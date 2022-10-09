المندوب الليبي لدى الجامعة العربية لـ(الزمان): عقيلة صالح غير مؤهل نفسيا لقيادة البرلمان

مصر تقيم حزاما جويا بعمق 15 كيلومترا داخل ليبيا
القاهرة -مصطفى عمارة
في أول تعليق على قرار إقالته من جانب البرلمان الليبي كمندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية أبدى عبد المطلب ثابت في اتصال هاتفي مع مراسل – الزمان – في القاهرة استغرابه من هذا القرار، مؤكدا أنه تقدم باستقالته من منصبه منذ عام وحصل على موافقة على ذلك، كما فعل عدد من النواب الليبيين، ويبدو أن عقيلة صالح بحكم الضغوط النفسية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة أصبح غير مؤهل لقيادة البرلمان .
وفي الوقت نفسه وفي سياق تداعيات الأزمة التي خلفتها توقيع حكومة دبيبة إتفاق مع تركيا حول التنقيب عن الغاز أبدى السيد أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية في إتصال أجري معه عن استغرابه من توقيع حكومة دبيبة هذه الإتفاقية خاصة أن تلك الحكومة إنتهت ولايتها بقرار من البرلمان كما أن ملتقى الحوار الوطني الليبي أكد في المادة السادسة من خارطة الطريق التي أقرها بوضوح أنه لا يحق للحكومة الليبية عقد اتفاقيات مع دول خارجية تؤثر على مستقبل ليبيا وثرواتها وبالتالي فإن موقف مصر واضحا من تلك القضية .
في السياق ذاته كشف مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن مصر أقامت حزاما أمنيا من الطائرات المصرية على عمق 15 كم داخل الحدود الليبية لرصد محاولات الميليشيات المسلحة اختراق الحدود المصرية للقيام بعمليات تخريبية وأنها نجحت بالفعل في إحباط محاولات للمرتزقة الأجانب التي تدعمها تركيا واستبعد المصدر احتمال حدوث صدام مباشر بين القوات المصرية والليبية لأن تركيا تدرك خطورة أي محاولة تركية للتقدم إلى الخط الأحمر الذي حددته مصر في منطقة سرت والجفرة لأن الرد المصري سوف يكون حاسما ، وفي السياق ذاته كشف الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي د. فرج زيدان أهداف تركيا من عقد تركيا إتفاق التنقيب على النفط مع حكومة دبيبة في هذا التوقيت مؤكدا أن تركيا استغلت حالة الانقسام في ليبيا وضعف حكومة الدبيبة لعقد هذا الإتفاق كما حدث مع حكومة السراج وأن هدف الأتراك أبعد من السيطرة على الطاقة في ليبيا ولكن الإتفاق يتعلق بمسألة شرق المتوسط وصراعها مع اليونان ومحاولة تخريب منتدى شرق المتوسط كما أن الأمر يتعلق بالانتخابات القادمة في تركيا ومحاولة اوردغان زيادة شعبيته .