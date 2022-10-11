الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية عن الاضطرابات النفسية 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬ومسلسلات‭ ‬تضمّ‭ ‬شخصيات‭ ‬تعاني‭ ‬اضطرابات‭ ‬ثنائية‭ ‬القطب‭ ‬إلى‭ ‬فنانين‭ ‬يتحدثون‭ ‬علانية‭ ‬عن‭ ‬إصابتهم‭ ‬بالاكتئاب،‭ ‬تساعد‭ ‬الثقافة‭ ‬الشعبية‭ ‬بدرجة‭ ‬متزايدة‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬الاضطرابات‭ ‬النفسية،‭ ‬رغم‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬أحكام‭ ‬مسبقة‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الماضية،‭ ‬صدر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭. ‬من‭ “‬هوملاند‭” ‬إلى‭ “‬13‭ ‬ريزنز‭ ‬واي‭” ‬مروراً‭ ‬بـ‭”‬هابينس‭ ‬ثيرابي‭”… ‬إنتاجات‭ ‬كثيرة‭ ‬قدمت‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬شخصيات‭ ‬رئيسية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬القطبية‭ ‬الثنائية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬القلق‭.‬

كذلك،‭ ‬تجرّأ‭ ‬فنانون‭ ‬ورياضيون‭ ‬كثر‭ ‬على‭ ‬البوح‭ ‬بمكنوناتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭… ‬من‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء،‭ ‬ماريا‭ ‬كاري‭ ‬وكانييه‭ ‬ويست‭ ‬اللذان‭ ‬كشفا‭ ‬عن‭ ‬معاناتهما‭ ‬من‭ ‬اضطراب‭ ‬ثنائي‭ ‬القطب‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬كشف‭ ‬المغني‭ ‬البلجيكي‭ ‬ستروماي‭ ‬عن‭ ‬معاناته‭ ‬الاكتئاب،‭ ‬وكسر‭ ‬المحرّمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أغنيته‭ “‬هل‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬موجة‭ ‬ألبومات‭ ‬سجلها‭ ‬أصحابها‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬لهم،‭ ‬بينهم‭ ‬نجوم‭ ‬مثل‭ ‬أديل‭ ‬أو‭ ‬بيلي‭ ‬ايليش‭.‬

وانسحبت‭ ‬رياضيات‭ ‬مثل‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬أو‭ ‬سيمون‭ ‬بيلز‭ ‬من‭ ‬مسابقات‭ ‬رياضية،‭ ‬بهدف‭ ‬معلن‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحتهنّ‭ ‬العقلية‭.‬

ويقول‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬سانت‭ ‬أنطوان‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬جان‭ ‬فيكتور‭ ‬بلان‭ “‬إننا‭ ‬نشهد‭ ‬على‭ ‬سيل‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬وكل‭ ‬القطاعات‭ ‬معنية‭ ‬وهذا‭ ‬يتيح‭ ‬تغيير‭ ‬التصورات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬عن‭ ‬المشاكل‭ ‬النفسية‭”. ‬وقد‭ ‬أطلق‭ ‬بلان،‭ ‬مؤلف‭ ‬كتاب‭ “‬Pop‭ ‬‭&‬‭ ‬Psy‭” ‬الصادر‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬مهرجاناً‭ ‬يحمل‭ ‬العنوان‭ ‬عينه‭ ‬استضافته‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الطاولات‭ ‬المستديرة‭ ‬والمناقشات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬الحية،‭ ‬يهدف‭ ‬الحدث‭ ‬إلى‭ “‬نفض‭ ‬الغبار‭ ‬عن‭ ‬الأفكار‭ ‬المتوارثة‭ ‬حول‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭”.‬

ويوضح‭ ‬جان‭ ‬فيكتور‭ ‬بلان‭ “‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬ارتبطت‭ ‬الاضطرابات‭ ‬النفسية‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي‭ ‬بالعنف،‭ ‬أو‭ ‬بأعراض‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بالاعتلال‭ ‬النفسي‭”.‬

ويتابع‭ ‬قائلاً‭ “‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬قيمتها‭ ‬الفنية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أفلاماً‭ ‬مثل‭ +‬Flight‭ ‬over‭ ‬the‭ ‬Cuckoo’s‭ ‬Nest‭+ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬صورة‭ ‬سلبية‭ ‬عن‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭”.‬

لكن‭ ‬الأحوال‭ ‬تغيرت،‭ “‬وبتنا‭ ‬نشعر‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬مسلسل‭ ‬مع‭ ‬شخصية‭ ‬متأثرة‭ ‬باضطراب‭ ‬عقلي‭ ‬أصبح‭ ‬أمراً‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬بلان‭.‬

وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬سيواجه‭ ‬خلال‭ ‬حياته‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬الذهنية‭ ‬من‭ ‬قريب‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬بعيد‭. ‬لم‭ ‬تساعد‭ ‬أزمة‭ ‬كوفيد‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الأمور،‭ ‬إذ‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الأصغر‭ ‬منهم‭.‬

تشرح‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لجمعية‭ “‬لوفر‭ ‬فالريه‭” ‬المعنية‭ ‬بمواكبة‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الاضطرابات‭ ‬النفسية،‭ ‬ساندرين‭ ‬بروتين‭ “‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ (‬كوفيد‭)‬،‭ ‬لمس‭ ‬الجميع‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تترنح‭”.‬

وتضيف‭ “‬بات‭ ‬يتم‭ ‬الحديث‭ ‬عنها‭ ‬أكثر،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المحظورات‭”.‬

وتقول‭ ‬من‭ ‬ناحيتها‭ ‬الطبيبة‭ ‬النفسية‭ ‬فاني‭ ‬جاك‭ “‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأشكال‭ ‬الجدية،‭ ‬تبقى‭ ‬هناك‭ ‬كليشيهات،‭ ‬والحديث‭ ‬عنها‭ ‬ليس‭ ‬دائماً‭ ‬عنصراً‭ ‬مساعداً‭”‬،‭ ‬مستشهدة‭ ‬بمثال‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬التي‭ ‬حلقت‭ ‬رأسها‭ ‬بصورة‭ ‬مفاجئة‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬إدمان‭ ‬واكتئاب‭. ‬وأكثر‭ ‬المغالطات‭ ‬ترتبط‭ ‬خصوصاً‭ ‬بالفصام،‭ ‬وهو‭ ‬مرض‭ ‬نفسي‭ ‬مزمن‭ ‬معقد،‭ ‬إذ‭ ‬يُتهم‭ ‬الأشخاص‭ ‬المصابون‭ ‬به‭ – ‬زوراً‭ – ‬بالعنف‭.‬

ويوضح‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬جيل‭ ‬مارتينيز،‭ ‬مدير‭ ‬فرع‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاستشفائية‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ “‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬العلاج‭ ‬مبكراً،‭ ‬كانت‭ ‬النتائج‭ ‬أفضل،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬النبذ‭ ‬المرافق‭ ‬لهذه‭ ‬الأمراض‭ ‬لتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭”.‬

ويستذكر‭ ‬قائلاً‭ “‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬أو‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬شخصيات‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬اضطراباتها‭ ‬ثنائية‭ ‬القطب،‭ ‬رأينا‭ ‬سيلاً‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬الاستشارة‭ ‬الطبية‭”‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬بكون‭ ‬الجيل‭ ‬الشاب‭ “‬يتمتع‭ ‬اليوم‭ ‬بإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تجسيد‭ ‬مختلف‭ ‬للمشاكل‭ ‬النفسية‭”.‬