رئيسة وزراء فرنسا في الجزائر ونائبة يمينية تنتقد زيارة لا تعالج الطاقة والأمن والذاكرة

الجزائر‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

وصلت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسية‭ ‬إليزابيت‭ ‬بورن‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬الجزائر‭ ‬يرافقها‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬وزراء‭ ‬حكومتها،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬‮«‬زخم‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬وربما‭ ‬ملموس‭ ‬للمصالحة‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬رئيسا‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭. ‬وهذا‭ ‬اكبر‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬نوعة‭ ‬لفرنسا‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬الجزائر‭ ‬منذ‭ ‬استقلالها‭.‬‮ ‬

وتساءلت‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الجمهوريين‭ ‬اليميني‭ ‬المعارض‭ ‬ميشيل‭ ‬تابارو‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬الزيارة‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مسألة‭ ‬الذاكرة‭ ‬أو‭ ‬الأمن‭ ‬أو‭ ‬إمداداتنا‭ (‬بالغاز‭)‬‮»‬في‭ ‬جدول‭ ‬اعمالها»فما‭ ‬فائدة‭ ‬زيارة‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم؟‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬إليزابيت‭ ‬بورن،‭ ‬التي‭ ‬يرافقها‭ ‬16‭ ‬وزيرا‭ ‬من‭ ‬حكومتها،‭ ‬عند‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬هواري‭ ‬بومدين‭ ‬نظيرها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجزائري‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمان‭. ‬وتبدأ‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬خارج‭ ‬فرنسا تقوم‭ ‬بها‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬منذ‭ ‬توليها‭ ‬مهامها،‭ ‬بخطوات‭ ‬رمزية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالذاكرة،‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬الدفء‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬التوتر‭. ‬فستضع‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إكليلا‭ ‬من‭ ‬الزهور‭ ‬في‭ ‬‮«‬مقام‭ ‬الشهيد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يخلد‭ ‬‮ ‬قتلى‭ ‬حرب‭ ‬الاستقلال‭ (‬1954-1962‭) ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المستعمر‭ ‬الفرنسي،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬سان‭ ‬أوجين‭ ‬حيث‭ ‬دفن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭ ‬المولودين‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭. ‬ولا‭ ‬ينتظر‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الحساسة‭ ‬‮ ‬المتعلقة‭ ‬بالذاكرة‭ ‬والاستعمار‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬دام‭ ‬132‭ ‬سنة‭ (‬1830-1962‭)‬،‭ ‬وحرب‭ ‬استقلال‭ ‬الجزائر‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬زيارة‭ ‬بورن‭.‬‮ ‬‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬لجنة‭ ‬المؤرخين‭ ‬الجزائريين‭ ‬والفرنسيين‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬ماكرون‭ ‬والرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬‮ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬‮«‬في‭ ‬طور‭ ‬التأسيس‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬باريس‭. ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسية‭ ‬،لموقع‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيئ‭ ‬عن‭ ‬الجزائر‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ولى‭ ‬زمن‭ ‬سوء‭ ‬التفاهم‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تلتقي‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬معه‭ ‬السيد‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬‮«‬شراكة‭ ‬متجددة‮»‬‭ ‬حول‭ ‬ستة‭ ‬محاور‭ ‬تنتظر‭ ‬التجسيد‭ ‬في‭ ‬الواقع‭.‬‮ ‬‭ ‬كما‭ ‬سترأس‭ ‬بورن‭ ‬مع‭ ‬نظيرها‭ ‬الجزائري‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمان‭ ‬الأحد‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬الخامسة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والتي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬التركيز‭ ‬أساسا‭ ‬على‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬حسني‭ ‬عبيدي‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬البحوث‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والمتوسطي‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬أنه‭ ‬أيا‭ ‬تكن‭ ‬النتائج،‭ ‬انعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬هو‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬فعلية‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬السياسي‭. ‬وقبل‭ ‬وصول‭ ‬بورن‭ ‬بساعات‭ ‬اتصل‭ ‬الرئيس‭ ‬ماكرون‭ ‬هاتفيا‭ ‬بعبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬وبحث‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭. ‬كما‭ ‬اعربا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ارتياحهما‭ ‬لتطور‭ ‬الإيجابي،‭ ‬والمستوى‭ ‬الذي‭ ‬عرفته‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭ ‬الجزائرية‭. ‬‮ ‬وفي‭ ‬نيسان‭/ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬‮ ‬ألغيت‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬لحظة‭ ‬زيارة‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬جون‭ ‬كاستكس‭ ‬وعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬باريس‭ ‬والجزائر‭.‬

