬الإنتاجات‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬الهوليوودية‭ ‬أن‭ “‬السينما‭ ‬تشهد‭ ‬تحوّلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬فعلياً‭”‬،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ “‬الاختباء‭” ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭.‬

وأضاف‭ ‬قبل‭ ‬العرض‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬لفيلمه‭ ‬الجديد‭ “‬نوتردام‭ ‬تحترق‭” (‬Notre‭-‬Dame‭ ‬Brûle‭) ‬أن‭ “‬دور‭ ‬السينما‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭” ‬بفعل‭ ‬عوامل‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ “‬التضخّم‭” ‬الذي‭ ‬يقضم‭ ‬موازنات‭ ‬الترفيه،‭ ‬و‭”‬الشاشات‭ ‬المنزلية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬اشتراها‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الحجر‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬القطاع‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭” ‬البث‭ ‬التدفقي‭. ‬وتوقّع‭ “‬ألا‭ ‬يعود‭ ‬لفئة‭ ‬كاملة‭ ‬تُسمى‭ ‬الأفلام‭ ‬الوسيطة‭ (…) ‬مكان‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬الكبيرة‭”‬،‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭.‬

وتواجه‭ ‬عودة‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬صالات‭ ‬السينما‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭.‬

ففي‭ ‬فرنسا،‭ ‬سُجّل‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬الإقبال‭ ‬الأدنى‭ ‬على‭ ‬الصالات‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬منذ‭ ‬1980‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬أحدث‭ ‬إحصاءات‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للسينما،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬التذاكر‭ ‬المباعة‭ ‬اقتصر‭ ‬على‭ ‬7‭,‬38‭ ‬ملايين،‭ ‬اي‭ ‬بانخفاض‭ ‬34‭,‬3‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬خلال أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2019،‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭.‬‮ ‬

أما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬فتوقفت‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬قاعة‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬الجائحة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬لأصحاب‭ ‬دور‭ ‬السينما‭. ‬وافادت‭ ‬صحيفة‭ “‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭” ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بأن‭ ‬مجموعة‭ “‬سينيوورلد‭” (‬Cineworld‭) ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬شبكة‭ “‬ريغال‭ ‬سينماز‭” (‬Regal‭ ‬

Cinemas‭)‬،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬سلسلة‭ ‬دور‭ ‬سينما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تعتزم‭ ‬إجراء‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬كبيرة‭ ‬إذ‭ ‬تستعد‭ ‬لإشهار‭ ‬إفلاسها‭.‬

أما‭ ‬ماري‭ ‬كاستي‭ ‬مانسيون‭ ‬شار‭ ‬التي‭ ‬يُعرض‭ ‬فيلمها‭ “‬ديفيتيمنتو‭” (‬Divertimento‭) ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬فأعربت‭ ‬بدورها‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬‮ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬والصعوبة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬انتعاشه‭.‬‮ ‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ “‬المشاعر‭ ‬التي‭ ‬تُولّدها‭” ‬مشاهدة‭ ‬فيلم‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬السينما‭ “‬لن‭ ‬تشبه‭ ‬أبداً‭ ‬مشاهدته‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭”.‬‮ ‬

ويُعرض‭ ‬75‭ ‬فيلماً‭ ‬ومسلسلاً‭ ‬تلفزيونياً‭ ‬فرنسياً‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬سابقا‭ ‬اسم‭ ‬مهرجان‭ “‬كولكوا‭”.‬‮ ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المهرجان‭ ‬فرنسوا‭ ‬تروفار‭ ‬إن‭ ‬منصات‭ ‬البث‭ ‬الدفقي‭ ‬تتيح‭ ‬للأعمال‭ ‬الفرنسية‭ ‬اكتساب‭ ‬جمهور‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأضاف‭ “‬ثمة‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬بأكمله‭ ‬يهوى‭ ‬الأفلام‭ ‬الفرنسية‭ ‬والمسلسلات‭ ‬الأوروبية‭ ‬والآسيوية‭”.‬