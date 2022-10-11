عرض في مدريد عن التأثير المتبادل بين بيكاسو وشانيل 

مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يجمع‭ ‬متحف‭ ‬تيسن‭ ‬بورنميزا‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لوحات‭ ‬بابلو‭ ‬بيكاسو‭ ‬الطليعية‭ ‬وتصاميم‭ ‬الأزياء‭ ‬الرصينة‭ ‬العابرة‭ ‬للزمن‭ ‬من‭ ‬كوكو‭ ‬شانيل،‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬فني‭ ‬بين‭ ‬عملاقي‭ ‬الموضة‭ ‬والفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬‮ ‬

‭.‬ويندرج‭ ‬معرض‭ “‬بيكاسو‭/‬شانيل‭” ‬ضمن‭ ‬الأنشطة‭ ‬المقررة‭ ‬لإحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬الخمسين‭ ‬لوفاة‭ ‬الرسام‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬بإسبانيا‭ ‬عام‭ ‬1881‭ ‬والذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬موجان‭ (‬فرنسا‭) ‬عام‭ ‬1973‭. ‬ويقيم‭ ‬البلدان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬معرضاً‭ ‬استعادياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭.‬‮ ‬

ويعرض‭ ‬المتحف‭ ‬المدريدي‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬قطعة‭ ‬لمصممة‭ ‬الأزياء‭ ‬الفرنسية‭ ‬الكبيرة‭ ‬تتداخل‭ ‬مع‭ ‬لوحات‭ ‬ورسوم‭ ‬لبيكاسو،‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬أوجه‭ ‬التشابه‭ ‬بينهما‭.‬

وأوضحت‭ ‬القيّمة‭ ‬على‭ ‬المعرض‭ ‬باولا‭ ‬لوينغو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ ‬قاعات‭ ‬المتحف‭ ‬تحتضن‭ “‬حوارات‭ ‬محفِزة‭ ‬بين‭ ‬الأعمال‭ ‬الطليعية‭ ‬لبابلو‭ ‬بيكاسو‭ ‬والإبداعات‭ ‬المبتكرة‭ ‬لشانيل‭”.‬

وقسّمت‭ ‬المعروضات‭ ‬وفق‭ ‬الترتيب‭ ‬الزمني،‭ ‬إذ‭ ‬يضمّ‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬السواء‭ ‬لوحات‭ ‬للرسام‭ ‬وقطعاً‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬الأزياء‭ ‬الراقية‭ ‬بهدف‭ ‬إظهار‭ “‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬مارسه‭ ‬بيكاسو‭ ‬على‭ ‬تصاميم‭ ‬أزياء‭ ‬شانيل‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬شرح‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمتحف‭ ‬غييرمو‭ ‬سولانا‭.‬‮ ‬

ويلاحَظ‭ ‬مثلاً‭ ‬أن‭ ‬معطفاً‭ ‬صممته‭ ‬شانيل‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1918‭ ‬و‭ ‬1919‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬درجات‭ ‬اللونين‭ ‬الأسود‭ ‬والبني‭ ‬والخطوط‭ ‬في‭ ‬لوحة‭ “‬رأس‭ ‬رجل‭” ‬التكعيبية‭ (‬1913‭).‬‮ ‬‭ ‬أما‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يركّز‭ ‬على‭ ‬زوجة‭ ‬بيكاسو‭ ‬الأولى‭ ‬الروسية‭ ‬أولغا‭ ‬خوخلوفا،‭ ‬فـ‭”‬يتغير‭ ‬اتجاه‭ ‬التأثير‭” ‬فيه،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬سولانا‭.‬‮ ‬

ففي‭ ‬اللوحات‭ ‬التي‭ ‬رسم‭ ‬فيها‭ ‬بيكاسو‭ ‬ملهمته‭ ‬أولغا،‭ ‬وكانت‭ ‬زبونة‭ ‬منتظمة‭ ‬للمصممة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ترتدي‭ ‬أزياءها‭ ‬باستمرار،‭ “‬يواجه‭ ‬الرسام‭ ‬مشكلة‭ ‬خطوط‭ ‬شانيل‭ ‬المستقيمة‭ (…) ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬ابتكار‭ ‬ما‭ ‬ابتكرته‭ ‬شانيل‭”‬،‭ ‬في‭ ‬نوع‭ ‬من‭ “‬حوار‭ ‬بين‭ ‬مبتكرين‭”‬،‭ ‬بحسب سولانا‭.‬

ومن‭ ‬المعروضات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬فستان‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ “‬شانيل‭” ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1922‭ ‬،‭ ‬رمادي‭ ‬اللون‭ ‬مع‭ ‬فرو‭ ‬أبيض‭ ‬على‭ ‬الياقة‭ ‬والمعصمين،‭ ‬مشابه‭ ‬جدًا‭ ‬لذلك‭ ‬الذي‭ ‬ترتديه‭ ‬شخصية‭ ‬لوحة‭ ‬المهرّج‭ ‬لبيكاسو‭ ‬عام‭ ‬1923‭.‬‮ ‬

وبتمحور‭ ‬القسمان‭ ‬الأخيران‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬لشانيل‭ ‬وبيكاسو‭ ‬اللذين‭ ‬التقيا‭ ‬عام‭ ‬1917‭ ‬وكان‭ ‬لهما‭ ‬أصدقاء‭ ‬مشتركون‭ ‬كثر،‭ ‬لأن‭ ‬يتعاونا‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

وتُظهر‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬التعاونية‭ “‬حواراً‭ ‬بين‭ ‬الموضة‭ ‬والرسم‭ ‬والشعر‭ ‬والموسيقى‭ ‬والمسرح‭ ‬والرقص‭ ‬والفنون،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬المشاهد‭ ‬الثقافية‭ ‬الإبداعية‭ ‬والتجريبية‭ ‬لفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الحربين‭ ‬العالميتين‭ ‬ويشكل‭ ‬موضوع‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬سيسيل‭ ‬دوبريه،‭ ‬رئيسة‭ ‬متحف‭ ‬بيكاسو‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الذي‭ ‬أعارت‭ ‬متحف‭ ‬تيسن‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬قطعاً‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الفنان‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭.‬‮ ‬