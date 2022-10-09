اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني بشعار الموت لخامنئي 

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ان‭ ‬العدد‭ ‬التنازلي‭ ‬لاختراقات‭ ‬نوعية‭ ‬يعجز‭ ‬عن‭ ‬صدها‭ ‬النظام‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اخترق‭ ‬نشطاء‭ ‬يدعمون‭ ‬موجة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بثّا‭ ‬إخباريا‭ ‬مباشرا‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الحكومي،‭ ‬ووضعوا‭ ‬إشارة‭ ‬تصويب‭ ‬وألسنة‭ ‬لهب‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬ولقي‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬للاختراق‭ ‬انتشارا‭ ‬واسعا‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬رسائل‭ ‬أخرى‭ ‬مناهضة‭ ‬للنظام،‭ ‬كتبت‭ ‬عبارات‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لخامنئي‮»‬‭ ‬و»الشرطة‭ ‬قتلة‭ ‬الشعب‮»‬‭ ‬على‭ ‬لوحات‭ ‬إعلامية‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬وكتب‭ ‬النشطاء‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬التلفزيون‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬21‭,‬00‭ ‬السبت‭ ‬رسالة‭ ‬مفادها‭ ‬‮«‬أيديكم‭ ‬ملطخة‭ ‬بدماء‭ ‬شبابنا‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬تهز‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬طهران‭ ‬ومدنا‭ ‬أخرى‭.‬‮ ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬استخدمت‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬لتفريق‭ ‬حشود‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬طهران‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬‮«‬رددوا‭ ‬شعارات‭ ‬وأشعلوا‭ ‬النار‭ ‬وألحقوا‭ ‬أضرارا‭ ‬بممتلكات‭ ‬عامة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كشك‭ ‬للشرطة‮»‬‭.‬

اندلعت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬اثر‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اعتقالها‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬السيئة‭ ‬الصيت‭ ‬بتهمة‭ ‬انتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬لباس‭ ‬المرأة‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

جرى‭ ‬الاختراق‭ ‬أثناء‭ ‬بثّ‭ ‬التلفزيون‭ ‬لقطات‭ ‬للقاء‭ ‬خامنئي‭ ‬بمسؤولين‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬وأعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬‮«‬عدالة‭ ‬علي‮»‬‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عنه‭ ‬وأضافت‭ ‬شعارا‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬الشاشة‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬انضموا‭ ‬إلينا‭ ‬وانتفضوا‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬اللقطات‭ ‬التي‭ ‬بُثّت‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الثواني‭ ‬صورا‭ ‬بالأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬لأميني‭ ‬وثلاث‭ ‬نساء‭ ‬أخريات‭ ‬لقين‭ ‬حتفهن‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬والقمع‭ ‬الأمني‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬حملة‭ ‬أطلقها‭ ‬نشطاء‭ ‬من‭ ‬إتنية‭ ‬البلوش‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬إن‭ ‬90‭ ‬شخصا‭ ‬آخرين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬اضطرابات‭ ‬30‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬خبر‭ ‬غير‭ ‬مؤكد‭ ‬عن‭ ‬اغتصاب‭ ‬قائد‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬سيستان‭ ‬بلوشستان‭ ‬فتاة‭ ‬في‭ ‬سنّ‭ ‬المراهقة‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أكدت‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬قتل‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سنندج‭ ‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬كردستان،‭ ‬كما‭ ‬توفي‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬قوة‭ ‬‮«‬الباسيج‮»‬‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرس‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬خطرة‭ ‬بالرأس‭ ‬جراء‭ ‬اعتداء‭ ‬مسلح‮»‬‭. ‬ويرفع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭.‬

الكثير‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‮»‬

تشهد‭ ‬إيران‭ ‬أكبر‭ ‬موجة‭ ‬اضطرابات‭ ‬اجتماعية‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬شملت‭ ‬خروج‭ ‬تظاهرات‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬طلاب‭ ‬جامعات‭ ‬وحتى‭ ‬تلميذات‭ ‬شابات‭ ‬هتفن‭ ‬‮«‬المرأة،‭ ‬الحياة،‭ ‬الحرية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الناشط‭ ‬والصحافي‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عميد‭ ‬مماريان‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬تشير‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬المدينة‭ ‬بأعداد‭ ‬صغيرة‭ ‬وكبيرة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬سقز‭ ‬بمحافظة‭ ‬كردستان‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬أميني،‭ ‬هتفت‭ ‬طالبات‭ ‬مدارس‭ ‬وسرن‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬ملوحات‭ ‬بحجابهن‭ ‬في‭ ‬الهواء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هنكاو‮»‬‭ ‬الحقوقية‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬السبت‭.‬

