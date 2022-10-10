هكذا يواجه الثأر قدره

محمد الواسطي

يوم 7 تشرين الأول 1959تعرض الزعيم عبد الكريم قاسم إلى محاولة اغتيال في شارع الرشيد في محلة رأس القرية قبل الغروب

هكذا يواجه الثائر قدره….كتاب تأليف مخطط عملية الاغتيال للزعيم..إياد سعيد ثابت عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي…..يقول إياد

قبل العملية بسة أشهر انزل الحزب على أعضائه منشور …ومحتواه ان الحزب سوف يقوم بنشاط مسلح في منطقة الكرخ….تطوع أكثر من 300 عضو لهذه المهمة…تم اختيار مجموعه وكان آخر ألمجموعه مسؤول الحزب في لواء العمارة الملقب بـ السامرائي وبسبب تأخره وصعوبة المواصلات وكذلك انسحاب عضو من المجموعة اعتقد اسمه شاكر حلبوه تم اختيار الشخص آلي يليه بالتسلسل وكان اسمه صدام حسين التكريتي تم تزكية هذا الشخص الذي لم يكن بدرجة عضو في الحزب ..من قبل الرفيق طه احمد العزوز الذي التقى مع هذا الشاب في السجن عام 59. تأجلت العملية….بسبب تغير في موقف الزعيم في خطابه في كنيسة مار يوسف الذي واجهه به الشيوعيين على أحداث الموصل وكركوك……الزعيم معروف بتصرفاته الفردية وتقلبه بين الأجنحة السياسية العاملة بالساحة ألسياسيه.العراقيه.. لا احد يستطيع إن يعرف …ولم يوضح الزعيم من هم أصدقائه ومن هم أعدائه…أصدر أوامر بإعدام الضباط الذين اتهموا بمشاركة حركة عبد الوهاب الشواف بالموصل…رفعت الحاج سري …ناظم الطبقجلي وتم تنفيذ الإعدام يوم 20 …9 …1959 على اثر هذه الحادثة قرر الحزب تنفيذ المهمة…..الملاك العسكري للبعث تعهد بأخذ السلطة في حالة نجاح العملية…..الحزب الشيوعي يحلم باخذ السلطة من الزعيم أو المشاركة بالحكم…..تم تنفيذ العملية يوم 7 …10 …59 مساء واعتقد المنفذون إن الزعيم قتل ونسحب المنفذون وقتل فرد من المنفذون…لولا هذا القتيل وبعد التعرف عليه لكانت العملية برأس الحزب الشيوعي… كانت لعبه ذكيه من البعثين لكن الأقدار لعبت دورها…..المصيبة بعد العملية المكلف بحماية المجموعة …..صدام أصيب برجله وانسحب أخر واحد وتم الصراخ من قبل النسوة في شارع عقد النصارى وتابعه أحد الشيوعيين ومعه مجموعه من المقاومة الشعبية يحملون مسدسات ولحقو به لكنه صوب بندقيته نحوهم …ألمجموعه استجبنت وتركة القاتل….وحصل القائد الشيوعي على لوم رفاقه بعدم اعتقال أو قتل المشارك لكنه ……بررها أنه سوف نكافى هؤلاء الناس لنهم سوف يخلصوننا من الزعيم.