ويُنتظر‭ ‬ان‭ ‬تُتوّج‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬‮«‬اتفاقيات‮»‬،‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬بالضرورة‭ ‬عقودًا‭ ‬تجارية‭ ‬وستتعلق‭ ‬بالتدريب،‭ ‬والانتقال‭ ‬الطاقوي‭ ‬والتعاون‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والشباب‭ ‬والتعليم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مجالات‭ ‬السيادة‭ (‬القضاء،‭ ‬الداخلية‭…).‬‮ ‬

وبالنسبة‭ ‬لباريس،‭ ‬يتعلق‭ ‬الامر‭ ‬بإعطاء‭ ‬‮«‬دفعة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬للعلاقة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الجزائرية‭ ‬‮«‬لتحويلها‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬نحو‭ ‬مشاريع‭ ‬ملموسة‮»‬‭.‬‮ ‬

وبشأن‭ ‬المسألة‭ ‬الحساسة‭ ‬الأخرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتأشيرات،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬المحادثات‭ ‬بعد‮»‬‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الخميس‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬رئيسا‭ ‬البلدين‭ ‬مهدا‭ ‬الطريق،‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬لجعل‭ ‬نظام‭ ‬التأشيرات‭ ‬الممنوحة‭ ‬للجزائريين‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة،‭ ‬مقابل‭ ‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭.‬‮ ‬

وتسببت‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬في‭ ‬إفساد‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬خفضت‭ ‬فرنسا‭ ‬عدد‭ ‬التأشيرات‭ ‬الممنوحة‭ ‬للجزائريين‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬الجزائر‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬وطلب‭ ‬باريس‭ ‬إعادة‭ ‬استقبال‭ ‬مواطنيها‭ ‬المطرودين‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭.‬‮ ‬

بالنسبة‭ ‬للغاز،‭ ‬أثارت‭ ‬زيارة‭ ‬ماكرون‭ ‬برفقة‭ ‬رئيسة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنجي‮»‬‭ ‬للكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬كاثرين‭ ‬ماك‭ ‬غريغور،‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬شحنات‭ ‬الغاز‭ ‬الجزائري‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ندرة‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‮»‬‭ ‬الزيارة،‭ ‬بحسب‭ ‬‮ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬بورن‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيئ‭ ‬عن‭ ‬الجزائر‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬شراكتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬مع‭ ‬الجزائر‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال،‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬طاقاتها‭ ‬الإنتاجية‭ ‬من‭ ‬الغاز‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬‮«‬تتواصل‭ ‬المحادثات‮»‬‭ ‬بين‭ ‬‮«‬إنجي‮»‬‭ ‬ومجموعة‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الجزائرية‭ ‬‮«‬سوناطراك‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الملف‭.‬

ولا‭ ‬يرافق‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الفرنسية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬سوى‭ ‬‮«‬سانوفي‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الدواء‭ ‬والتي‭ ‬تملك‭ ‬مشروعا‭ ‬لإنشاء‭ ‬مصنع‭ ‬للأنسولين،‭ ‬وأربع‭ ‬شركات‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتوسطة‭.‬

وهذه‭ ‬الشركات‭ ‬هي‭ ‬‮«‬جنرال‭ ‬إنرجي‮»‬التي‭ ‬تخطط‭ ‬لبناء‭ ‬مصنع‭ ‬لإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬ومعالجة‭ ‬نوى‭ ‬الزيتون‭ ‬و‭ ‬‮«‬انفنيتي‭ ‬أوربت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬مشروع‭ ‬لبناء‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬جزائري‭ ‬صغير‭ ‬و»بيو‭ ‬إيكو‮»‬‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معالجة‭ ‬النفايات‭ ‬مثل‭ ‬مادة‭ ‬الأميانت،‭ ‬و‭ ‬‮«‬أفريل‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬الحبوب‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬تصطحب‭ ‬هيئة‭ ‬‮«‬‭ ‬بيزنس‭ ‬فرانس‮»‬‭ ‬الحكومية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الدولي،‭ ‬عشرات‭ ‬الشركات‭ ‬لحضور‭ ‬منتدى‭ ‬الأعمال‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجزائري،‭ ‬الذي‭ ‬سيفتتحه‭ ‬رئيسا‭ ‬وزراء‭ ‬البلدين‭ ‬الإثنين‭.‬‮ ‬

والمحور‭ ‬الآخر‭ ‬للزيارة،‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬ستلتقيه‭ ‬إليزابيت‭ ‬بورن‭ ‬الإثنين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية‭ ‬الفرنسية‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬السفارة،‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الجزائري‭.‬‮ ‬