وانتشرت‭ ‬لقطات‭ ‬مروعة‭ ‬تظهر‭ ‬تعامل‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العنيف‭ ‬غالبا‭ ‬مع‭ ‬المحتجين،‭ ‬وجرت‭ ‬مشاركتها‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬رغم‭ ‬انقطاع‭ ‬الشبكة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬وحظر‭ ‬منصات‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الرئيسية‭.‬

يُظهر‭ ‬أحد‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬رجلاً‭ ‬قُتل‭ ‬بالرصاص‭ ‬أثناء‭ ‬قيادة‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬سنندج،‭ ‬وقد‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬الإقليم‭ ‬علي‭ ‬آزادي‭ ‬لاحقًا‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬مناهضة‭ ‬للثورة‮»‬‭. ‬ويظهر‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬آخر‭ ‬تمت‭ ‬مشاركته‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬رجالا‭ ‬غاضببن‭ ‬ينتقمون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬ميليشيا‭ ‬‮«‬الباسيج‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬ضربه‭ ‬بشدة‭.‬

وظهرت‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬آخر‭ ‬امرأة‭ ‬شابة‭ ‬قيل‭ ‬إنها‭ ‬قتلت‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مشهد‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬كثيرون‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إن‭ ‬الفيديو‭ ‬ذكرهم‭ ‬بالشابة‭ ‬ندى‭ ‬آغا‭ ‬سلطان‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬رمزا‭ ‬لدى‭ ‬المعارضة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قُتلت‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬العام‭ ‬2009‭.‬

في‭ ‬مواجهة‭ ‬العنف‭ ‬والقيود‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬اعتمد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬تكتيكات‭ ‬جديدة‭ ‬لنشر‭ ‬رسالتهم‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬تحققت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬صحتها،‭ ‬لافتة‭ ‬كبيرة‭ ‬وُضعت‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬مدرس‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وكتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نعد‭ ‬خائفين‭. ‬سنقاتل‮»‬‭.‬

في‭ ‬فيديو‭ ‬آخر،‭ ‬يظهر‭ ‬رجل‭ ‬يحمل‭ ‬علبة‭ ‬رشّ‭ ‬وهو‭ ‬يغير‭ ‬كتابة‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬إعلانات‭ ‬حكومية‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬‮«‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الشعب‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الشرطة‭ ‬قتلة‭ ‬الشعب‮»‬‭.‬

وانتشرت‭ ‬أخبار‭ ‬عن‭ ‬تلوين‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬نوافير‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بدهان‭ ‬أحمر‭ ‬بلون‭ ‬الدمّ،‭ ‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬حدائق‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬مختاري‭ ‬قال‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬خاطئة‭ ‬تمامًا‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬ألوان‭ ‬النوافير‭ ‬في‭ ‬طهران‮»‬‭.‬

واتهمت‭ ‬إيران‭ ‬قوى‭ ‬خارجية‭ ‬بإثارة‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬فيما‭ ‬نُظمت‭ ‬احتجاجات‭ ‬تضامنية‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وفرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحكومات‭ ‬أخرى‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

وظهر‭ ‬المغني‭ ‬شروين‭ ‬حاجي‭ ‬بور‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬انستغرام،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬الإفراج‭ ‬المشروط‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬توقيفه‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬نشره‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬برايِ‮»‬‭ (‬‮«‬من‭ ‬أجل‮»‬‭ ‬بالفارسية‭) ‬الداعمة‭ ‬للاحتجاجات‭.‬

وفي‭ ‬شريط‭ ‬مصوّر‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬الذي‭ ‬يتابعه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬شخص،‭ ‬نفى‭ ‬حاجي‭ ‬بور‭ ‬ارتباطه‭ ‬بأي‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬معينة‭ ‬أو‭ ‬تنظيم‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬هدفه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامني‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬وجهوا‭ ‬انتقادات‭ ‬للوضع‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