عالم يترنح عند أبواب القطب الشمالي

تشرشل‭ (‬كندا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يقيم‭ ‬ديفيد‭ ‬ديلي‭ ‬مربي‭ ‬كلاب‭ ‬عربات‭ ‬الجر‭ ‬عند‭ ‬أبواب‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يتغير‭ ‬كثيرا،‭ ‬ما‭ ‬يدفعه‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ “‬ستعاقبنا‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نكبدها‭ ‬إياه‭”.‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬تشرشل‭ ‬النائية‭ ‬بمحاذاة‭ ‬خليج‭ ‬هادسن‭ ‬حيث‭ ‬وتيرة‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬أسرع‭ ‬بثلاث‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تختفي‭ ‬الأطواف‭ ‬الجليدية‭ ‬تدريجا‭.‬

على‭ ‬غرار‭ ‬أجداده‭ ‬من‭ ‬الخلاسيين‭ ‬أحد‭ ‬الشعوب‭ ‬الأصلية‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬يعيش‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬59‭ ‬عاما‭ ‬بانسجام‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭ ‬محاطا‭ ‬بكلابه‭ ‬الستة‭ ‬والأربعين‭ ‬عند‭ ‬نهاية‭ ‬التُندرا‭ ‬وبداية‭ ‬الغابة‭ ‬القطبية‭.‬

سنة‭ ‬بعد‭ ‬سنة،‭ ‬يخشى‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭. ‬ويقول‭ “‬كلابي‭ ‬تنتظر‭ ‬حلول‭ ‬الشتاء‭ ‬على‭ ‬غرارنا‭ ‬جميعا‭. ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الانقراض‭”.‬

صيفا‭ ‬وشتاء‭ ‬يجول‭ ‬ديفيد‭ ‬ديلي‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المعروفة‭ ‬بشفقها‭ ‬القطبي‭ ‬حيث‭ ‬يمارس‭ ‬الصيد‭ ‬ويرصد‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬التغيرات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الثروتين‭ ‬الحيوانية‭ ‬والنباتية‭. ‬ويروي‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬للسياح‭ ‬نشاطات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسكان‭ ‬الأصليين،‭ ‬قائلا‭ “‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬طفلا‭ ‬كنت‭ ‬اصطاد‭ ‬السمك‭ ‬والحيوانات‭ ‬والطيور‭ ‬ولم‭ ‬أكن‭ ‬أعثر‭ ‬على‭ ‬أيائل‭ ‬كثيرة،‭ ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬فهي‭ ‬منتشرة‭ ‬أينما‭ ‬كان‭. ‬والأمر‭ ‬كذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬لديك‭ ‬الخلنج‭ (‬أو‭ ‬ديك‭ ‬الخشب‭) ‬صاحب‭ ‬الذنب‭ ‬الرفيع‭ ‬وخز‭ ‬الصنوبر‭…”‬

ويلتقي‭ ‬هذا‭ ‬القول‭ ‬مع‭ ‬نتائج‭ ‬دراسات‭ ‬علمية‭ ‬تفيد‭ ‬أن‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬يعرض‭ ‬للخطر‭ ‬الأنواع‭ ‬القطبية‭ ‬الشمالية‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬الأبواب‭ ‬أمام‭ ‬حيوانات‭ ‬أخرى‭ ‬آتية‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭. ‬فهنا‭ ‬الحيوانات‭ ‬كما‭ ‬النبات،‭ ‬تهاجر‭ ‬شمالا‭. ‬ويؤكد‭ ‬ديفيد‭ ‬ديلي‭ ‬أن‭ “‬لا‭ ‬خيار‭” ‬أمام‭ ‬البشر‭ ‬إلا‭ “‬التكيف‭” ‬على‭ ‬غرار‭ ‬‮ ‬الحيوانات‭.‬

ويمر‭ ‬التكيف‭ ‬خصوصا‭ ‬عبر‭ ‬تعايش‭ ‬مختلف‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬رموز‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭ ‬الدب‭ ‬القطبي‭.‬

خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تضم‭ ‬منشأة‭ ‬عسكرية‭ ‬أميركية‭ ‬كندية‭ ‬باتت‭ ‬مهجورة‭ ‬الآن،‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جاهزة‭ ‬لصد‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬سوفياتي‭ ‬محتمل‭ ‬عبر‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭. ‬أما‭ ‬اليوم،‭ ‬فبات‭ ‬السكان‭ ‬يخشون‭ ‬هذا‭ ‬الحيوان‭ ‬القانص‭. ‬يتسبب‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬تقصير‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬خليج‭ ‬هادسن‭ ‬متجمدا‭ ‬ما‭ ‬يرغم‭ ‬الدببة‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬المكوث‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬على‭ ‬اليابسة‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭. ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬أشهر‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬الإنسان‭ ‬أطول‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬الحيوان‭ ‬اللاحم‭ ‬إلى‭ ‬الاقتراب‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

وينبغي‭ ‬للمتنزه‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬تشرشل‭ ‬حمل‭ ‬بندقية‭ ‬ومادة‭ ‬رادعة‭ ‬وعدم‭ ‬المشي‭ ‬وحيدا‭ ‬بعد‭ ‬حلول‭ ‬الظلام‭ ‬أو‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الرؤية‭ ‬سيئة‭. ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬لديه‭ ‬قصة‭ ‬مع‭ ‬الدببة‭. ‬تقول‭ ‬دانييل‭ ‬ديلي‭ ‬ابنة‭ ‬ديفيد‭ ‬البالغة‭ ‬33‭ ‬عاما‭ “‬لا‭ ‬أذكر‭ ‬اني‭ ‬شعرت‭ ‬بخطر‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬صغيرة‭. ‬اختلف‭ ‬الوضع‭ ‬الآن،‭ ‬فأولادي‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬الصخور‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الشاطئ‭ ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬أفعل‭”.‬

وتروي‭ ‬المرأة‭ ‬الشابة‭ ‬الخوف‭ ‬الذي‭ ‬اعتراها‭ ‬عندما‭ ‬رأت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬دبا‭ ‬يمر‭ ‬مهرولا‭ ‬أمام‭ ‬منزلها‭ ‬وتلته‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أمتار‭ ‬قليلة‭ ‬آلية‭ ‬دورية‭ ‬تابعة‭ ‬لجهاز‭ ‬حفظ‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬في‭ ‬مانيتوبا‭.‬

يزداد‭ ‬الوضع‭ ‬تعقيدا‭ ‬خلال‭ ‬الخريف‭ ‬عندما‭ ‬تتضور‭ ‬الدببة‭ ‬جوعا‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬أمضته‭ ‬على‭ ‬اليابسة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أكل‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬حيوانات‭ ‬الفقمة‭.‬‮ ‬‭ ‬خلال‭ ‬ليلة‭ ‬عيد‭ ‬هالوين‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬تتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬إيان‭ ‬فان‭ ‬نيست‭ ‬العنصر‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬حفظ‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭. ‬ويكثف‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬الدوريات‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬العيد‭ ‬مع‭ ‬الاستعانة‭ ‬أيضا‭ ‬بمروحيات‭ ‬لرصد‭ ‬الدببة‭ ‬والسماح‭ ‬للأطفال‭ ‬بجمع‭ ‬السكاكر‭.‬

ويوضح‭ ‬فان‭ ‬نيست‭ “‬قد‭ ‬نعمد‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬عبوات‭ ‬تصدر‭ ‬دويا‭ ‬قويا‭ ‬ووميضا‭ ‬يبعد‭ ‬الدب‭”.‬

ونصبت‭ ‬المدينة‭ ‬أجهزة‭ ‬رادار‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الدببة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬كيلومترين‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬منازل‭ ‬المدينة‭. ‬وهي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬رصدها‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬ضباب‭.‬

رغم‭ ‬تراجع‭ ‬عددها‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬يقدر‭ ‬عدد‭ ‬الدببة‭ ‬القطبية‭ ‬حول‭ ‬تشرشل‭ ‬ب800‭… ‬ما‭ ‬يوازي‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬البلدة‭.‬

‭- “‬فرص‭” -‬

لا‭ ‬ينظر‭ ‬الجميع‭ ‬بسلبية‭ ‬إلى‭ ‬التغيرات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمناخ‭.‬

ويؤكد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬تشرشل‭ ‬مايكل‭ ‬سبنس‭ ‬من‭ ‬شعب‭ ‬كري‭ ‬الأصلي‭ “‬يجب‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬النقاط‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬الدوام‭”.‬

