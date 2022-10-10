قصص ونقطة ورأس سطر-علي السوداني

رائحة شتاء مبكر . قهوة مرة . فيروزة واحدة . أطفال مدارس . رفعة علم . هاتف صامت .
وجع سداسي الأبعاد . حاوية زبل ضخمة صفعت الفتى الأشهب على خده .
سعيدٌ ومحتفلٌ
كأنني قلادة وردٍ طازجة برقبة حسناء .
أنا محظوظٌ جداً
بصومعتي ثلاجة صغيرة
مثل رائد محسن
وصبرٌ طويلٌ مثل
محمود ابو العباس .
امر على اغطية العائلة
واسجل الحضور والغياب
كان أبي يفعل ذلك
ويبتسم
لأنَّ الرموش ما زالت ترفرف .
كانوا مائة
قفزوا من بطن الصورة
وتركوا كراسيهم تصفق لي .
لم يكن الشاعر طويلاً كي يسقط النساء ببئر الكلام
كانت صديقته قصيرة
تلك هي الحكاية .
يا لها من ايام مبهجة
بدواليب الهواء العالية
حمَلَنا الأسى فوق ظهره
وطار .
نصحني شيخي بأن لا أترك المدينة فسألته عن العلة قال : سيرتاح صحبك الأوغاد وسيرمون وراءك سبع حجرات . إبقَ مصلوباً فوق رؤوسهم ومثلك مثل قنديل يضيء بغير حساب .
تحت بطانية ثقيلة
أو قماش مهزول
أُواصل تشكيل أحلامي الرائعة
مثل كهل وقور
يدندن بخيمة لجوء .
في بستان الورد العظيم ، قد تتعثر قدمك ببراز قط .
لم يشارك بموتهِ
قتلهُ دخان الأصدقاء .