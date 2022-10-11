الحكومة تعفو الفلاحين من بدلات إيجار الأراضي الزراعية

بغداد – ابتهال العربي

اعفت الحكومة ، الفلاحين والمزارعين من بدلات ايجار الاراضي الزراعية ، وتوجيه الجهات المهنية بتسلم محصول الذرة الصفراء من المزارعين خلال الموسم الجاري

. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناءً على ما عرضه وزير الزراعة محمد الخفاجي، على مجلس الوزراء، تمت الموافقة على اعفاء الفلاحين والمزارعين من بدلات ايجار الاراضي الزراعية المؤجرة من عام 2015 وحتى 2021 وتسلم الذرة الصفراء من الفلاحين للموسم الحالي وفي عموم البلاد).

واقر المجلس خلال جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي (توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على ما جاء في كتاب الزراعة ،بإن يكون سعر شراء طن العرنوص 500 ألف دينار وسعر بيع طن الحبوب 400 ألف دينار ،اضافة الى دعم مخرجات الإنتاج بنسبة 50 بالمئة، مع الاستمرار بدعم المدخلات بالنسبة للأسمدة لمحصول الذرة الصفراء، وفقاً للخطّة الزراعية المعدّة من الوزارة على ان تموّل من قانون الأمن الغذائي)، وتابع ان (المجلس خول وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم ،صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو)، مشيرا الى ان (المجلس قرر الغاء قرار تكليف مهند حميد محمد العبيدي من مهام قائممقام قضاء الرمانة في محافظة الأنبار).