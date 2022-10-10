قصف‭ ‬روسي‭ ‬كثيف‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وغوتيريش‭ ‬يعده‭ ‬تصعيداً‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮ ‬

بايدن‭ ‬يندد‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬تدرس‭ ‬قرار‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نيويورك‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬تعرضت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬لقصف‭ ‬روسي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بحدته‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬ندد‭ ‬به‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬معتبرًا‭ ‬إيّاه‭ ‬‮«‬تصعيدًا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬و‭ ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الاثنين‭ ‬بشدة‭ ‬بالقصف‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬طاول‭ ‬مدنا‭ ‬أوكرانية‭ ‬عدة،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يظهر‭ ‬الوحشية‭ ‬المطلقة‮»‬‭ ‬للحرب‭ ‬‮«‬غير‭ ‬الشرعية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

وأضاف‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬قتلت‭ ‬وجرحت‭ ‬مدنيين‭ ‬ودمرت‭ ‬أهدافا‭ ‬لا‭ ‬طائل‭ ‬عسكريا‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬نواصل‭ ‬فرض‭ ‬أكلاف‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬بسبب‭ ‬عدوانها‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬باشرت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الإثنين‭ ‬بدراسة‭ ‬قرار‭ ‬يندد‭ ‬بضم‭ ‬روسيا‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية،‭ ‬بعد‭ ‬ضربات‭ ‬روسية‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬دانتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭.‬‮ ‬

ويأمل‭ ‬الغربيون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬سيطرح‭ ‬للتصويت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬إثبات‭ ‬عزلة‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬يشعر‭ ‬بصدمة‭ ‬عميقة‭ ‬إزاء‭ ‬الهجمات‭ ‬الصاروخية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬التي‭ ‬نفّذتها‭ ‬قوات‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬المسلحة‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬أوكرانيا‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬‮«‬يشكّل‭ ‬تصعيدا‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬وكالعادة،‭ ‬يدفع‭ ‬المدنيون‭ ‬الثمن‭ ‬الأكبر‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اتهم‭ ‬رئيس‭ ‬بيلاروس‭ ‬ألكسندر‭ ‬لوكاشنكو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالتحضير‭ ‬لهجوم‭ ‬ضد‭ ‬بلاده‭ ‬مضيفًا‭ ‬أنه‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬ستنشر‭ ‬مينسك‭ ‬قوات‭ ‬روسية‭-‬بيلاروسية‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬موقعها‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمنيين‭ ‬‮«‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬الغربية‭ ‬للاتحاد،‭ ‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬قوة‭ ‬إقليمية‭ ‬لجمهورية‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬وجمهورية‭ ‬بيلاروس‮»‬‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬القصف‭ ‬الروسي،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬انهم‭ ‬يحاولون‭ ‬تدميرنا‭ ‬جميعا،‭ ‬محونا‭ ‬عن‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‮»‬،‭ ‬داعيًا‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الملاجئ‭ ‬ومطالبًا‭ ‬حلفاءها‭ ‬العربيين‭ ‬برد‭ ‬‮«‬قاس‮»‬‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬وكذلك‭ ‬باجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجموعة‭ ‬السبع‭.‬

وفي‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية،‭ ‬تحدثت‭ ‬أجهزة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬11‭ ‬شخصًا‭ ‬وإصابة‭ ‬64‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأوكراني‭ ‬دنيس‭ ‬شميغال‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬إن‭ ‬11‭ ‬منشأة‭ ‬مهمة‭ ‬تضررت‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مناطق‭ ‬وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬كييف‭.‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬يريدون‭ ‬تدمير‭ ‬نظام‭ ‬الطاقة‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭. ‬وبحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬أطلق‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬83‭ ‬صاروخًا‭ ‬اعترض‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬52‭ ‬منها‭ ‬43‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭.‬‮ ‬

وسُمع‭ ‬نحو‭ ‬ستّة‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬مع‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أحياء‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭.‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬كييف‭ ‬فيتالي‭ ‬كليتشكو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التهديد‭ ‬بضربات‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائمًا‮»‬،‭ ‬داعيًا‭ ‬الشعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬إلى‭ ‬الاحتماء‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انطلاق‭ ‬الإنذارات‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭.‬

وقال‭ ‬ايفان‭ ‬بولياكوف‭ (‬22‭ ‬عامًا‭) ‬‮«‬أنا‭ ‬مصدوم‭ ‬جدًا‭. ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭. ‬كنت‭ ‬أسير‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ (…) ‬حين‭ ‬دوت‭ ‬الانفجارات‭. ‬وقالت‭ ‬كسينيا‭ ‬ريازانتسيفا‭ ‬التي‭ ‬تقطن‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬جامعة‭ ‬ومتحفان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحي‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬شابه‭. ‬هم‭ ‬يقتلون‭ ‬المدنيين‭ ‬فقط‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التصعيد‮»‬‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬واعتبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬مسؤول‭ ‬شؤون‭ ‬التكتل‭ ‬الخارجية‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬الاثنين‭.‬‮ ‬

