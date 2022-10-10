مساعي لرفع الحظر عن الخطوط العراقية في أوروبا

الطيران يتفّق مع دول أجنبية وعربية على الأمن الجوي وتوسيع الرحلات

بغداد – ابتهال العربي

بحث رئيس الطيـران المـدني، نائل سعد عبد الهادي، مـع مكتـب التعـاون الفـني التـابع للإيكاو، عـلى هامش الجمعية العمومية المنعقدة بكندا، سبل التعاون المشترك الخاص بتأمين السلامة الجـوية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الإجتماع خرج بالإتفـاق عـلى استمـرار التعـاون بيـن الطيران والمكـتب، برعـاية المكـتب الإقلـيمي للشـرق الأوسـط)، واضاف ان (الجانبين بحثا القضايا التي تتعلق لبدعم المجالات الفنية، واشار الى ان (عبد الهادي، وجه دعـوة رسمـية، الـى رئيـس الإيكـاو، لزيـارة العـراق)، كما اجتمع عبد الهادي، مع الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، خوان كارلوس سالازار. واوضح البيان ان (هذا اللقاء جاء لتوسيع لتعاون مع اوروبا، لتطوير واقع الطيران العراقي، واجراءات سلامة الطيران، ودعم الخطوط الجوية، ورفع الحظر عنها ضمن قائمة الشركات المحظورة في اوروبا).

توسيع الرحلات

في سياق متصل، ناقش الطيـران مع بريطانيا، توسيع عدد الرحلات الجوية، وتحقيق الدعم المتبادل. وذكرالبيان ان (الطيران بحث مع تطوير قطـاع الطيـران، فيما يخص السلامة الجوية وامن الطيران والنقل الجوي، كما ناقش الجانبان الرحلات الجوية والمستخدمة فـي مطارات البلديـن)، وبين ان (اللقاء ركز على تعزيز التعاون والتواصل، فـي مجالات العمل كافة، عبر بناء القدرات وتمكين الخبرات بمجال الطيران المدنـي)، وبحث الطيران المدني، مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، سيف محمد السويدي، ووزير الطيران المدني المصري، محمد عباس حلمي، افاق التعاون المشتركة. وبحسب البيان فإن (هنالك تنسيق عالي المستوى في مجالات العمل بين الطيران العراقي، والإماراتي والمصري)، لافتاً الى ان (هذه النتائج جاءت وفق خطة عمل، للإستفادة من جميع الخبرات والإمكانات، في مجال تطوير اجراءات السلامة والنقل الجوي، والتدريب والتأهيل)، من جانب اخر، هنئ الطيران المدني، نظيره العماني لإنتخابه النائب الأول لرئيس الجمعية العمومية 41 . واشار البيان الى ان (رئيس الوفد، نائل عبد الهادي، بعث رسالة تهنئة الى رئيس الهيئة العامة للطيران العماني، نايف العبري، عبر فيها دعمه للأواصر المشتركة بين البلدين)، واضاف ان (الجمعية تعقد بمشاركة 187 دولة، في مجال الطيران المدني).