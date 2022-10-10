الأمم المتحدة تدعو إلى حوار من دون شروط والوفد الثلاثي يبحث في أربيل والسليمانية إزالة العقبة الأولى

بغداد‭- ‬أربيل‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

دعت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الاثنين‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬مخرج‭ ‬لـ»أزمة‭ ‬طال‭ ‬أمدها‭ ‬تنذر‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬اجرى‭ ‬وفد‭ ‬ثلاثي‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬والمرشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬ورئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬فالح‭ ‬الفياض،‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬وطالباني‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬إزالة‭ ‬العقبة‭ ‬الأولى‭ ‬امداد‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬المختلف‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬الكبيرين‭. ‬وتجيء‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬إلى‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬بعد‭ ‬إبلاغ‭ ‬ائتلاف‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الدولة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬ضرورة‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مرشح‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬،‭.‬ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الأحزاب‭ ‬والقوى‭ ‬السياسية‭ ‬جميعها‭ ‬إلى‭ ‬الاحتكام‭ ‬لمنطق‭ ‬الحوار‭ ‬العاقل‭ ‬الهادئ‭ ‬والبناء‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الإثنين‭: ‬‮«‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ (‬تشرين‭ ‬الأول‭) ‬2021،‭ ‬أنجزنا‭ ‬أهم‭ ‬بندٍ‭ ‬في‭ ‬برنامجنا‭ ‬الحكومي؛‭ ‬إذ‭ ‬أجرينا‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬مبكرة،‭ ‬اتسمت‭ ‬بالنزاهة‭ ‬والمهنية،‭ ‬بشهادة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وجميع‭ ‬المراقبين‭. ‬وأجرى‭ ‬العراق‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬رفضا‭ ‬لفساد‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬وتدهور‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬العام‭ ‬2019‭.‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬نفسها‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬فشلت‭ ‬أطراف‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للجمهورية‭ ‬وتسمية‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للوزراء‭.‬وقالت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمساعدة‭ ‬العراق‭ (‬يونامي‭) ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬الاثنين،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬كافة‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬حوارٍ‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‮»‬‭.‬‮ ‬

ودعت‭ ‬ساسة‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الاتفاق‭ ‬بشكلٍ‭ ‬جماعي‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬الرئيسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬تعيد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬هدفهم‭ ‬المعلن‭ ‬وهو‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬ذات‭ ‬صلاحيات‭ ‬كاملة‭ ‬وفاعلة‮»‬‭.‬‮ ‬فيما‭ ‬اجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬برهم‭ ‬صالح،‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬مُمثلة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬جينين‭ ‬هينيس‭ ‬بلاسخارت‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية،‭ ‬أنه‭ ‬جرى،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬التطورات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الراهنة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات،‭ ‬والركون‭ ‬إلى‭ ‬الحوار‭ ‬الجاد‭ ‬الملتزم‭ ‬لتلبية‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدستورية‭ ‬ومجابهة‭ ‬التحديات‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البلد‭ ‬وضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتحقيق‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬الحر‭ ‬للمواطنين‭. ‬ويعيش‭ ‬العراق‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬حادة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬القطبين‭ ‬السياسيين‭ ‬الشيعيين‭ ‬أي‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬والتيار‭ ‬الصدري‭.‬‮ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬يدعو‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬وإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬مبكرة،‭ ‬فيما‭ ‬يطالب‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭. ‬وأعرب‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬تأييده‭ ‬لدعوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وعن‭ ‬‮«‬استعداده‭ ‬المستمر‭ ‬للحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اكمال‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الدستورية‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬كاملة‭ ‬الصلاحيات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬وتلبي‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‮»‬‭.‬‮ ‬

‭ ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ .‬وبلغ‭ ‬التوتر‭ ‬ذروته‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أب‭/‬أغسطس‭ ‬عندما‭ ‬اندلعت‭ ‬مواجهات‭ ‬مسلحة‭ ‬بين‭ ‬أنصار‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وقوات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قتل‭ ‬خلالها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭.‬ونبه‭ ‬بيان‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭. ‬فالأزمة‭ ‬التي‭ ‬طال‭ ‬أمدها‭ ‬تنذر‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬دليلٌ‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬إقرار‭ ‬ميزانية‭ ‬2023‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬يمثل‭ ‬أمراً‭ ‬ملحاً‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬دعت‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬حقيقي‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‭ ‬ومع‭ ‬استعداد‭ ‬حقيقي‭ ‬لتقديم‭ ‬تنازلات‮»‬‭.‬‮ ‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬المعسكرين‭ ‬الشيعيين‭ ‬وعجزهما‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬رئيس‭ ‬للحكومة،‭ ‬توجد‭ ‬خلافات‭ ‬أيضاً‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬الكبيرين‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭. ‬ويعود‭ ‬المنصب‭ ‬عادةً‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬لكن‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬توليه‭.‬‮ ‬

واستقبل‭ ‬الاثنين‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬ومسؤولين‭ ‬من‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬نوقشت‭ ‬خلاله‭ ‬‮«‬المسيرة‭ ‬التفاوضية‭ ‬لعقد‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬القادمة‭ ‬واختيار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬و‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬الإعلامي‭.‬‮ ‬

وحقق‭ ‬العراق‭ ‬ايرادات‭ ‬هائلة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬النفط‭. ‬وبلغت‭ ‬احتياطاته‭ ‬من‭ ‬العملة‭ ‬الأجنبية‭ ‬87‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬لكنها‭ ‬تقبع‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬المركزي،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للعراق‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬الحالية‭.‬