نوبل الاقتصاد لثلاثة مصرفيين أمريكيين بينهم حاكم سابق للاحتياطي الفدرالي 

ستوكهولم‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

مُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬بن‭ ‬برنانكي،‭ ‬الحاكم‭ ‬السابق‭ ‬للاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭ ‬الأميركي،‭ ‬ومواطنيه‭ ‬دوغلاس‭ ‬دايموند‭ ‬وفيليب‭ ‬ديبفيغ،‭ ‬تقديراً‭ ‬لأعمالهم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأزمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصارف‭.‬

وأعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬أن‭ ‬الخبراء‭ ‬الثلاثة‭ ‬‮«‬حسّنوا‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬فهمنا‭ ‬لدور‭ ‬المصارف‭ ‬في‭ ‬اقتصادنا،‭ ‬خصوصاً‭ ‬خلال‭ ‬الأزمات‭ ‬المالية،‭ ‬وأيضاً‭ ‬طريقة‭ ‬تنظيم‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

واوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬السويدية‭ ‬للعلوم‭ ‬المكلفة‭ ‬منح‭ ‬الجائزة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اكتشافاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬بحوثهم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقوها‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬‮«‬تمثّل‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬سبب‭ ‬الأهمية‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬يرتديها‭ ‬تفادي‭ ‬انهيار‭ ‬المصارف‮»‬‭.‬

وشغل‭ ‬بن‭ ‬برنانكي‭ ‬البالغ‭ ‬68‭ ‬عاماً،‭ ‬حاكمية‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭ (‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأميركي‭) ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2006‭ ‬و2014،‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬طبعتها‭ ‬خصوصاً‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬سنة‭ ‬2008‭ ‬وانهيار‭ ‬مصرف‭ ‬‮«‬ليمان‭ ‬براذرز‮»‬‭ ‬الأميركي‭.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬الإفلاس‭ ‬المصرفي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬بأزمة‭ ‬مالية‭ ‬عالمية‭ ‬وسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬مصارف‭ ‬عملاقة‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬حجمها‭ ‬الهائل‭ ‬يحميها‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإفلاس‭.‬

لكنّ‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬لم‭ ‬تأتِ‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬عمل‭ ‬برنانكي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي،‭ ‬في‭ ‬تقديمها‭ ‬لأسباب‭ ‬منحه‭ ‬الجائزة‭.‬

وشملت‭ ‬تحليلاته‭ ‬الاقتصادية‭ ‬خصوصاً‭ ‬مرحلة‭ ‬الكساد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬ثلاثينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬المعاصر‭. ‬وقد‭ ‬أثبت‭ ‬خصوصاً‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬التهافت‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬يشكّل‭ ‬عاملاً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬الأزمات‭ ‬وتفاقمها‭.‬

أما‭ ‬دوغلاس‭ ‬دايموند‭ ‬الذي‭ ‬يناهز‭ ‬69‭ ‬عاماً،‭ ‬وفيليب‭ ‬ديبفيغ‭ ‬البالغ‭ ‬67‭ ‬عاماً،‭ ‬فقد‭ ‬طوّرا‭ ‬نماذج‭ ‬نظرية‭ ‬تظهر‭ ‬سبب‭ ‬وجود‭ ‬المصارف‭ ‬وكيف‭ ‬أن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬يجعلها‭ ‬عرضة‭ ‬للشائعات‭ ‬بشأن‭ ‬انهيار‭ ‬وشيك‭ ‬لها‭.‬

وأفضت‭ ‬هذه‭ ‬البحوث‭ ‬خصوصاً‭ ‬إلى‭ ‬نظرية‭ ‬تحمل‭ ‬اسمهما‭ ‬بشأن‭ ‬المخاطر‭ ‬المصرفية‭. ‬وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تهافت‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المودعين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬مصارفهم‭ ‬لسحب‭ ‬المال،‭ ‬قد‭ ‬تتحول‭ ‬الشائعة‭ ‬إلى‭ ‬نبوءة‭ ‬ذاتية‭ ‬التحقق‮»‬‭.‬

نوبل‭ ‬مزيفة‮»‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬سائر‭ ‬جوائز‭ ‬نوبل،‭ ‬تُرفق‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بمكافأة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬كرونة‭ ‬سويدية‭ (‬885‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬يتم‭ ‬تقاسمها‭ ‬بين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬عينها‭.‬

وكانت‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬واسمها‭ ‬الرسمي‭ ‬جائزة‭ ‬بنك‭ ‬السويد‭ ‬للاقتصاد‭ ‬تكريماً‭ ‬لذكرى‭ ‬ألفريد‭ ‬نوبل،‭ ‬أضيفت‭ ‬سنة‭ ‬1969‭ ‬إلى‭ ‬المكافآت‭ ‬الخمس‭ ‬التقليدية‭ (‬الطب‭ ‬والفيزياء‭ ‬والكيمياء‭ ‬والآداب‭ ‬والسلام‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بالبعض‭ ‬إلى‭ ‬وصف‭ ‬جائزة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬نوبل‭ ‬مزيفة‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الأميركية‭ ‬إلينور‭ ‬أوستروم‭ (‬2009‭) ‬والفرنسية‭ ‬الأميركية‭ ‬إستير‭ ‬دوفلو‭ (‬2019‭) ‬المرأتين‭ ‬الوحيدتين‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الفائزين‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فاز‭ ‬الأميركي‭ ‬الكندي‭ ‬ديفيد‭ ‬كارد‭ ‬والأميركي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬جوشوا‭ ‬أنغريست‭ ‬والأميركي‭ ‬الهولندي‭ ‬غيدو‭ ‬إيمبه‭ ‬بنوبل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬تقديراً‭ ‬لأعمالهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التجريبي‭.‬

وكافأت‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬الجمعة‭ ‬الناشط‭ ‬البيلاروسي‭ ‬المسجون‭ ‬أليس‭ ‬بيلياتسكي‭ ‬ومنظمتي‭ ‬‮«‬ميموريال‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬و»المركز‭ ‬الأوكراني‭ ‬للحريات‭ ‬المدنية‮»‬‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وبدأ‭ ‬موسم‭ ‬نوبل‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬بجائزة‭ ‬الطب‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬السويدي‭ ‬سفانتي‭ ‬بابو‭ ‬تتويجاً‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬التسلسل‭ ‬الكامل‭ ‬لمَجين‭ ‬الإنسان‭ ‬البدائي‭ ‬وفي‭ ‬تأسيس‭ ‬هذا‭ ‬الاختصاص‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬درس‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬العائد‭ ‬لمتحجرات‭ ‬العصور‭ ‬القديمة‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬خصائص‭ ‬الجينات‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬غابر‭ ‬الأزمنة‭.‬

وكللت‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للفيزياء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬آلان‭ ‬أسبيه‭ ‬والأميركي‭ ‬جون‭ ‬كلاوسر‭ ‬والنمساوي‭ ‬أنتون‭ ‬زيلينغر،‭ ‬تقديراً‭ ‬لأعمالهم‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬‮«‬التشابك‭ ‬الكمي‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬جزيئان‭ ‬كميان‭ ‬مترابطين‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة،‭ ‬أياً‭ ‬كانت‭ ‬المسافة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بينهما‭.‬

ثم‭ ‬فاز‭ ‬الدنماركي‭ ‬مورتن‭ ‬ميلدال‭ ‬والأميركية‭ ‬كارولين‭ ‬بيرتوتزي‭ ‬ومواطنها‭ ‬باري‭ ‬شاربلس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بنوبل‭ ‬الكيمياء،‭ ‬لابتكار‭ ‬هذا‭ ‬الثلاثي‭ ‬مجالين‭ ‬جديدين‭ ‬في‭ ‬الكيمياء‭ ‬المعاصرة‭ ‬هما‭ ‬‮«‬الكيمياء‭ ‬النقرية‭ ‬والكيمياء‭ ‬الحيوية‭ ‬المتعامدة‮»‬‭.‬

والخميس‭ ‬توجّت‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للآداب‭ ‬الخميس‭ ‬مسيرة‭ ‬الروائية‭ ‬الفرنسية‭ ‬أنّي‭ ‬إرنو‭ ‬و»شجاعة‮»‬‭ ‬مؤلفاتها‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬سيرتها‭ ‬الذاتية‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬منها‭ ‬وجهاً‭ ‬نسوياً‭.‬‮ ‬