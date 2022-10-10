أنظمة‭ ‬ألمانية‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬خلال‭ ‬أيام

برلين‭- ‬الزمان‭ ‬

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬سرعت‭ ‬وصول‭ ‬أنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬مدينة‭ ‬بأكملها،‭ ‬وعدت‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة،‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الروسية‭ ‬الكثيفة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الأخيرة‭.‬

وكتبت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬نبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬دفاعات‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الجوية‮»‬،‭ ‬واصفة‭ ‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬دنيئة‮»‬‭.‬

تعهّد‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬تقديم‭ ‬الأنظمة‭ ‬المتطورة‭ ‬‮«‬آيرس‭-‬تي‮»‬‭ ‬Iris-T‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬مدينة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬بأن‭ ‬تسلّم‭ ‬ألمانيا‭ ‬الجانب‭ ‬الأوكراني‭ ‬النظام‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أنظمة‭ ‬صاروخية‭ ‬دفاعية‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬وزيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬كريستين‭ ‬لامبرشت‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬الشحنة‭ ‬الأولى‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬جاهزة‭ ‬لتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬الفعالة‭ ‬للناس‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الضربات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الأخرى‭ ‬تسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الإيصال‭ ‬السريع‭ ‬لأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬ويوفر‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬آيرس‭-‬تي‮»‬‭ ‬درعا‭ ‬واقية‭ ‬تغطي‭ ‬مساحة‭ ‬بارتفاع‭ ‬20‭ ‬كيلومترا‭ ‬وبعرض‭ ‬40‭ ‬كيلومترا‭. ‬ويملك‭ ‬الجيش‭ ‬الألماني‭ ‬نفسه‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬آيرس‭-‬تي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مستودعاته‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬نظام‭ ‬صواريخ‭ ‬أرض‭-‬جو‭ ‬الكامل‭. ‬ويطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬مقاتلات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬تورنيدو‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬يوروفايتر‮»‬‭.‬