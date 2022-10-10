ثلاث مباريات بالممتاز تبتسم لأصحاب الأرض

بغداد- ساري تحسين

شهد الدوري الممتاز امس ، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الاولى ،إذ فاز فريق كربلاء على ضيفه فريق اربيل بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي.

وسجل فريق اربيل هدفه عبر ركلة جزاء جاء عن طريق اللاعب مازن فياض في الدقيقة 57 من زمن المباراة، وفي الدقيقة 84 سجل كربلاء هدف التعديل عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد قاسم نصيف ، وقبل نهاية اللقاء سجل كربلاء هدف الفوز الثاني. ولحساب ذات الجولة ،تغلب فريق الكرخ على ضيفه فريق زاخو بهدف من دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الأول. وسجل اللاعب سجاد احمد للكرخ في الدقيقة 79 كما حقق فريق نفط ميسان العلامة الكاملــــــــــة على حساب فريق النفط بهدف وحيد في المباراة التي احتضنها ملعب ميسان الدولي، في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب سجاد جبار.