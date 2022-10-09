تفاهم إماراتي مغربي على ترتيبات جديدة في التعاون الأمني

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

اتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬الاماراتي‭ ‬والمغربي‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬لمسؤول‭ ‬اماراتي‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬الى‭ ‬الرباط‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬متخصص‭ ‬،،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مغربي‭ ‬فقد أصبح‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الخبرات‭ ‬الأمنية‭ ‬المغربية،‭ ‬يتزايد‭ ‬شكل‭ ‬كبير‭ ‬نظرا‭ ‬لقدرته‭ ‬التحليلية‭ ‬والتوقعية‭ ‬للمعلومات،‭ ‬وثانيا‭ ‬التدخل‭ ‬الاستباقي‭ ‬قبل‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭. ‬إذن،‮ ‬ما‭ ‬أسباب‭ ‬نجاح‭ ‬الخبرة‭ ‬والتجربة‭ ‬الأمنية،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬مثار‭ ‬إعجاب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والأوروبية،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬تجري‭ ‬مباحثات‭ ‬ومقابلات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬مغاربة‭ ‬للانفتاح‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والجريمة‭ ‬العابرة‭ ‬للقارات؟‭ ‬‮ ‬وبالرباط‭ ‬استقبل‭ ‬الجمعة،‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حموشي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬ولمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬فارس‭ ‬خلف‭ ‬المزروعي،‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لشرطة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬أمني‭ ‬هام‭.‬

والهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ (‬الزمان‭) ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ومكافحة‭ ‬مخاطر‭ ‬الإرهاب‭ ‬والإجرام‭ ‬المنظم‭ ‬العابر‭ ‬للحدود،‭ ‬ويشار‭ ‬أن‭ ‬الحموشي‭ ‬أبان‭ ‬‮ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬كثيرة‭ ‬عن‭ ‬مراس‭ ‬عال‭ ‬ورباطة‭ ‬جأش‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الملفات في‭ ‬مواجهة‭ ‬أجهزته‭ ‬للتحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬صعوبة‭ ‬وتعقيدا‭ . ‬فيما‭ ‬عرف‭ ‬اجتماع‭ ‬المسؤولين‭ ‬المغاربة‭ ‬والاماراتيين‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬آفاق‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬ومجالات‭ ‬التنسيق‭ ‬الشرطي‭ ‬بشأن‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬والتي‭ ‬تستمد‭ ‬قوتها‭ ‬ومتانتها‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬والوشائج‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬التقني‭ ‬والعلمي،‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المباحثات‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬الأمني‭ ‬العملياتي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المساعدة‭ ‬التقنية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والممارسات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لتجويد‭ ‬خدمات‭ ‬التكوين‭ ‬الشرطي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ويعزز‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬المبذولة‭ ‬لمكافحة‭ ‬مخاطر‭ ‬الإرهاب‭ ‬والإجرام‭ ‬المنظم‭ ‬العابر‭ ‬للحدود‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬الشأن‭ ‬التعليمي‮ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعليم‭ ‬الأولي‭ ‬والرياضة،‭ ‬شكيب‭ ‬بنموسى،‭ ‬أن‭ ‬وزارته‭ ‬مقبلة‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬الأنظمة‭ ‬الأساسية‭ ‬الجهوية‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬الأطر‭ ‬النظامية‭ ‬للأكاديميات‭ ‬واستبدالها‭ ‬بنظام‭ ‬أساسي‭ ‬واحد‭ ‬تضمنه‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬مرسوم‭.‬

وبمناسبة‭ ‬“اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمدرس”،‭ ‬‮ ‬قال‭ ‬بنموسى‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬سيضمن‭ ‬نفس‭ ‬الحقوق‭ ‬ونفس‭ ‬الفرص‭ ‬ونفس‭ ‬المسار‭ ‬الوظيفي‭ ‬كباقي‭ ‬الموظفين،‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬الجهوي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬خدمة‭ ‬تعليمية