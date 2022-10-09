تجدد القصف قرب مفاعل زابوريجيا وروسيا تعيد فتح جسر القرم  

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬استهدفت‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬روسية‭ ‬دامية‭ ‬مجددا‭ ‬مدينة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬موقعة‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭ ‬غداة‭ ‬انفجار‭ ‬دمر‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬القرم‭ ‬الذي‭ ‬شيّدته‭ ‬موسكو‭ ‬بين‭ ‬البر‭ ‬الروسي‭ ‬وشبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬بعد‭ ‬ضمها‭. ‬وأعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الإثنين‭.‬

ويشكل‭ ‬التفجير‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬الجسر‭ ‬نكسة‭ ‬كبرى‭ ‬جديدة‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواجه‭ ‬قواتها‭ ‬وضعا‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وامتنع‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬والأجهزة‭ ‬الخاصة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عن‭ ‬نفي‭ ‬أو‭ ‬تأكيد‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬واكتفى‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بالاستهزاء‭ ‬بالمسألة‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬سخر‭ ‬فيه‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬الطقس‭ ‬‮«‬الغائم‮»‬‭ ‬و»الحار‮»‬‭ ‬في‭ ‬القرم،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬على‭ ‬الجسر‭ ‬إثر‭ ‬الانفجار‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬بوتين‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬رسمي‭.‬

لكن‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬استهدف‭ ‬قصف‭ ‬روسي‭ ‬مباني‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬زابوريجيا‭ ‬موقعا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و17‭ ‬قتيلا‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬مختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬قصف‭ ‬سابق‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬17‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

وأشارت‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬أصدرتها‭ ‬الإدارة‭ ‬المحلية‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬13‭ ‬قتيلا‭ ‬و60‭ ‬جريحا‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬بعدما‭ ‬ذكرت‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬البلدية‭ ‬وقوع‭ ‬17‭ ‬قتيلا‭.‬

وكان‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أفاد‭ ‬سابقا‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬12‭ ‬قتيلا‭ ‬ونقل‭ ‬49‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬أطفال‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

الشر‭ ‬المطلق‮»‬

وكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬لا‭ ‬معنى‭ ‬إطلاقا‭. ‬الشر‭ ‬المطلق‭. ‬إرهابيون‭ ‬ومتوحشون‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭. ‬كلهم‭ ‬يتحملون‭ ‬مسؤولية‭. ‬أمام‭ ‬القانون‭ ‬وأمام‭ ‬الشعب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬دمرت‭ ‬مساكن‭ ‬خاصة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬أشخاص‭ ‬يعيشون،‭ ‬ينامون‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يهاجموا‭ ‬أحدا‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬أفاد‭ ‬المسؤول‭ ‬المحلي‭ ‬الأوكراني‭ ‬أولكسندر‭ ‬ستاروخ‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬12‭ ‬قتيلا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحصيلة‭ ‬مرشحة‭ ‬للارتفاع‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ضحايا‭ ‬آخرين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬وأفاد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‭ ‬وصاروخين‭ ‬أطلقا‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬وصواريخ‭ ‬أخرى‭ ‬مضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬أطلقت‭ ‬على‭ ‬زابوريجيا‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أنه‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬بواسطة‭ ‬‮«‬اسلحة‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‮»‬‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬‮«‬المرتزقة‭ ‬الأجانب‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬زابوريجيا‭.‬

وتقع‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬مركز‭ ‬صراع‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬تسبب‭ ‬بوقفها‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬وحذرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المحطة‭ ‬فقدت‭ ‬آخر‭ ‬مصدر‭ ‬تزويد‭ ‬خارجي‭ ‬بالكهرباء‭ ‬بسبب‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬وباتت‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬مولدات‭ ‬الطوارئ‭ ‬فقط‭. ‬وغداة‭ ‬الانفجار‭ ‬الهائل‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬القرم،‭ ‬أعلن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬مارات‭ ‬خوسنولين‭ ‬أن‭ ‬غطاسين‭ ‬سيعاينون‭ ‬الجسر‭ ‬الأحد‭ ‬لتقييم‭ ‬الأضرار‭ ‬الهيكلية‭ ‬فيه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصدروا‭ ‬‮«‬أولى‭ ‬النتائج‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬النهار‭.‬

واستؤنفت‭ ‬حركة‭ ‬السيارات‭ ‬والقطارات‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بانهيار‭ ‬عدة‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬مسالك‭ ‬الجسر‭ ‬الذي‭ ‬شيّد‭ ‬بكلفة‭ ‬كبيرة‭ ‬وافتتحه‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مقطورات‭ ‬صهاريج‭ ‬محملة‭ ‬بالوقود‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬السكة‭ ‬الحديد‭ ‬من‭ ‬الجسر‭.‬

وتولت‭ ‬عبارات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬نقل‭ ‬الشاحنات‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬قطارات‭ ‬الركاب‭ ‬من‭ ‬القرم‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬الجدول‭ ‬الاعتيادي‮»‬‭.‬

ونسبت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬أوقع‭ ‬ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬شاحنة‭ ‬مفخخة‭ ‬مالكها‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬منطقة‭ ‬كراسنودار‭ ‬الروسية‭.‬

ولم‭ ‬تتهم‭ ‬موسكو‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬الهجوم،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتبنّ‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأوكرانيون‭ ‬العملية‭ ‬رسميا‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬كييف‭ ‬هددت‭ ‬مرارا‭ ‬بضرب‭ ‬هذا‭ ‬الجسر‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬لنقل‭ ‬الإمدادات‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ثلاثة‭ ‬قتلى

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬انفجارا‭ ‬قويا‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬عدة‭ ‬عربات‭ ‬على‭ ‬الجسر‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬شاحنة‭ ‬تشتبه‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬مصدر‭ ‬الانفجار‭.‬‮ ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬أخرى‭ ‬قافلة‭ ‬عربات‭ ‬صهاريج‭ ‬مشتعلة‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬السكة‭ ‬الحديد‭ ‬من‭ ‬الجسر،‭ ‬وانهيار‭ ‬قسمين‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬مسلكي‭ ‬الطريق‭.‬

وبحسب‭ ‬المحققين،‭ ‬أسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬باكرا‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬هم‭ ‬سائق‭ ‬الشاحنة‭ ‬ورجل‭ ‬وامرأة‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬قريبة‭ ‬وقت‭ ‬الانفجار‭ ‬وتم‭ ‬انتشال‭ ‬جثتيهما‭ ‬من‭ ‬المياه‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬خيرسون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬إمدادات‭ ‬قواته‭ ‬ليست‭ ‬مهددة‭.‬

وقصفت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عدة‭ ‬جسور‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خيرسون‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتعطيل‭ ‬الإمدادات‭ ‬الروسية،‭ ‬وكذلك‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬القرم،‭ ‬وهي‭ ‬هجمات‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عنها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬شهور‭.‬

ومنذ‭ ‬مطلع‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬أُجبرت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭. ‬واضطرت‭ ‬خصوصا‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬والتراجع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خيرسون‭.‬‮ ‬

في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬النكسات‭ ‬أمام‭ ‬اندفاعة‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬المعزز‭ ‬بإمدادات‭ ‬أسلحة‭ ‬غربية،‭ ‬أصدر‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬مرسوماً‭ ‬بتعبئة‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬الاحتياط‭ ‬وأعلن‭ ‬ضم‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬لا‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬سوى‭ ‬جزئياً‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬استياء‭ ‬النخب‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬مسار‭ ‬العمليات،‭ ‬أعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬عينت‭ ‬مسؤولا‭ ‬جديدا‭ ‬لقيادة‭ ‬‮«‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬هو‭ ‬الجنرال‭ ‬سيرغي‭ ‬سوروفيكين‭ (‬55‭ ‬عاما‭).‬