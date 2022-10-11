ذكرى وفاة أول وزيرة عراقية

بيروت – محسن حسين

في 9 تشرين الاول من عام 2007 توفيت في المهجر نزيهة الدليمي أول وزيرة عراقية بل كانت أول امرأة تستلم منصب الوزارة في العالم العربي. هذه المرأة وبغض النظر عن كل شيء رمز يستحق ان نفخر بها ويستحق القرار الذي اتخذه الزعيم عبد الكريم قاسم التنويه به في فترة لم يكن للمرأة اي نشاط سياسي على مستوى المشاركة في الحكم.وليس المنصب الوزاري هو المهم في حياة نزيهة الدليمي انما مساهمتها في إصدار قانون الأحوال الشخصية في جمهورية العراق العام 1959 والذي اعتبر القانون الأكثر تقدما في الشرق الأوسط من حيث الحقوق التي منحها للمرأة.

في وصف جميل لنزيهة الدليمي نشر في صحيفة (الغارديان) البريطانية قال الكاتب توما شماني: كانت شفيعة الفقراء، لا سنية ولا شيعية ولا مسيحية، ولا مندائية ولا عربية، ولا كردية ولا ايزيدية ولا تركمانية، بل جميعهم في آن واحد. عملت على جعل المرأة مساوية للرجل، وناصرها في ذلك الكثير من رجال الدين التقدميين”

ولدت الدليمي في بغداد عام 1923م ودخلت كلية الطب عام 1941م. غادرت العراق في سبعينيات القرن الماضي وتوفيت في ألمانيا بعد صراع مع المرض عام 2007م عن عمر ناهز الـ84 عاما.

وتروي الكاتبة انعام كجه جي نقلا عن الدكتورة نزيهة الدليمي في لقاء معها في المانيا قصة تكليفها بالمنصب الوزاري “اتصل بها، في ذلك الصيف البغدادي القائظ، مرافق الزعيم طالباً اليها الحضور الى وزارة الدفاع، لم تكن الطبيبة الشيوعية تملك ثمن التاكسي. لقد فتحت عيادتها للفقراء مجاناً وكانت تشتغل بالسياسة أكثر من عملها في الطب. لذلك ركبت الباص رقم 4 الذاهب الى الباب المعظم، حيث تقع وزارة الدفاع، ثم نزلت وسارت مسافة طويلة تحت الشمس الحارقة، من البوابة الخارجية حتى بلغت مكتب قاسم، وهي تتساءل عن السبب الذي دفعه لاستدعائها. لم يكن المنصب يخطر ببالها. فلما قال لها الزعيم إنه بصدد استحداث وزارة جديدة للبلديات ويريد منها أن تقترح هيكلاً لها وتكون وزيرتها، نظرت اليه بدهشة وقالت له: (أنا مواطنة بسيطة وطبيبة لا تفهم شيئاً في الوزارات). لكنه ضحك وشجعها قائلاً إنه يثق بها وبقدرات النساء على المشاركة في بناء البلد.