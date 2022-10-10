وزير التربية والتعليم المصري لـ(الزمان): سنغلق أي مدرسة تشكل خطرا على الطلاب

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬تفجرت‭ ‬أزمة‭ ‬كبرى‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬المصرية‭ ‬إثر‭ ‬مقتل‭ ‬وجرح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬المصرية‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬بسبب‭ ‬الإهمال‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬تلك‭ ‬المدارس‭ ‬كان‭ ‬اخطرها‭ ‬مقتل‭ ‬طالبة‭ ‬وإصابة‭ ‬7‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬المعتمدية‭ ‬بالجيزة‭ ‬إثر‭ ‬إنهيار‭ ‬سور‭ ‬الدرج‭ ‬أثناء‭ ‬تدافع‭ ‬الطلاب‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬آثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬لدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬بسبب‭ ‬الإهمال‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يودي‭ ‬بحياة‭ ‬أبناءهم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬البرلماني‭ ‬احمد‭ ‬مقلد‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬إحاطة‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬إهمال‭ ‬جسيم‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأبنية‭ ‬التعليمية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الطلاب‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معه‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬رضا‭ ‬حجازي‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬لن‭ ‬تتهاون‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬أية‭ ‬إجراءات‭ ‬رادعة‭ ‬لحماية‭ ‬حياة‭ ‬الطلاب‭ ‬وأنها‭ ‬سوف‭ ‬تغلق‭ ‬أي‭ ‬مدرسة‭ ‬يثبت‭ ‬وجود‭ ‬إهمال‭ ‬بصيانتها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬شادي‭ ‬زلط‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬إحالة‭ ‬مدير‭ ‬التخطيط‭ ‬بالإدارة‭ ‬التعليمية‭ ‬بالجيزة‭ ‬والتي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬حادث‭ ‬مدرسة‭ ‬المعتمدية‭ ‬وأن‭ ‬الوزير‭ ‬طلب‭ ‬تقريرا‭ ‬شاملا‭ ‬عن‭ ‬سلامة‭ ‬الأبنية‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬كافة‭ ‬وإحالة‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬التعليمية‭ ‬والمشرفين‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مدرسة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ثبوت‭ ‬الإهمال‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بدأت‭ ‬مديريات‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الفني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فروع‭ ‬هيئة‭ ‬الأبنية‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬كافة‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬داخل‭ ‬المدارس‭ ‬خلال‭ ‬الأجازة‭ ‬الصيفية‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬حرم‭ ‬أمن‭ ‬لدخول‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬البوابات‭ ‬ووضع‭ ‬فاصل‭ ‬زمني‭ ‬لخروج‭ ‬المجمعات‭ ‬وتنظيم‭ ‬الصعود‭ ‬للوصول‭ ‬للفصول‭ ‬على‭ ‬السلالم‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬تعقيبه‭ ‬على‭ ‬إهمال‭ ‬الصيانة‭ ‬داخل‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬كشف‭ ‬اللواء‭ ‬يسري‭ ‬عبدالله‭ ‬مدير‭ ‬هيئة‭ ‬الأبنية‭ ‬التعليمية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬1450‭ ‬مدرسة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ترميم‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الميزانية‭ ‬المخصصة‭ ‬للوزارة‭ ‬،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬شكاوي‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أهالي‭ ‬الطلاب‭ ‬ظهرت‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬تكدس‭ ‬الطلاب‭ ‬بالفصول‭ ‬ووجود‭ ‬مدارس‭ ‬متهالكة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والبلطجة‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬ونقص‭ ‬المدرسين‭ ‬بالنسبة‭ ‬لعدد‭ ‬الطلاب‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬شدد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬مواجهة‭ ‬ظاهرة‭ ‬التسرب‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬الطلاب‭ ‬وطالب‭ ‬النواب‭ ‬بسن‭ ‬تشريعات‭ ‬تلزم‭ ‬الأهالي‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬بإلحاق‭ ‬أطفالهم‭ ‬بالمدارس‭ ‬وتيسير‭ ‬حملات‭ ‬توعية‭ ‬في‭ ‬الأقاليم‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ .‬