ويقول‭ ‬سبنس‭ ‬إن‭ ‬تطور‭ ‬السياحة‭ ‬وحركة‭ ‬المرفأ‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحرارة‭ “‬يوفران‭ ‬أيضا‭ ‬فرصا‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للسكان‭ ‬المحليين‭”.‬

فوجود‭ ‬الدببة‭ ‬بكثرة‭ ‬بات‭ ‬يستقطب‭ ‬آلاف‭ ‬السياح‭ ‬سنويا‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬النائية‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬مانيتوبا‭ ‬التي‭ ‬تعجز‭ ‬السيارات‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭.‬

ويسمح‭ ‬ذوبان‭ ‬جليد‭ ‬البحر‭ ‬للسفن‭ ‬بالبقاء‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬المدينة،‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بمياه‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬الكندي‭.‬

ويطمح‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬إلى‭ ‬جعله‭ ‬منفذا‭ ‬طبيعيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬لتصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬التي‭ ‬تزرع‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬ولاحقا‭ ‬للمعادن‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تستخرج‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬القطبية‭ ‬الشمالية‭ ‬الكندية‭ ‬بفضل‭ ‬ذوبان‭ ‬الجليد‭.‬

والجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الثروة‭ ‬المعدنية‭ ‬الكندية‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬ألماس‭ ‬وذهب‭ ‬ويورانيوم‭ ‬وتنغستن‭ ‬وفلزات‭ ‬الأتربة‭ ‬النادرة‭..‬

إلا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬تعوقها‭ ‬تداعيات‭ ‬أخرى‭ ‬للاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬وخصوصا‭ ‬ذوبان‭ ‬الأرض،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تغير‭ ‬المشهد‭ ‬الطبيعي‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬ما‭ ‬يعرقل‭ ‬نقل‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬المرفأ‭.‬

‮ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬ألحقت‭ ‬الفيضانات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬ذوبان‭ ‬الجليد‭ ‬اضرارا‭ ‬بخطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬فانقطع‭ ‬النقل‭ ‬عبر‭ ‬القطارات‭ ‬مدة‭ ‬زادت‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬شهرا‭.‬‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬يشهد‭ ‬المرفأ‭ ‬نشاطا‭ ‬بطيئا‭.‬

‭- ‬فقر‭ -‬

منازل‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬تشرشل‭ ‬متداعية‭ ‬أو‭ ‬أصلحت‭ ‬على‭ ‬عجل‭. ‬بعضها‭ ‬منازل‭ ‬جاهزة‭ ‬تبدو‭ ‬غير‭ ‬معدة‭ ‬كثيرا‭ ‬لمواجهة‭ ‬البرد‭ ‬القارس‭ ‬مع‭ ‬تدني‭ ‬الحرارة‭ ‬خلال‭ ‬الشتاء‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الأحيان‭ ‬إلى‭ ‬دون‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

ينتشر‭ ‬الفقر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يشكل‭ ‬السكان‭ ‬الأصليون‭ ‬نحو‭ ‬60‭ % ‬من‭ ‬ابنائها‭ (‬إينويت‭ ‬وكري‭ ‬وديني‭ ‬وخلاسيون‭). ‬ويقيم‭ ‬ابناء‭ ‬الشعوب‭ ‬الأولى‭ (‬5‭ % ‬من‭ ‬الكنديين‭ ‬و18‭ % ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مانيتوبا‭) ‬في‭ ‬مجتمعات‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تعاني‭ ‬البطالة‭ ‬والمساكن‭ ‬السيئة‭ ‬والتمييز‭…‬

في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬يعيش‭ ‬64‭ % ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬خط‭ ‬الفقر،‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬مسألة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬إلى‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬اهتمامات‭ ‬البعض‭.‬

ويؤكد‭ ‬ديفيد‭ ‬ديلي‭ “‬علينا‭ ‬كسكان‭ ‬أصليين‭ ‬أن‭ ‬نقود‭ ‬عملية‭ ‬المصالحة‭ ‬مع‭ ‬أمنا،‭ ‬الأرض‭”.‬

وكان‭ ‬خبراء‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬شددوا‭ ‬في‭ ‬تقريرهم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬معرفة‭ ‬الشعوب‭ ‬الأصلية‭ ‬الواسعة‭ ‬للطبيعة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭… ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬أراضي‭ ‬هذه‭ ‬الشعوب‭ ‬تضم‭ ‬80‭ % ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬العالمي