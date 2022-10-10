الأنواء: طقس مستقر والعظمى 35

بغداد – فائز جواد.. رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الثلاثاء صحوا والعظمى في بغداد 35 مئوية. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الثلاثاء، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد ، حيث تسجل العظمى في بغداد 35 مئوية)، واضاف ان (طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئيا واحياناً غائما في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، اما طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، ولا تغير بدرجات الحرارة).