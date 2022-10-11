الهيتي: إلزام المكاتب العلمية بتسعير الأدوية

بغداد – فائز جواد

الزم نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي ، المكاتب العلمية بوضع اللواصق السعرية للادوية خلال مدة اسبوع واحد ،وتوعد المخالفين باجراءات نقابية والاحالة الى لجنة الانضباط. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع الهيتي جاء فيها (تأكيدا للامر النقابي والاعمام السابق بشأن الالتزام بالتسعيرة الدوائية ، تقرر الزام المكاتب العلمية بوضع اللواصق السعرية خلال مدة اسبوع من تاريخ تسلمها من وحدة اللواصق في النقابة ،وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات النقابية وبضمنها الأحدة إلى لجنة الانضباط)، واشار الى ان (اللجان التفتيشية التابعة للجنة الاعلام الدواني ستقوم بالمتابعة الدقيقة لضمان التزام المكاتب العلمية بسير عملية وضع اللواصق السعرية بعد المدة المقررة).

وتابع إن (هذه الإجراءات المتخذة تدخل ضمن سلسلة الإجراءات لحماية المكاتب العلمية وتوفير الدواء الأمن والفعال ضمن خطة النقابة مع وزارة الصحة للإحلال التدريجي للدواء الأمن والفعال ومنع الأدوية الداخلة بصورة غير معروفة)، مؤكدا ان (الخطوة تهدف لحماية الصيدليات من المسائلة القانونية من وجود الأدوية الموازية ،حيث إن النقابة سبق وان باشرت بهذا الموضوع وأعطت مهلة ثلاث أشهر لغرض التخلص من الأدوية الموازية للأدوية المسعرة والداخلة بصورة غير رسمية).

واستطرد بالقول ان (اي دواء مفحوص ومسعر لا يجوز أن يكون له دواء موازي ويتم ارجاع هذه الأدوية الى مصادرها وعلى الصيادلة الاطلاع على الأدوية المسعرة في موقع النقابة و عدم طلب اي دواء من الأدوية الموازية ، وسيتحمل من يخالف ذلك المسؤولية القانونية).