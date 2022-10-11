فاز هو لم أفز أنا – مجيد السامرائي

دائما ارضى بالتعادل الذي هو خير الف مرة من هزيمة بستة اهداف نظيفة بعد تصريحات متبجحة لمدرب محلي ناب عن نظيره الاجنبي المطرود . ولو جاء الفوز من تسديدة غير محسوبة من خارج منطقة الجزاء مثل تلك التي صيرته وزيرا فتلك نعمة فائقة .

فاز هو لم افز انا !!

– تعقيبا على نيل رشيد الخيون كافضل كاتب عامود عربي لماذا لم افز انا ؟

يرد الخيون : جواب ذلك فوق مداركي، فلعل السائل يجد في نفسه ما ليس عندي فليس من تقاليد نيل الجائزة ان يتقدم الكاتب لنيلها انما يتم ترشيحه والذين رشحوا هذا العام بالمئات، ولعل كل واحد منهم يسأل سؤال اخينا : لماذا فاز الخيون ولم افز أنا ؟

هل هي مقالة ام عمود ؟ انا احيانا اكتب شيئا لاجنس له .انا لا اكتب مقالة دون شاهد تاريخي اعمل على استدعاء حوادث الماضي المتكررة في الحاضر واهتم بالبناء وابتعد عن المصطلحات التي تشوه الكتابة، واكثرها في النسبية؛ فلا تتوقع ان اكتب: الدولتيه او التموضع، او المقاربة او المأساة او حتى مفردة السرد، فهذه كلها تستخدم للتلميع، لا اكتب معلومة دون مصدر، حتى بيت الشعر المتداول استخرج مصدره مثلما انسج النص في الكتاب .

ربما اختير الخيون – حسب تأويله – بسبب تميز المقال لسنوات طويلة على اعتباره كتابا مصغرا اليس هناك قصة وقصة قصيرة جدا؟

انا عن نفسي مثل أم الجبان -لاتفرح ولا تحزن – والكلام لي و ليس للخيون.

دائما لا اتوقع انا انال شيئا.الخيون يقول لي مانصه (توقعاتي بالنجاح دائما ضئيلة حتى ولو كنت مطمئنا من فرصة النجاح، وهذا مفيد يقلل من اثر الفشل في حال عدم نجاحي).

انتهى كلام الخيون والبقية لي :

انا ايضا لااستطيع ان اصف نفسي كاتب عمود ولا اصنف ما اكتبه بانه مقالة انه خلطبيطة (سمك لبن تمري هندي) وهذه عناوين افلام محمود عبد العزيز. وانا فزت كذا مرة لكن شعوري باني افضل ان تأتيني التهايم وانا نايم . الفوز تهمة ..

حين ظهر سابتايتل على (الشرقية) : كما عرض؛ مجلس “المسار الرقمي العراقي”، قرر منحي الوسام العراقي للمحتوى الرقمي الوطني 2022 الذي يمنح للشخصيات التي قدمت مضامين رقمية وطنية في محوري تعزيز الاعتدال ونشر مفاهيم السلم الأهلي أثناء الأزمات ومحور التنمية المستدامة وتشجيع الانتاج الوطني.تلقيت تهما شتى منها تهويل حجم الجائزة فقال بعض الاصدقاء الالداء : حييل اضرب عمي يدفع لك بالعملة الصعبة وانت ابخل من اشعب حل الكيس واعطينا وانا عن كل ذلك نائم وهذه واحده من التهائم!

صحيح ماجمع تهمة ؟ الجمع : تُهُمات و تُهْمات و تُهَم وليس في قاموس صاحب لسان العرب تهائم !هكذا قالت العرب .. وانا اشعر بنيل ثقة من وضعني في مصاف (ا لشخصيات التي قدمت مضامين رقمية وطنية في محوري تعزيز الاعتدال ونشر مفاهيم السلم الأهلي أثناء الأزمات ومحور التنمية المستدامة وتشجيع الانتاج الوطني).والله المستعان على حمل عبء هذا الوسام .