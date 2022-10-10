نزوح 1200 عائلة في جنوب العراق بسبب الجفاف 

الناصرية‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نزحت‭ ‬1200‭ ‬عائلة‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أهوار‭ ‬ومناطق‭ ‬زراعية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الجفاف‭ ‬ونقص‭ ‬المياه،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬الاثنين‭. ‬‮ ‬وأدى‭ ‬الجفاف‭ ‬وغياب‭ ‬شبه‭ ‬تام‭ ‬للأمطار‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬نهري‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬المياه‭ ‬المتدفقة‭ ‬من‭ ‬الأنهار‭ ‬التي‭ ‬تنبع‭ ‬من‭ ‬دولتي‭ ‬الجوار‭ ‬إيران‭ ‬وتركيا‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يُعد،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية،‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬الخمسة‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬لتأثيرات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والتصحر‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬دائرة‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬صالح‭ ‬هادي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬1200‭ ‬عائلة‭ ‬من‭ ‬مربي‭ ‬الجواميس‭ ‬والمزارعين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الأهوار‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬نزحت‭ ‬من‭ ‬مناطقها‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬شح‭ ‬المياه‭ ‬والجفاف‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬عمل‭ ‬وعيش‮»‬‭. ‬وبدأت‭ ‬هذه‭ ‬الهجرة‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬نيسان‭/‬ابريل،‭ ‬وفق‭ ‬هادي‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬أهوار‭ ‬الجبايش‭ ‬و‭ ‬قرية‭ ‬المنار‭ ‬في‭ ‬أهوار‭ ‬الحمّار‭ ‬وأهوار‭ ‬أم‭ ‬الودع‭ ‬ومناطق‭ ‬السيد‭ ‬دخيل‭ ‬والإصلاح‭ ‬والطار‮»‬‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬سكانها‭ ‬على‭ ‬الزارعة‭ ‬وتربية‭ ‬الجواميس‭ ‬خصوصاً‭.‬‮ ‬‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬2053‭ ‬جاموساً‭ ‬نفق‭ ‬نتيجة‭ ‬الجفاف‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نصف‭ ‬العائلات‭ ‬المذكورة‭ ‬توزعت‭ ‬بين‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬تقع‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬للسكن‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬الأنهار‮»‬‭. ‬أما‭ ‬عائلات‭ ‬أخرى‭ ‬فتوجهت‭ ‬نحو‭ ‬مناطق‭ ‬زراعية‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬أخرى‭ ‬تتوفر‭ ‬فيها‭ ‬مياه‭ ‬مثل‭ ‬بابل‭ ‬وكربلاء‭ ‬والكوت‭ ‬والبصرة‭ ‬وبغداد‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬الانخفاض‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الأهوار،‭ ‬حذرت‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬فاو‭) ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشر‭ ‬منتصف‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأهوار‭ ‬من‭ ‬‮«‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬المناطق‭ ‬تضرراً‭ ‬من‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ونقص‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬آثار‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬عيش‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬أسرة‭ ‬ريفية‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬فقدت‭ ‬جواميسها‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬مصدر‭ ‬رزقها‭ ‬الوحيد‮»‬‭.‬‮ ‬

وخلال‭ ‬الصيف،‭ ‬اختفت‭ ‬مساحات‭ ‬مائية‭ ‬واسعة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬هور‭ ‬الحويزة‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الجارة‭ ‬الشرقية‭ ‬إيران،‭ ‬وهور‭ ‬الجبايش‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬مقصداً‭ ‬سياحياً‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب،‭ ‬وتحولت‭ ‬هذه‭ ‬المستنقعات‭ ‬أرضا‭ ‬جافة‭ ‬متشققة‭ ‬نبتت‭ ‬بينها‭ ‬شجيرات‭ ‬صفراء‭.‬

ويعيش‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬أسوأ‭ ‬سنوات‭ ‬الجفاف‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬92‭ ‬عاماً،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭. ‬وأعلن‭ ‬مستشار‭ ‬الوزارة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السنة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬أقسى‭ ‬سنوات‭ ‬الجفاف‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1930‮»‬‭.‬‮ ‬

وأرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬النقص‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬الأمطار‭ ‬الساقطة‭ ‬لسنوات‭ ‬متكررة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬‮«‬الواردات‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬التخزين‭ ‬المائي‮»‬‭.‬‮ ‬