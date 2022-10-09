تفاهم إماراتي مغربي على ترتيبات جديدة في التعاون الأمني

الرباط – عبدالحق بن رحمون
اتفق الجانبان الاماراتي والمغربي على ترتيبات جديدة في التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب في خلال زيارة عالية المستوى لمسؤول اماراتي امني رفيع الى الرباط مع وفد متخصص ،، وبحسب مصدر مغربي فقد أصبح الطلب على الخبرات الأمنية المغربية، يتزايد شكل كبير نظرا لقدرته التحليلية والتوقعية للمعلومات، وثانيا التدخل الاستباقي قبل وقوع الجريمة العابرة للحدود. إذن، ما أسباب نجاح الخبرة والتجربة الأمنية، التي أصبحت مثار إعجاب العديد من الدول العربية والأوروبية، والتي بدأت تجري مباحثات ومقابلات مع مسؤولين مغاربة للانفتاح على هذه التجربة التي ساهمت في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات؟ وبالرباط استقبل الجمعة، عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني اللواء الركن فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد أمني هام.
والهدف من هذه الزيارات بحسب مصادر (الزمان) تحقيق تطلعات البلدين في الأمن والاستقرار، ومكافحة مخاطر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود، ويشار أن الحموشي أبان في محطات كثيرة عن مراس عال ورباطة جأش في إدارة الملفات في مواجهة أجهزته للتحديات الأمنية التي تزداد صعوبة وتعقيدا . فيما عرف اجتماع المسؤولين المغاربة والاماراتيين تسليط الضوء على آفاق مستويات التعاون الأمني ومجالات التنسيق الشرطي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تستمد قوتها ومتانتها من العلاقات المتميزة والوشائج العميقة التي تربط بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. من جانب آخر، وعلى المستوى التقني والعلمي، تم التطرق على طاولة المباحثات إلى ضرورة تطوير آليات الارتقاء بالتعاون الأمني العملياتي، وتعزيز المساعدة التقنية، وتبادل الخبرات والممارسات المعتمدة لتجويد خدمات التكوين الشرطي، وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق تطلعات البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار، ويعزز الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة مخاطر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود.
على صعيد آخر ، وفي الشأن التعليمي أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن وزارته مقبلة على إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم.
وبمناسبة “اليوم العالمي للمدرس”، قال بنموسى إن هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية