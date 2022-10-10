حسابات ويست تحت القيود على إنستغرام وتويتر بتهمة معاداة السامية 

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فرضت‭ ‬إنستغرام‭ ‬وتويتر‭ ‬قيوداً‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الأميركي‭ ‬كانييه‭ ‬ويست،‭ ‬المعروف‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ “‬يي‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬تعليقات‭ ‬وُصفت‭ ‬بأنها‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬تويتر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬حساب‭ ‬كانييه‭ ‬ويست‭ ‬أُغلق‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬قالت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬ميتا،‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لإنستغرام،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المجموعة‭ ‬حذفت‭ ‬محتويات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديدها،‭ ‬من‭ ‬حساب‭ “‬يي‭” ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬انتهاك‭ ‬قواعدها‭. ‬كما‭ ‬فرضت‭ ‬إنستغرام‭ ‬قيوداً‭ ‬على‭ ‬حسابه،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يشمل‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬النشر‭ ‬أو‭ ‬كتابة‭ ‬التعليقات‭ ‬أو‭ ‬إرسال‭ ‬رسائل‭ ‬خاصة،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬وأثار‭ ‬كانييه‭ ‬ويست،‭ ‬وهو‭ ‬فنان‭ ‬أسود،‭ ‬ضجة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬ارتدى‭ ‬قميصاً‭ ‬كتب‭ ‬عليه‭ “‬White‭ ‬Lives‭ ‬Matter‭” (“‬حياة‭ ‬البيض‭ ‬مهمة‭”) ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‭ ‬تحويل‭ ‬لاسم‭ ‬حركة‭ “‬Black‭ ‬Lives‭ ‬Matter‭” (“‬حياة‭ ‬السود‭ ‬مهمة‭”) ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬شعارها‭ ‬التظاهرات‭ ‬المناهضة‭ ‬للعنصرية‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وعلى‭ ‬إنستغرام،‭ ‬نشر‭ ‬يي‭ (‬45‭ ‬عاماً‭) ‬لقطات‭ ‬شاشة‭ ‬لأحاديث‭ ‬أجراها‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬ديدي‭ ‬الذي‭ ‬انتقد‭ ‬القميص‭ ‬ورسالته‭.‬

وكتب‭ ‬كانييه‭ ‬ويست‭ “‬سأستخدمك‭ ‬كمثال‭ ‬لأظهر‭ ‬لليهود‭ ‬الذين‭ ‬طلبوا‭ ‬منك‭ ‬الاتصال‭ ‬بي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يهددني‭ ‬أو‭ ‬يؤثر‭ ‬علي‭”. ‬وحذف‭ ‬المنشور‭ ‬لاحقاً‭ ‬لكن‭ ‬نسخاً‭ ‬منه‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مرئية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭. ‬ثم‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬قال‭ ‬كانييه‭ ‬ويست‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬مُسحت‭ ‬لاحقاً‭ ‬إنه‭ ‬يعتزم‭ ‬مهاجمة‭ ‬اليهود‭. ‬وأشارت‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنشور‭ ‬ينتهك‭ ‬قواعدها‭. ‬واتهمت‭ ‬اللجنة‭ ‬اليهودية‭ ‬الأميركية‭ (‬AJC‭) ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬بالترويج‭ ‬لـ‭”‬كراهية‭ ‬اليهود‭”. ‬وقالت‭ “‬كانييه‭ ‬ويست‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬طريقة‭ ‬لتوضيح‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭”.‬‭ ‬واعتاد‭ ‬يي،‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬اضطراب‭ ‬ثنائي‭ ‬القطب،‭ ‬إثارة‭ ‬الجدل،‭ ‬وقد‭ ‬مُنع‭ ‬سابقاً‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬إنستغرام‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬مرحلة‭ ‬طلاقه‭ ‬المضطربة‭ ‬من‭ ‬نجمة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬كيم‭ ‬كارداشيان‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬ماركة‭ “‬أديداس‭” ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تعتزم‭ “‬إعادة‭ ‬تقييم‭” ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭.‬