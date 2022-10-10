الكمارك تمنع تهريب 20 شاحنة والمنافذ تحبط تزويراً بالفوتوشوب

بغداد – الزمان

النجف – سعدون الجابري

ضبطت الهيئة العامة للجمارك، 20 شاحنة مخالفة للتعليمات والشروط الإستيرادية، في مديرية كمرك المنطقة الوسطى. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (قسم التحري ومكافحة التهريب في المديرية، وجد الشاحنات محملة بالحلويات وادوات الطبخ وخشب وسيراميك واعمدة انارة و مواد اخرى، جميعها مخالفة للضوابط القانونية)، واضاف ان (فريق المديرية، بالتعاون مع شرطة الكمارك، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والمواد المضبوطة). واكدت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط اربع معاملات كمركية مزورة، واحباط محاولة تهريب لعشر حاويات في ميناء ام قصر الشمالي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة احبطت محاولة تهريب عشر شاحنات محملة بمادة زيت محرك و مواد دعائية واغطية)، واوضح انه (بعد كشف البضاعة وتدقيق المعاملات الكمركية في السيطرة، تبين وجود تزوير بالفوتو شوب، في شهادة المنشأ والفاتورة وكتاب تصديق مديرية منفذ الميناء، المرفق في المعاملات)، واشار الى ان (الهيئة نظمت محضر ضبط اصولي، لإحالة المعاملات الكمركية والشاحنات المحملة، الى مركز شرطة كمرك ام قصر، وعرض الموضوع امام قاضي التحقيق، لمحاسبة المخالفين)، على صعيد متصل، اعتقلت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، التابعة لشرطة صلاح الدين، 16 فرداً، بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات، خلال 40 يوماً.

نشاطات أمنية

وقالت المديرية في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هنالك حملات اعلامية ونشاطات امنية، انطلقت في عموم المحافظة، للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية)، موضحة انها (نصبت 90 سيطرة للقبض على اكثر من 16 متهماً بتجارة المخدرات ونحو عشرة متهمين بتعاطي المؤثرات العقلية منذ بداية ايلول حتى الان)، واكدت ان (الفرق الأمنية تستمر بملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات). في غضون ذلك، قبضت مديرية شرطة النجف، على عصابة تمتهن سرقة صور الموتى في مقبرة وادي السلام ومحتويات القبور. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرية مكافحة الإجرام، نفذت حملة في مقبرة وادي السلام، بإشراف قائد شرطة المحافظة، باسم مجيد فيصل، ومدير مكافحة اجرام النجف، علاوي حسين الحجامي)، وبين ان (العصابة تسرق صور الأموات المثبتة على المقابر، للإستفادة من الزجاج او الألمنيوم او الخشب، وكذلك القطع المعدنية الموجودة داخل المقابر او في طرقات المقبرة)، لافتاً الى ان (هذه العصابة نفذت مئات السرقات من هذا النوع)، واضاف ان (المديرية اجرت تحقيقاً مع افراد العصابة، واحالتهم الى القضاء، بعد ورود اعترافاتهم).