التربية النيابية تطالب بدور ثالث للسادس الإعدادي

عبد الصاحب يوجّه بتقسيط أجور الدراسة لطلبة الجامعات

بغداد – ساري تحسين

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ، بمراعاة تقسيط الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي والدراسة المسائية. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة ايهاب ناجي عباس ، جاء فيها (الوزير اوعز بمراعاة تقسيط الأجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الى ثلاثة دفعات ، والالتزام بتقسيط الأجور الدراسية للدراسة المسائية وفق ماجاء بقرار هيئة الرأي في اجتماعها السابق)، واشار الى ان (ذلك جاء استنادا للفقرتين 6 بـ و ??و من البند د?? في دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية الحالية المعممة بموجب الكتاب م5ق 5643 المتعلقة بتقسيط اجور الطلبة ضمن التعليم الحكومي الخاص الصباحي ، واستنادا إلى ماجاء بالفقرة اولا من محضر الاجتماع السادس الهيئة الراي والمبلغة بموجب الكتاب السابق).

كما اعلنت الوزارة ،نتائج قبول قناة تطوير الملاكات الصحية من خريجي المعاهد للعام الدراسي الجاري. وذكر البيان ان (القوائم المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تضمنت قبول 98 طالبا ضمن القناة أعلاه من خريجي المعاهد وحسب التخصصات المناظرة). في وقت ، اقترحت لجنة التربية النيابية، إجراء الدور الثالث لطلبة الصف للسادس الإعدادي وتكييف المناهج.

وقال بيان امس أن (اللجنة اقترحت على وزارة التربية ، اعتبار العام الدراسي الماضي عدم رسوب واجراء الدور الثالث للسادس الإعدادي وتكييف المناهج). بدوره ، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بعقد اجتماع نيابي الأسبوع المقبل لمناقشة الواقع التربوي والأبنية المدرسية. وقال بيان تابعته (الزمان) امس أن (المندلاوي استقبل نقيب المعلمين عباس السوداني وأعضاء النقابة بحضور النواب مصطفى سند، وعادل الركابي، لبحث الواقع التربوي والاستماع الى المشكلات والتحديات التي تواجه شريحة التربويين)، واشار المندلاوي الى ان (القطاع التربوي يعد واحداً من أهم القطاعات التي يجب دعمها وتغيير واقعها، كونه المحطة الأساسية لصنع المواطن القادر على بناء وخدمة وطنه)، داعياً إلى (إطلاق ثورةٍ إصلاحيةٍ شاملةٍ لإنقاذ هذا القطاع من الأزمات التي يعاني منها والإسراع بتعديل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين بما يسهم في تأمين تطلعات وحماية هذه الشريحة المهمة)،

ووجه المندلاوي بـ(عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل بين اللجنة النيابية والنقابة ،لتبادل المقترحات والرؤى والاستماع إلى الاحتياجات التي تهدف إلى تغيير الواقع التربوي وحسم الجوانب الفنية والمالية لملف الأبنية المدرسية والاهتمام بشريحة المعلمين).