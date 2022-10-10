المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها إلى ألمانيا غداة إطلاق سراحها في نيويورك 

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكدت‭ ‬المليونيرة‭ ‬الروسية‭-‬الألمانية‭ ‬المزيفة‭ ‬آنا‭ “‬ديلفي‭” ‬سوروكين،‭ ‬غداة‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحها‭ ‬بعدما‭ ‬أمضت‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إثر‭ ‬خداعها‭ ‬للنخبة‭ ‬المالية،‭ ‬أنها‭ ‬ستكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عدم‭ ‬ترحيلها‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الأميركية‭ ‬الكبرى‭.‬

وقد‭ ‬أُطلق‭ ‬سراح‭ ‬هذه‭ ‬الشابة‭ ‬الثلاثينية‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬حياة‭ ‬فارهة‭ ‬وألهمت‭ ‬قصتها‭ ‬مسلسلاً‭ ‬خيالياً‭ ‬على‭ ‬نتفليكس‭ ‬وباتت‭ ‬ظاهرة‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بكفالة‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬ووُضعت‭ ‬قيد‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬مع‭ ‬سوار‭ ‬إلكتروني‭ ‬داخل‭ ‬شقة‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭.‬

وسُجنت‭ ‬آنا‭ ‬سوروكين‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬احتجاز‭ ‬تابع‭ ‬لشرطة‭ ‬الهجرة‭ ‬الفدرالية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئة‭ ‬‮ ‬كيلومتر‭ ‬شمال‭ ‬نيويورك،‭ ‬بسبب‭ ‬تخطيها‭ ‬فترة‭ ‬الإقامة‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬بموجب‭ ‬تأشيرتها‭ ‬السياحية‭.‬

وكان‭ ‬قُبض‭ ‬عليها‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وحُكم‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬عامين‭ ‬بتهمة‭ ‬الاحتيال،‭ ‬وأودعت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬سجون‭ ‬نيويورك‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحها‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬لحسن‭ ‬السلوك‭. ‬ثم‭ ‬أعاد‭ ‬مكتب‭ ‬الهجرة‭ ‬والجمارك‭ ‬القبض‭ ‬عليها،‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحها‭ ‬بشروط‭ ‬وإصدار‭ ‬أمر‭ ‬بترحيلها‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬وهو‭ ‬قرار‭ ‬استأنفته‭ ‬سوروكين‭ ‬مراراً‭.‬

في‭ ‬مقابلة‭ ‬مطولة‭ ‬أجرتها‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬مانهاتن،‭ ‬قالت‭ ‬آنا‭ ‬سوروكين‭ ‬إنها‭ ‬رفضت‭ ‬إعادتها‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬سلطات‭ ‬الهجرة‭.‬

وقالت‭ ‬سوروكين‭ “‬تركُهم‭ ‬يرحّلونني‭ ‬كان‭ ‬ليبعث‭ ‬بإشارة‭ ‬استسلام‭ ‬ويؤكد‭ ‬الصورة‭ ‬المرسومة‭ ‬عني‭ ‬كشخص‭ ‬سطحي‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬إلا‭ ‬بالثراء‭ ‬الفاحش،‭ ‬وهو‭ ‬ببساطة‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬الحقيقة‭”.‬

وأضافت‭ “‬كان‭ ‬بإمكاني‭ ‬المغادرة‭ ‬لكنّي‭ ‬اخترت‭ ‬عدم‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬لأني‭ ‬أحاول‭ ‬إصلاح‭ ‬أخطائي‭. ‬لدي‭ ‬تاريخ‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬يجعلني‭ ‬أشعر‭ ‬بأني‭ ‬أهرب‭ ‬من‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭”.‬

وقد‭ ‬اختلقت‭ ‬آنا‭ ‬سوروكين‭ ‬هوية‭ ‬جديدة‭ ‬لها‭ ‬لدى‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬مقدمة‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬وريثة‭ ‬عائلة‭ ‬ثرية‭ ‬فيما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬ابنة‭ ‬سائق‭ ‬شاحنة‭ ‬روسي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬16‭ ‬عاما‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬أكاذيب‭ ‬محبكة‭ ‬وثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنفس،‭ ‬استطاعت‭ ‬سوروكين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬كقروض‭ ‬من‭ ‬مصارف‭ ‬عدة‭.‬

وبين‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016‭ ‬وآب‭/‬أغسطس‭ ‬2017،‭ ‬تمكنت‭ ‬سوروكين‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬مجانا‭ ‬في‭ ‬طائرات‭ ‬خاصة‭ ‬كما‭ ‬بقيت‭ ‬لأشهر‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬فخمة‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬بدون‭ ‬دفع‭ ‬الفواتير،‭ ‬وفقا‭ ‬للمدعين‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الذين‭ ‬اتهموها‭ ‬بسرقة‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬275‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وعندما‭ ‬انخرطت‭ ‬أكثر‭ ‬بالنخبة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬طموح‭ ‬لفتح‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬راقٍ‭ ‬وحاولت‭ ‬اقتراض‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لتنفيذه‭.‬

وقد‭ ‬ألهمت‭ ‬قصتها‭ ‬مسلسلا‭ ‬قصيرا‭ ‬بثته‭ ‬نتفليكس‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بعنوان‭ “‬إنفينتينغ‭ ‬آنا‭” (‬Inventing‭ ‬Anna‭) ‬مع‭ ‬جوليا‭ ‬غارنر‭ ‬بدور‭ ‬أنا‭ ‬سوروكين‭. ‬وقد‭ ‬تقاضت‭ ‬سوروكين‭ ‬320‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المنصة‭ ‬العملاقة‭ ‬لهذا‭ ‬المسلسل‭.‬