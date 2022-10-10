التعليم يتابع إجراءات معادلة شهادات خريجي الجامعات اللبنانية

بغداد – ندى شوكت

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب،مع السفير اللبناني لدى بغداد علي الحبحاب، مؤشرات التعامل الفني الذي تتسم به اجراءات تصديق ومعادلة الشهادات لدى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين استعرضا ،بحضور مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بالوزارة ،مؤشرات التعامل الفني الذي تتسم به اجراءات تصديق ومعادلة الشهادات لدى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية)، واكد عبد الصاحب (أهمية الحفاظ على سمعة وتاريخ مؤسساتنا الأكاديمية والتعليمية وتطوير مستوى التعامل الإداري مع الطلبة والمراجعين ،ولاسيما العراقيون المسجلون في عدد من الجامعات اللبنانية التي أصدرت الوزارة توصية بشأنها)، معربا عن أمله بـ(الوصول الى حلول إيجابية لتذليل الملاحظات المؤشرة على صعيد التعامل مع الطلبة العراقيين وتحسين مستوى النمط الفني والإداري الخاص بملف معادلة الشهادات وتصديقها بما يضمن سلامة وصحة الوثائق للطلبة الوافدين ،بعيدا عن مؤشرات التأخير والتعقيد)، ولفت الى انه (وجه بتشكيل فريق وزاري لمتابعة وتقويم إجراءات معادلة الشهادات للطلبة العراقيين في لبنان)، من جانبه ، اكد الحبحاب ان (قرارا لبنانيا مرتقبا لحل هذه الاشكاليات التي يواجهها الطلبة الأجانب في لبنان ،وتشكيل لجنة مختصة بهذا الملف لترتيب المعطيات والأولويات وتنظيمها تنظيما إجرائيا مناسبا).