المغرب يترقب تعديلاً وزارياً لتحريك الركود بعد سنة على حكومة الائتلاف

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

ينتظر‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬وشيك‭ ‬اجراء‭ ‬تعديل‭ ‬وزاري‭ ‬،‭ ‬يحرك‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬جهات‭ ‬سياسية‭ ‬بالركود‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وإدارية،‭ ‬وذلك

بعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬حكومة الائتلاف‭ ‬الثلاثي‮ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار‭(‬الحمام‭) ‬لاتزال‭ ‬انتظارات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الفاعلين‭ ‬السياسيين‭ ‬والنقابيين،‭ ‬وهيئات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬هؤلاء‭ ‬كلهم‭ ‬يتوجسون‭ ‬البت في‭ ‬ملفاتها،‭ ‬لاسيما‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬المهيكلة‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬سياق‭ ‬دولي‭ ‬وداخلي‭ ‬موسوم‭ ‬بالأزمات‭ ‬وارتفاع‭ ‬الاسعار‭.‬

وعلى‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وانطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والسياسي،‭ ‬توجد‭ ‬أيضا‭ ‬ملفات‭ ‬عديدة‭ ‬ينتظر‭ ‬البث‭ ‬في‭ ‬قراراتها،‭ ‬كلها‭ ‬موضوعة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬وأزمة‭ ‬الماء،‭ ‬وموسم‭ ‬فلاحي‭ ‬يتنظر‭ ‬تساقط‭ ‬الأمطار،‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬لايزال‭ ‬في‭ ‬ثلاجة‭ ‬الانتظار‭ ‬ملف‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬للإضراب‭ ‬والقانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالنقابات‭.‬

ومع‭ ‬انطلاق‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬سياسي‭ ‬واجتماعي‭ ‬جديد،‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬بعض‭ ‬الدوائر‭ ‬الرسمية‭ ‬تغييرات‭ ‬وتنقلات‭ ‬تشمل‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬الترابية،‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬هياكل‭ ‬بعض‭ ‬الوزارات،‭ ‬ويتوقع‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وخلال‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الذي‭ ‬سيترأسه‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬،‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬تعديل‭ ‬حكومي‭ ‬قد‭ ‬يشمل‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬الوزارية‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تشريع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬ومباشرة‭ ‬المشاريع‭ ‬الملكية‭ ‬الكبرى‭. ‬كما‭ ‬سيعرف‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لـسنة‭ ‬2023،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬التنظيمية‭ ‬وبعض‭ ‬المعاهدات‭ ‬الدولية‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬يتوقع‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬لمجلس‭ ‬وزاري‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬صادق‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المغرب‭ ‬نادي‭ ‬الدول‭ ‬المصنعة‭ ‬للتجهيزات‭ ‬العسكرية‭ ‬والقتالية،‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬ولمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمرأة‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭( ‬أكتوبر‭) ‬دعت‭ ‬شخصيات‭ ‬سياسية‭ ‬وحقوقية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬وعميق‭ ‬لمدونة‭ ‬الأسرة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬النوع‭ ‬وتحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‭.‬‮ ‬

وخلال‭ ‬ندوة‭ ‬انعقدت‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭ ‬شددت‭ ‬مشاركات‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ورش‭ ‬مراجعة‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة،‭ ‬بالنظر‭ ‬للاختلالات‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬تطبيقها‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬المناسبة،‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الاختلالات‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬المجتمعية‭ ‬كاستمرار‭ ‬ظاهرة‭ ‬تزويج‭ ‬القاصرات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مشاكل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمسألة‭ ‬الولاية‭ ‬على‭ ‬الأسرة،‭ ‬وتدبير‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للزوجين،‭ ‬مساطر‭ ‬الطلاق‭,‬

‮ ‬