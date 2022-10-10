الغزي يدعو الملاكات التربوية للنهوض بمستوى المنظومة التعليمية

الناصرية – باسم الركابي

دعا محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ، الملاكات التربوية في المحافظة الى التعاون والنهوض بمنظومة العمل وتحسين مستوى الاداء. وهنأ الغزي خلال زيارة تفقدية الى قضاء البطحاء ، التقى خلالها نخبة من الملاكات التعليمية ، (بأنطلاق العام الدراسي الجديد ، متمنيًا التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل واستكمال مسيرة التطوير في داخل قطاع التربية ).

واضاف ان (الملاكات التعليمية عليها بذل أقصى الجهود والتكاتف والتعاون للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع التربية والتعليم، لتخريج جيل متميز فى كافة المجالات قادر على تحقيق مسيرة التنمية)، وتابع البيان ان (الغزي اطلع خلال الجولة ، على سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها ، التي تستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات في القضاء والوقوف على المعوقات لتذليلها). كما اكد الغزي ، تسلم الدفعة الاولى من كابسات النفايات ،نوع اسوزو لصالح بلدية الناصرية ،بتمويل من صندوق الاعمار .وقال المحافظ ان (هذا النشاط يعد خطوة أولى يتبعها تسليم دفعة اخرى)، مؤكداً ان (هذه الاليات ستهدف لرفع المستوى الخدمي للاحياء السكنية، ودعم البلدية في جهودها باحتواء أزمة النفايات).