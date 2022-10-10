إصرار نيابي على عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية غداً الأربعاء

البارزاني ووفد سياسي يستعرضان المسار التفاوضي لتشكيل الحكومة

بغداد – ابتهال العربي

اربيل – فريد حسن

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مع وفد من ائتلاف ادارة الدولة، موعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني، استقبل في مصيف صلاح الدين ،وفدا من ائتلاف إدارة الدولة يضم رئيسي تحالف السيادة خميس الخنجر وهيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والمرشح من الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان المقبلة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية)، واضاف ان (الاجتماع شهد الاتفاق على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية). وفي بغداد ، ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت التطورات السياسية في البلد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء شدد على أهمية الخروج من الأزمة الراهنة)، واشار الى انه (جرى تأكيد الركون إلى الحوار الجاد الملتزم لتلبية الاستحقاقات الوطنية والدستورية ومجابهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلد). في غضون ذلك ، أعلن نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، تسلم طلبا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الأربعاء.وقال المندلاوي خلال ترؤسه جلسة المجلس امس ان (طلباً موقعاً من 170 نائباً تضمن عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الاربعاء)، واضاف أن (رئاسة المجلس ستناقش الطلب والبت به). ويعقد البرلمان اليوم جلسة ،لمناقشة الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل ومشروع قانون تعديل اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا. وكان المجلس قد باشر بالقراءة الاولى لخمسة مشاريع قوانين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس انهى القراءة الاولى لمشاريع قوانين وهي تعديل قانون وزارة الكهرباء وقانون مؤسسة الشهداء والتعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط والتعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والقراءة الاولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام)، واشار الى ان (البرلمان ارجأ وبناء على طلب مقدم من 65 نائبا، القراءة الاولى لتعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية)، مؤكدا ان (المجلس تلقى طلبات من النواب لتضييف وزيري الموارد المائية والخارجية ،لمعرفة موقفهما من مشكلة انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة وتداعياتها على احتياجات البلد والمواطنين بشكل عام)، من جانبه ، وجه المندلاوي ،بتضييف (وزيري الزراعة والموارد المائية في مجلس النواب، لمناقشة المواضيع التي طرحها النواب، وقرر بعدها رفع الجلسة الى اليوم الثلاثاء). ووصل وفد من مجلس النواب برئاسة شاخوان عبدالله، إلى رواندا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم.وذكر بيان أن (وفداً من البرلمان برئاسة عبدالله وصل إلى رواندا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم الذي يعقد في العاصمة كيغالي).