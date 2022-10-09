فِرار العندليب (61)-حسن النواب

ذات‭ ‬ظهيرة‭ ‬فرغتُ‭ ‬من‭ ‬تنظيف‭ ‬المطعم‭ ‬لأجلس‭ ‬مثل‭ ‬مخبول‭ ‬إلى‭ ‬طاولةٍ‭ ‬واستغرقُ‭ ‬بكتابة‭ ‬قصيدة؛‭ ‬قوَّة‭ ‬مبهمة‭ ‬دعتني‭ ‬إلى‭ ‬الكتابة‭.. (‬قافلة‭ ‬الحرب‭ ‬ما‭ ‬زالتْ‭ ‬تدور‭ ‬حولنا‭ ‬وتدور؛‭ ‬تتركُ‭ ‬على‭ ‬ميسم‭ ‬الوردة‭ ‬دماً‭ ‬وسخاماً‭ ‬وتُغرقُ‭ ‬ينبوع‭ ‬الماء‭ ‬بالبارود‭ ‬وتعلَّق‭ ‬رسومنا‭ ‬بعد‭ ‬هلاكنا‭ ‬على‭ ‬الجدران‭ ‬أتعس‭ ‬ذكرى‭..) ‬وإذا‭ ‬بالمذياع‭ ‬يعلنُ‭ ‬دعوة‭ ‬مواليدي‭ ‬إِلى‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬مرَّة‭ ‬أخرى؛‭ ‬تهاوى‭ ‬القلم‭ ‬من‭ ‬يدي‭ ‬وغزا‭ ‬جبيني‭ ‬العرق‭ ‬واختلج‭ ‬جسدي‭ ‬مثل‭ ‬محموم؛‭ ‬لعنتُ‭ ‬السماوات‭ ‬ولتنقلب‭ ‬حياتي‭ ‬إِلى‭ ‬بؤس‭ ‬ومرارة‭ ‬وتشرد‭ ‬خلال‭ ‬لحظات؛‭ ‬إذْ‭ ‬لجأتُ‭ ‬إِلى‭ ‬ارتداء‭ ‬الملابس‭ ‬الجامعية‭ ‬طرداً‭ ‬للشبهات‭ ‬عني؛‭ ‬فقدْ‭ ‬قررت‭ ‬عدم‭ ‬الالتحاق‭ ‬إِلى‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬لأزاول‭ ‬مهنة‭ ‬بيع‭ ‬البيض‭ ‬المقلي‭ ‬من‭ ‬عربة‭ ‬جوالة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الطيران‭ ‬مع‭ ‬صديق‭ ‬هارب‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬أيضاً،‭ ‬اكترينا‭ ‬تلك‭ ‬العربة‭ ‬الخشبية‭ ‬من‭ ‬فنان‭ ‬مسرحي؛‭ ‬لا‭ ‬ندري‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬مقابل‭ ‬عشرة‭ ‬دنانير‭ ‬يوميا‭. ‬ذات‭ ‬فجرٍ‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الجنود‭ ‬يتحلقون‭ ‬حول‭ ‬العربة‭ ‬لشراء‭ ‬البيض‭ ‬المقلي،‭ ‬سمعتُ‭ ‬زبوناً‭ ‬مسعوراً‭ ‬بملابس‭ ‬مدنية‭ ‬يخاطبني‭ ‬بنبرةٍ‭ ‬متعاليةٍ‭:‬

‭- ‬ماذا‭ ‬تبيع‭ ‬يا‭ ‬وَلَدْ؟

استفزتني‭ ‬لهجتهُ‭ ‬الجافَّة؛‭ ‬كانت‭ ‬سُكرة‭ ‬ليلة‭ ‬أمس‭ ‬مازالت‭ ‬عالقةً‭ ‬في‭ ‬رأسي‭ ‬فأجبتهُ‭ ‬بفظاظةٍ‭:‬

‭- ‬أبيع‭ ‬أحذية‭ ‬بالدهن‭.‬

انفجر‭ ‬الجنود‭ ‬بالضحك،‭ ‬بينما‭ ‬أحكمَ‭ ‬ذلك‭ ‬الزبون‭ ‬المدني‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬يدي‭ ‬ولطمني‭ ‬على‭ ‬وجهي؛‭ ‬وقدْ‭ ‬عزم‭ ‬على‭ ‬اقتيادي‭ ‬نحو‭ ‬دائرة‭ ‬الأمن؛‭ ‬تطاير‭ ‬الزبد‭ ‬مع‭ ‬تهديده‭ ‬ووعيده‭:‬

