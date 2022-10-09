المندوب الليبي لدى الجامعة العربية لـ(الزمان): عقيلة صالح غير مؤهل نفسيا لقيادة البرلمان

‭ ‬مصر‭ ‬تقيم‭ ‬حزاما‭ ‬جويا بعمق‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬داخل‭ ‬ليبيا‭ ‬

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

‮ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬إقالته‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬البرلمان‭ ‬الليبي‭ ‬كمندوب‭ ‬ليبيا‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أبدى‭ ‬عبد‭ ‬المطلب‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬مراسل‭ – ‬الزمان‭ – ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬باستقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الليبيين،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬بحكم‭ ‬الضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أصبح‭ ‬غير‭ ‬مؤهل‭ ‬لقيادة‭ ‬البرلمان‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬خلفتها‭ ‬توقيع‭ ‬حكومة‭ ‬دبيبة‭ ‬إتفاق‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬حول‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬أبدى‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬زيد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬إتصال‭ ‬أجري‭ ‬معه‭ ‬عن‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬حكومة‭ ‬دبيبة‭ ‬هذه‭ ‬الإتفاقية‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الحكومة‭ ‬إنتهت‭ ‬ولايتها‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ملتقى‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬بوضوح‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬للحكومة‭ ‬الليبية‭ ‬عقد‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬خارجية‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬ليبيا‭ ‬وثرواتها‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬موقف‭ ‬مصر‭ ‬واضحا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ .‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أقامت‭ ‬حزاما‭ ‬أمنيا‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬15‭ ‬كم‭ ‬داخل‭ ‬الحدود‭ ‬الليبية‭ ‬لرصد‭ ‬محاولات‭ ‬الميليشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬اختراق‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬للقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬تخريبية‭ ‬وأنها‭ ‬نجحت‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬إحباط‭ ‬محاولات‭ ‬للمرتزقة‭ ‬الأجانب‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬تركيا‭ ‬واستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬صدام‭ ‬مباشر‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬والليبية‭ ‬لأن‭ ‬تركيا‭ ‬تدرك‭ ‬خطورة‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬تركية‭ ‬للتقدم‭ ‬إلى‭ ‬الخط‭ ‬الأحمر‭ ‬الذي‭ ‬حددته‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سرت‭ ‬والجفرة‭ ‬لأن‭ ‬الرد‭ ‬المصري‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬حاسما‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬الباحث‭ ‬السياسي‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬الليبي‭ ‬د‭. ‬فرج‭ ‬زيدان‭ ‬أهداف‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬تركيا‭ ‬إتفاق‭ ‬التنقيب‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬دبيبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬استغلت‭ ‬حالة‭ ‬الانقسام‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وضعف‭ ‬حكومة‭ ‬الدبيبة‭ ‬لعقد‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬السراج‭ ‬وأن‭ ‬هدف‭ ‬الأتراك‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬ولكن‭ ‬الإتفاق‭ ‬يتعلق‭ ‬بمسألة‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬وصراعها‭ ‬مع‭ ‬اليونان‭ ‬ومحاولة‭ ‬تخريب‭ ‬منتدى‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬ومحاولة‭ ‬اوردغان‭ ‬زيادة‭ ‬شعبيته‭ .‬