أكّد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬الحلف‭ ‬يدين‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬المروعة‭ ‬والعشوائية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشنّها‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬سيواصل‭ ‬دعمه‭ ‬للشعب‭ ‬الأوكراني‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬تحدثت‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬ونددت‭ ‬بالهجمات‭ ‬المروعة‭ ‬والعشوائية‭ ‬لروسيا‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

وكتبت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬أدين‭ ‬بأشدّ‭ ‬العبارات‭ ‬الضربات‭ ‬الروسية‭ ‬العشوائية‭ ‬على‭ ‬المدن‭ ‬الأوكرانية‭. ‬إن‭ ‬استهداف‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬عمدًا‭ ‬يشكل‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭.‬‮ ‬

وأعلنت‭ ‬برلين‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬والرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬سيجرون‭ ‬محادثات‭ ‬طارئة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمناقشة‭ ‬الهجمات‭ ‬الروسية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وستنطلق‭ ‬المحادثات‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬14‭:‬00‭ (‬12:00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬الثلاثاء‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬بعد‭ ‬التدمير‭ ‬الجزئي‭ ‬لجسر‭ ‬يربط‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬بالأراضي‭ ‬الروسية‭.‬

وأكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬استهدفت‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بقصف‭ ‬كثيف،‭ ‬متوعدا‭ ‬بأن‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬هجمات‭ ‬أوكرانية‭ ‬أخرى‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬شديدا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اجتماع‭ ‬متلفز‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ترك‭ (‬الهجمات‭ ‬الأوكرانية‭) ‬تمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭. ‬إذا‭ ‬تواصلت،‭ ‬فسيكون‭ ‬الرد‭ ‬الروسي‭ ‬شديدا‭ ‬ومتناسبا‭ ‬مع‭ ‬مستوى‭ ‬التهديد‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تؤكد‭ ‬كييف‭ ‬أو‭ ‬تنفي‭ ‬ضلوعها‭ ‬في‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجسر

دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الروسي‭ ‬الحالي‭ ‬دميتري‭ ‬ميدفيديف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التفكيك‭ ‬الكامل‮»‬‭ ‬للسلطة‭ ‬السياسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ليست‭ ‬إلّا‭ ‬‮«‬الحلقة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬ميدفيديف‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬انتهت‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى،‭ ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬حلقات‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬‮«‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظري،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ (‬الهدف‭) ‬هو‭ ‬التفكيك‭ ‬الكامل‭ ‬للنظام‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬تغيير‭ ‬ايقاع‭ ‬الحرب‮»‬‭ -‬

واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬يشنّ‭ ‬ضربات‭ ‬كثيفة‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬يائس‭ ‬بسبب‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬كوليبا‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بوتين‭ ‬يائس‭ ‬بسبب‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة،‭ ‬ويستخدم‭ ‬إرهاب‭ ‬الصواريخ‭ ‬ليحاول‭ ‬تغيير‭ ‬ايقاع‭ ‬الحرب‭ ‬لصالحه‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬البيلاروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬لوكاشنكو‭ ‬الاثنين،‭ ‬وهو‭ ‬حليف‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬ليتوانيا‭ ‬وبولندا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬بتدريب‭ ‬بيلاروسيين‭ ‬‮«‬متطرفين‮»‬‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬لنشر‭ ‬قوات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭.‬

واتهم‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬روسيا‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الضربات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭ ‬ارسلت‭ ‬من‭ ‬بيلاروس‭.‬

وأعلنت‭ ‬مولدافيا‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‭ ‬أطلقتها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عبرت‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي،‭ ‬واستدعت‭ ‬سفير‭ ‬موسكو‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬توضيحات‭.‬

وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬البالغ‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬الضربات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني،‭ ‬متعهّدًا‭ ‬بأن‭ ‬باريس‭ ‬ستزيد‭ ‬دعمها‭ ‬العسكري‭ ‬لكييف‭.‬

واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كييف‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬ضعف‭ (‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭) ‬بوتين،‭ ‬لا‭ ‬قوته‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬اتصل‭ ‬بنظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬نددت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الروسية‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬بتزايد‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬للقصف‭ ‬الاوكراني‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬الاراضي‭ ‬الروسية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الاوكرانية‭.‬

وتراجعت‭ ‬بورصة‭ ‬موسكو‭ ‬بحوالى‭ ‬12‭% ‬عند‭ ‬بدء‭ ‬التداولات‭ ‬الإثنين‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬القرم‭. ‬وبلغ‭ ‬تراجع‭ ‬مؤشر‭ ‬بورصة‭ ‬موسكو‭ (‬موكس‭) ‬بالروبل‭ ‬11‭,‬9‭% ‬إلى‭ ‬1780‭,‬39‭ ‬نقطة،‭ ‬متدنيا‭ ‬لفترة‭ ‬قصيرة‭ ‬عن‭ ‬عتبة‭ ‬1800‭ ‬نقطة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬مؤشر‭ ‬آر‭ ‬تي‭ ‬إس‭ ‬بالدولار‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭% ‬مسجلا‭ ‬909‭,‬26‭ ‬نقاط‭.‬