سيارة الزعيم

(انه الحلم الذي لم يتحقق) …..لته كان يدور في خلده ان الرفاق الشيوعين العسكريون والجناح العسكري للحزب سوف يسيطرون على مقاليد الحكم…المشكلة هذا الشخص أنقذ الزعيم وأخرجه من سيارته وكان الزعيم مرعوب وكلف احد المتواجدين إثناء الحادث للسياقة السيارة والذهاب إلى مستشفى السلام….الشخص بعينه ذهب بالمساء الى وزارة الدفاع وكان يتفرج على وزارة الدفاع ووقف خلف الأعمدة العالية وأمام محل مشهور لبن اربيل…كان واقف…..سكرتير الحزب الشيوعي العراقي سلام عادل ويرافقه عضو مكتب سياسي بهاء الدين نوري…..تقدم كادر متقدم بالحزب اسمه ( كريم مله محمد) وسلام على الرفاق وقال لهم بالنص هذه فرصتنا نأخذ الحكم…. ونقدر الزعيم ونحترمه…سلام عادل لم يتكلم لكن بهاء الدين نوري….. هاج على الرفيق وقال له كلامك كلام ….مله اذهب يامله( يا سلطه يا بطيخ) ضاع الحلم الأول….بهاء بداية حياته مله وأبوه وإخوته ملالي……عاد الزعيم وأنشد هذا البيت من الشعر(ثبت قليل يتبع التهيج حمل….مرحبا بالموت إذا الموت نزل ) ويقصد إياد سعيد ثابت …… وبدأت المأساة على الشيوعيين رغم انه بقى الحزب يحمل شعار (تضامن وكفاح)…….الزعيم لم يحترم الشيوعيين ووصفهم بالخونة والعملاء عندما طلبوا إيجازه لحزبهم للعمل علنية رفض الزعيم…. وشق الحزب الشيوعي واعترف بجناح الصائغ كحزب شيوعي رسمي…دخل السجن كثير من الشيوعيين لحد يوم 8 شباط ويقال كان هنالك بلا ألف شيوعيين بالسجن و….حدث الانقلاب وقف الحزب الشيوعي الى جانب الزعيم بكل قواه وكانت النتيجة على الزعيم مأساوية وعلى الحزب الشيوعي أتعس…تنكيل قتل اعدم جاء البعث ….سقط البعث…عاد البعث……..الذي أريد إن أقوله السياسة وأحدثها تدار (بالأقدار أم بالصدف المكننة)…..يلتقي الشيوعي والبعث بجبه وطنيه ميتة سريريا وانتهت بمأساة كارثيه…..هل كان بهاء الدين نوري حائلا بعدم وصول الحزب الشيوعي وتحقيق حلمه بالوصول للسلطة سلميا وبهدوء…..بعد انهيار الجبهة كان بهاء الدين نوري واقف إمام مقر اللجنة المركزية نهاية عام 1978….تقدم له حارس باللجنة المركزية (يلقب أبو سمره.) رجل أمي..وقذف هذه العبارة بكل قوة بوجه عضو اللجنة والمكتب السياسي بهاء الدين نوري وقال له ….انك كنت السبب لعدم استلام الحزب الشيوعي السلطة عام 1959 سمعها بكل صداها لكنه انسحب وكنه لم يسمعها….. أعود إلى الحلم الذي تحقق للشاب …..جاء من القرية في تكريت لا ثقافة ولا هندام أو ملبس ولا نقود…يحمل في قلبه الحزن والفقر والآهات انخرط بحزب البعث وشارك بعملية اغتيال الزعيم رغم أنه لم يحصل على عضوية الحزب….بعد عشرة أعوام صعد صدام نائب رئيس مجلس قيادة الثورة يقود السلطة بالعراق والباقون جميعا بحزب البعث بيادق شطرنج……الصدفة أم الأقدار تتحكم بالحياة السياسية…طه احمد العزوز…

عملية اعتيال

كان هو الذي رشح وزكى صدام لعملية اغتيال الزعيم…..وصدام يعتبره غرابة وجنصه للوصول إلى قمة الهرم…عام 1997 يقال إن صدام امسك محاولة انقلابية عليه يقودها السوامرة وإعدامهم جميعهم …ويقال…. أحمد طه العزوز كان مشارك…..صدام اتصل ب…. طه وقال له لو تشترك بألف محاولة انقلابية ضدي لن أعدمك….لنك حققة لي حلم مستحيل أحلم به أو أفكر به….ارجع معي…. إلى كلام أبو سمره الحارس الأمي…. في مقراللجنه المركزية إلى بهاء الدين نوري انك حائل بعدم استلام الحزب الشيوعي للسلطة……اتسائل لو تحقق الحلم الأول كيف كان يكون العراق قي فترة الستينات وبعدها…الله والوطن ومأساة الشعب العراق من 1958 إلى لحد الان من وراء القصد.