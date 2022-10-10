سعوديات‭ ‬يرفضن‭ ‬النظرة‭ ‬السلبية لممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬العمود‮ ‬

ثمار‭ ‬الانفتاح‭ ‬تزداد‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬تقييد‭ ‬صلاحيات‭ ‬السلطات‭ ‬الدينية

الرياض‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬ندى،‭ ‬مدربة‭ ‬اليوغا‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عامًا،‭ ‬رياضة‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬العمود‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات،‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬السعودي‭ ‬المحافظ‭ ‬قاسيا‭ ‬جدا،‭ ‬لكنّها‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭. ‬‮ ‬

طوال‭ ‬سنوات،‭ ‬ردّد‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتها‭ ‬وصديقاتها‭ ‬على‭ ‬مسامعها‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الشاقة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬قوة‭ ‬جسدية‭ ‬وتنسيقا‭ ‬للحركات‭ ‬البهلوانية‭ ‬على‭ ‬عمود،‭ ‬أمر‭ “‬خاطئ‭ ‬جدًا‭”. ‬إذ‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يربط‭ ‬المجتمع‭ ‬رياضة‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬العمود‭ ‬بالرقصات‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الأفلام‭ ‬الهوليوودية‭ ‬داخل‭ ‬نوادي‭ ‬التعري‭ ‬الليلية‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬العروض‭ ‬الراقصة‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬إيحاءات‭ ‬جنسية‭.‬

لكن‭ ‬رغم‭ ‬الانتقادات‭ ‬والنظرة‭ ‬السلبية‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬عموما،‭ ‬ظلّت‭ ‬الشابة‭ ‬السعودية‭ ‬تتابع‭ ‬تدريباتها‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬متحدّية‭ ‬منتقديها‭.‬

وتقول‭ ‬اليوم‭ ‬إنّها‭ ‬تعتقد‭ ‬أنّها‭ ‬أحرزت‭ ‬تقدّما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إقناع‭ ‬هؤلاء‭ ‬بفائدة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬عنصر‭ ‬الرشاقة،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بين‭ ‬صديقاتها‭.‬

وتشرح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مفضّلة‭ ‬استخدام‭ ‬اسمها‭ ‬الأول‭ ‬فقط‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬سلبي‭ ‬تجاهها‭ “‬في‭ ‬البداية،‭ ‬قالت‭ ‬صديقاتي‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ (‬أمر‭) ‬غير‭ ‬لائق‭ ‬وخطأ‭. ‬والآن‭ ‬يقلن‭: ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نجرّبه‭”.‬

طوال‭ ‬عقود،‭ ‬عانت‭ ‬السعوديات‭ ‬من‭ ‬قيود‭ ‬اجتماعية‭ ‬صارمة‭ ‬حدّت‭ ‬من‭ ‬دورهن‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ومن‭ ‬قدرتهنّ‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الرياضات،‭ ‬وترافقت‭ ‬مع‭ ‬إلزامية‭ ‬ارتداء‭ ‬العباءة‭ ‬السوداء‭ ‬ووضع‭ ‬الحجاب‭.‬

لكن‭ ‬الترويج‭ ‬للرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬بدأ‭ ‬يتصاعد‭ ‬مؤخرًا‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬انفتاح‭ ‬اجتماعي‭ ‬وتغيير‭ ‬صورة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭ ‬من‭ ‬الصرامة‭ ‬إلى‭ ‬الليونة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قمع‭ ‬مستمر‭ ‬لناشطات‭ ‬ومعارضات‭.‬

جهد‭ ‬بدني‭ ‬كبير‭ ‬

ولعب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬بوتان،‭ ‬وجاري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬للسيدات‭.‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬المسؤولون‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬مشاركة‭ ‬أكبر‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الغولف،‭ ‬وهي‭ ‬رياضة‭ ‬يهيمن‭ ‬عليها‭ ‬الذكور‭ ‬تقليديا‭ ‬ولها‭ ‬شعبية‭ ‬محليا‭.‬

وبينما‭ ‬تتسارع‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬السعودي‭ ‬الشاب‭ ‬في‭ ‬غالبيته،‭ ‬أطلقت‭ ‬ثلاث‭ ‬صالات‭ ‬رياضية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬دورات‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬العمود،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬لاحظت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وتقول‭ ‬مي‭ ‬اليوسف،‭ ‬مديرة‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬الصالات‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ “‬أشعر‭ ‬أنّ‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬عمود‭ (‬يسمى‭ ‬أيضا‭ ‬الرقص‭ ‬القطبي‭) ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬أكبر‭ ‬لأنه‭ ‬شيء‭ ‬جديد‭ ‬تحب‭ ‬الفتيات‭ ‬تجربته‭”.‬

وتؤكّد‭ ‬متدربة‭ ‬سابقة‭ ‬على‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬العمود‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تخجل‭ “‬على‭ ‬الإطلاق‭” ‬لتجربتها،‭ ‬موضحة‭ “‬هذه‭ ‬شخصيتي‭. ‬لن‭ ‬أستحي‭ (…) ‬من‭ ‬أنوثتي‭. ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أخجل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬طالما‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أؤذي‭ ‬الآخرين‭”.‬

لكنّها‭ ‬أقرّت‭ ‬بأن‭ ‬اخريات‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يشعرن‭ ‬بالدرجة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬الراحة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تجربتها‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويتها‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الوحيد‭ ‬لتوقفها‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬العمود‭ ‬أمر‭ ‬يتطلب‭ ‬جهدا‭ ‬بدنيا‭ ‬كبيرا،‭ ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬مما‭ ‬يبدو‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬التلفزيون‭.‬

وتقول‭ “‬أدركت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬لي‭. ‬أنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العضلات‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬لأتمكن‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭”.‬

أمّا‭ ‬يوسف،‭ ‬فتأمل‭ ‬أن‭ ‬تُظهر‭ ‬الصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تنشرها‭ ‬لمتابعيها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬مدى‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬يتطلّبه‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬العمود‭.‬

وبحسب‭ ‬مديرة‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية،‭ ‬بدأ‭ ‬زبائنها‭ ‬يتحدثن‭ ‬عن‭ ‬تغييرات‭ ‬بدنية‭ ‬للأفضل‭ ‬بعد‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬وعن‭ ‬أنّهن‭ “‬صرن‭ ‬يحببن‭ ‬أنفسهنّ‭ ‬أكثر‭”.‬