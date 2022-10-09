المانيا تحقق في شبهات روسية وراء تخريب خطوط قطاراتها

برلين‭- ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬مسؤولون‭ ‬ألمان‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬غداة‭ ‬تخريب‭ ‬كبير‭ ‬للسكك‭ ‬الحديد،‭ ‬وأشار‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬وجود‭ ‬مسؤولية‭ ‬روسية‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬بيلد‭ ‬اليومية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬وثيقة‭ ‬تحليل‭ ‬أولية‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬الوطنية،‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وقوف‭ ‬دولة‭ ‬وراء‭ ‬التخريب‭ ‬احتمال‭ ‬وارد‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‮»‬‭. ‬ويدعم‭ ‬هذه‭ ‬الفرضية‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬التخريب‭ – ‬قطع‭ ‬كابلات‭ ‬اتصالات‭ ‬استراتيجية‭ ‬للقطارات‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬شل‭ ‬حركتها‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ – ‬وقع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬مكانين‭ ‬مختلفين‭ ‬بالشبكة‭ ‬تفصل‭ ‬بينهما‭ ‬مسافة‭ ‬540‭ ‬كيلومترا،‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬وشرقها،‭ ‬وفق‭ ‬وثيقة‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬صحيفة‭ ‬بيلد‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتمال‭ ‬التخريب‭ ‬قائم‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬عمليات‭ ‬التسرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬خطي‭ ‬أنابيب‭ ‬الغاز‭ ‬نورد‭ ‬ستريم1‭ ‬ونورد‭ ‬ستريم2‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬البلطيق‭ ‬والتي‭ ‬اعتبرت‭ ‬السلطات‭ ‬السويدية‭ ‬أنها‭ ‬نتجت‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬تخريب‭.‬وبحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬ألمانية‭ ‬أخرى،‭ ‬يعتقد‭ ‬المحققون‭ ‬الألمان‭ ‬بأن‭ ‬تخريب‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬السبت‭ ‬نفّذه‭ ‬محترفون‭ ‬يتمتعون‭ ‬بمعلومات‭ ‬داخلية‭ ‬تعود‭ ‬لشركة‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬الوطنية‭.‬‮ ‬

لكنهم‭ ‬لا‭ ‬يستبعدون‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مجموعة‭ ‬يسارية‭ ‬صغيرة‭ ‬متطرفة‭ ‬وراء‭ ‬التخريب،‭ ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬استهدفت‭ ‬تنظيمات‭ ‬يسارية‭ ‬سكك‭ ‬حديد‭.‬

وأوضحت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬التحريات‭ ‬أوكلت‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬شرطة‭ ‬برلين‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الدولة‭ ‬مثل‭ ‬الهجمات‭ ‬وقضايا‭ ‬التجسس‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الخضر‭ ‬الألماني‭ ‬وعضو‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحكومي‭ ‬أنطون‭ ‬هوفرايتر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نستبعد‭ ‬وقوف‭ ‬روسيا‭ ‬أيضًا‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬حوادث‭ ‬التسرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬خطي‭ ‬أنابيب‭ ‬الغاز‭ ‬نورد‭ ‬ستريم1‭ ‬و2‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬البلطيق‭ ‬تحمل‭ ‬أصلا‭ ‬‮«‬بصمات‭ ‬الكرملين‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬فونكي‮»‬‭ ‬الإعلامية‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الحالتين‭ ‬بتحذير‭ ‬لأننا‭ ‬ندعم‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬‮ ‬

ويربط‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نورد‭ ‬ستريم1‭ ‬ونورد‭ ‬ستريم2‭ ‬حقول‭ ‬غاز‭ ‬روسية‭ ‬بألمانيا‭ ‬عبر‭ ‬بحر‭ ‬البلطيق‭.‬

وأوقفت‭ ‬شركة‭ ‬غازبروم‭ ‬الروسية‭ ‬عمليات‭ ‬تسليم‭ ‬الغاز‭ ‬مؤخرا‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬فنية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اعتبرت‭ ‬برلين‭ ‬الخطوة‭ ‬وسيلة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬حرب‮»‬‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬موسكو‭ ‬ضد‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الذين‭ ‬يدعمون‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ودعا‭ ‬هوفرايتر‭ ‬إلى‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬لحماية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الشرطة‭ ‬وأمن‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

ولم‭ ‬تتحدث‭ ‬الشرطة‭ ‬الألمانية‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬أدلة‭ ‬معينة‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬التخريب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عطّل‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ألمانيا‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬تقريبا‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬تخريبي‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬الألماني‭ ‬فولكر‭ ‬فيسينغ‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬عملًا‭ ‬موجّهاً‭ ‬ومتعمدًا‮»‬‭.‬‮ ‬

‭- ‬حرب‭ ‬هجينة‭ -‬

كذلك‭ ‬أصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬ألماني‭ ‬كبير‭ ‬تحذيراً‭ ‬الأحد‭. ‬وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬كارستن‭ ‬بروير‭ ‬عبر‭ ‬صحيفة‭ ‬بيلد‭ ‬اليومية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬مولد‭ ‬للكهرباء‭ ‬وكل‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬وكل‭ ‬أنبوب‭ ‬لنقل‭ ‬الطاقة‭ ‬هو‭ ‬هدف‭ ‬محتمل‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬تزايد‭ ‬‮«‬التهديدات‭ ‬الهجينة‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬المعارضة‭ ‬المحافظة‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬ثورستن‭ ‬فراي‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬المستشارة‭ ‬السابقة‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬ار‭ ‬ان‭ ‬دي‮»‬‭ ‬الصحافية‭ ‬‮«‬يتطلب‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬حروباً‭ ‬هجينة‭ ‬تكييف‭ ‬مفاهيمنا‮»‬‭.‬