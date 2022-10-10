ممارسات تعوق الحركة وغضب الشارع يبلغ ذروته بسبب الإختناقات

مواطنون يقترحون تدريب القوات وإختبار قدراتها خارج بغداد

بغداد – الزمان

عبر مواطنون عن غضبهم بسبب الانتشار الامني غير المسبوق الذي تشهده شوارع بغداد تحت مسوغ اجراء ممارسات امنية ،واكدوا ان تضييق حركة المرور على المواطنين منذ بداية الدوام الرسمي وحتى انتهائه ،امرا مقصودا. ودعا المواطنون رئيس الحكومة في احاديث لـ (الزمان) امس ،رئيس الحكومة الى (متابعة القطعات الامنية وما تقوم به من ممارسات التضييق على المواطنين في الشوارع الرئيسة والجسور الحيوية)، واضافوا ان (قيادة العمليات حولت ممارساتها من الليل الى النهار واثناء دوام الموظفين ،من اجل ارباك الشارع وتضييق حركة السير)، متسائلين (ما الذي يدفع بهذه القوات النزول للشارع ،اليس الاجدر ان يتم تفعيل دور الاستخبارات اذا كان هناك ما يهدد استقرار امن المواطن)، واشاروا الى ان (القائد العام للقوات المسلحة مطالب بامر القوات الانسحاب من الشارع ،واجراء هذه الممارسات في ساحات التدريب او خارج حدود بغداد التي تكتظ شوارعها الداخلية بالمركبات جراء استيرادها دون رقيب لاغراق الشارع بها فوق نطاق ما مسموح به)، مؤكدين ان (الغضب لدى الشارع بلغ ذورته ،والا ما ذنب المواطن الذي يخرج من منزله باحثا عن قوته اليومي يقضي معظم الوقت بالازدحامات نتيجة قيام المركبات العسكرية بغلق ممرين من الشارع وترك اخر لمرور مركبة واحدة)، مشددين على (ضرورة انهاء تلك الممارسات التي ترعب المواطن وتفاقم مخاوفه و تزيد من معاناته في الوصول الى الاماكن التي يقصدها). في وقت، اكدت قيادة عمليات بغداد ،ان القادة والآمرين على رأس قطعاتهم، بتنفيذ الممارسات الأمنية التدريبة والانتشار ضمن مختلف قواطع المسؤولية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذاً لتوجيهات المراجع العسكرية العليا وباشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وبهدف تعزيز الامن والاستقرار في العاصمة ،تستمر القطعات الأمنية العاملة بأمرة القيادة في بالانتشار ومسك الأرض ضمن مختلف قواطع المسؤولية، حيث تفقد اللواء نائب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الكرخ ،القطعات المنتشرة على جسر السنك،وذلك ضمن الممارسات الأمنية التدريبية التي تجريها القطعات لمتابعة الجاهزية القتالية للمقاتلين لتنفيذ الواجبات الموكلة إليهم بالدقة والسرعة المطلوبة ومنع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين)، وتابع البيان انه (وبالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد ، باشرت الفرقة الاولى شرطة اتحادية بحملة لتأهيل وترميم المدارس ضمن قاطع مسؤوليتها)، مؤكدا (مديرية أفواج طوارئ بغداد ،نظمت حملة للتبرع بالدم ،حيث توافد عدد كبير من الضباط والمراتب لغرض المشاركة في الحملة التي تأتي إيماناً بالدور الوطني والإنساني الذي يتحلى فيه المقاتلين). فيما ، أطاحت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، احد ابرز عناصر داعش في بغداد). في غضون ذلك ، وصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الامير الشمري الى البصرة ،لمتابعة الوضع الأمني بالمحافظة والوقوف على جاهزية قيادة القوة البحرية وتأمين المياه الإقليمية.