المغرب يترقب تعديلاً وزارياً لتحريك الركود بعد سنة على حكومة الائتلاف

الرباط – عبدالحق بن رحمون
ينتظر المغرب في خلال وقت وشيك اجراء تعديل وزاري ، يحرك ما وصفته جهات سياسية بالركود الحكومي الذي انعكس على فعاليات اقتصادية وإدارية، وذلك
بعد مرور عام على تعيين حكومة الائتلاف الثلاثي التي يرأسها عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار(الحمام) لاتزال انتظارات عديدة من طرف الفاعلين السياسيين والنقابيين، وهيئات المجتمع المدني، هؤلاء كلهم يتوجسون البت في ملفاتها، لاسيما مشاريع القوانين المهيكلة ذات أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك سياق دولي وداخلي موسوم بالأزمات وارتفاع الاسعار.
وعلى بعد أيام قليلة من افتتاح مجلس النواب وانطلاق الموسم الاجتماعي والسياسي، توجد أيضا ملفات عديدة ينتظر البث في قراراتها، كلها موضوعة على طاولة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصوصا مع ارتفاع الأسعار وأزمة الماء، وموسم فلاحي يتنظر تساقط الأمطار، في ذات الوقت لايزال في ثلاجة الانتظار ملف القانون التنظيمي للإضراب والقانون المتعلق بالنقابات.
ومع انطلاق كل موسم سياسي واجتماعي جديد، ينتظر أن تشهد بعض الدوائر الرسمية تغييرات وتنقلات تشمل مسؤولين في الادارة الترابية، وأيضا في هياكل بعض الوزارات، ويتوقع هذا الأسبوع وخلال المجلس الوزاري الذي سيترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس ، الاعلان عن تعديل حكومي قد يشمل بعض القطاعات الوزارية وذلك بهدف تشريع وتيرة العمل الحكومي ومباشرة المشاريع الملكية الكبرى. كما سيعرف المجلس الوزاري المصادقة على مشروع قانون المالية لـسنة 2023، وعدد من مشاريع القوانين التنظيمية وبعض المعاهدات الدولية.
من جانب آخر ، يتوقع الإعلان عن المجلس الأعلى للأمن، بعدما سبق لمجلس وزاري سابق أن صادق على دخول المغرب نادي الدول المصنعة للتجهيزات العسكرية والقتالية، بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
على صعيد آخر، ولمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من تشرين الأول( أكتوبر) دعت شخصيات سياسية وحقوقية إلى ضرورة تغيير جذري وعميق لمدونة الأسرة، من أجل الحد من العنف المبني على النوع وتحقيق المساواة في الولوج إلى العدالة والإنصاف.
وخلال ندوة انعقدت بالدار البيضاء شددت مشاركات على ضرورة فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، بالنظر للاختلالات التي تطال تطبيقها.
وفي ذات المناسبة، تم تسليط الضوء على الاختلالات التي تسببت في تكريس عدد من الظواهر المجتمعية كاستمرار ظاهرة تزويج القاصرات بالإضافة إلى القصور في حل مشاكل مرتبطة بمسألة الولاية على الأسرة، وتدبير الموارد المالية للزوجين، مساطر الطلاق,