‭- ‬ستعرف‭ ‬هناك‭ ‬نوع‭ ‬الأحذية‭ ‬التي‭ ‬ستأكلها‭.‬

خارتْ‭ ‬قوايَ‭ ‬وتلعثم‭ ‬الكلام‭ ‬على‭ ‬لساني؛‭ ‬ولولا‭ ‬وقوف‭ ‬الجنود‭ ‬معي‭ ‬ونجدة‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬الطيبين‭ ‬الذين‭ ‬تدخلوا‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬لكانت‭ ‬نهاية‭ ‬حياتي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬رجل‭ ‬الأمن‭. ‬لقدْ‭ ‬طلبوا‭ ‬منهُ‭ ‬الصفح‭ ‬عني‭ ‬بصفتي‭ ‬طالباً‭ ‬جامعياً‭ ‬يسعى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قوت‭ ‬لعائلتهِ‭ ‬الفقيرة‭ ‬ومصروف‭ ‬يومي‭ ‬لدراستهِ؛‭ ‬لمْ‭ ‬أصدّق‭ ‬استجابة‭ ‬رجل‭ ‬الأمن‭ ‬لنداء‭ ‬الناس‭ ‬وتوسلات‭ ‬الجنود‭ ‬ليذعن‭ ‬أخيراً‭ ‬ويحرر‭ ‬يدي‭ ‬من‭ ‬قبضته‭. ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭ ‬اصبح‭ ‬بقائي‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬مستحيلاً،‭ ‬لم‭ ‬يبقَ‭ ‬أمامي‭ ‬من‭ ‬سبيل‭ ‬سوى‭ ‬العودة‭ ‬إِلى‭ ‬الجيش‭ ‬نادماً؛‭ ‬حين‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬كتيبة‭ ‬تعويض‭ ‬الدروع‭ ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬تكريت‭ ‬أدخلوني‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬جرَّاء‭ ‬تخلفي‭ ‬عن‭ ‬الالتحاق‭ ‬إِلى‭ ‬خدمة‭ ‬الاحتياط‭ ‬بالموعد‭ ‬المحدَّد،‭ ‬بعد‭ ‬ليلتين‭ ‬توقَّفت‭ ‬شاحنة‭ ‬أمام‭ ‬باب‭ ‬المعتقل‭ ‬وطلبوا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجنود‭ ‬السجناء‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬حوضها‭ ‬الخلفي،‭ ‬انطلقت‭ ‬الشاحنة‭ ‬متجهة‭ ‬إِلى‭ ‬الجنوب‭ ‬حيث‭ ‬المعارك‭ ‬الضارية‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬الجيش‭ ‬يخوضها‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬جاءتْ‭ ‬لتحرير‭ ‬الكويت؛‭ ‬خلال‭ ‬الطريق‭ ‬اشتد‭ ‬قصف‭ ‬الطائرات،‭ ‬وإذا‭ ‬بالعندليب‭ ‬المخبول‭ ‬الذي‭ ‬يربضُ‭ ‬برأسي‭ ‬ينشد‭ ‬شعراً‭:‬

‭- ‬زمن‭ ‬كالجراد،‭ ‬حطامٌ،‭ ‬مراثٍ،‭ ‬وحزنٌ‭ ‬عجيب‭ ‬يشقُّ‭ ‬السماء،‭ ‬أبصرُ‭ ‬الدربَ،‭ ‬ينكسرُ‭ ‬القادمونْ،‭ ‬وفي‭ ‬الدمعِ‭ ‬يشتعلُ‭ ‬الغائبون،‭ ‬وفي‭ ‬الحربِ‭ ‬كل‭ ‬العروش‭ ‬نازحةً‭ ‬للزوال،‭ ‬آه‭.. ‬من‭ ‬يطفئُ‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬جسد‭ ‬البلاد،‭ ‬من‭ ‬يشعلُ‭ ‬الصرخة‭ ‬المستكينة‭ ‬تحت‭ ‬جلودنا،‭ ‬ومن‭ ‬هول‭ ‬الفجيعة‭ ‬يرقصُ‭ ‬على‭ ‬دمدمة‭ ‬القصف‭ ‬وصيحات‭ ‬العويل‭..‬

توقَّف‭ ‬تغريد‭ ‬العندليب‭ ‬المخبول‭ ‬من‭ ‬فداحة‭ ‬الهلع‭ ‬وهول‭ ‬القصف؛‭ ‬وأطبقَ‭ ‬الوجوم‭ ‬على‭ ‬كياني؛‭ ‬كأنَّ‭ ‬كوَّةً‭ ‬انشقَّتْ‭ ‬في‭ ‬هامة‭ ‬رأسي‭ ‬ليفرَّ‭ ‬منها‭ ‬العندليب‭ ‬المخبول‭ ‬فزعاً‭ ‬إلى‭ ‬ظلمة‭ ‬السماء،‭ ‬خشيةً‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬من‭ ‬الفناء؛‭ ‬بينما‭ ‬همدَ‭ ‬نزف‭ ‬الذكريات‭ ‬بغتةً‭ ‬وغدوتُ‭ ‬مثل‭ ‬كهلٍ‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الزهايمر؛‭ ‬تُرى‭ ‬هل‭ ‬سيعود‭ ‬العندليب؟‭ ‬فالسماء‭ ‬التي‭ ‬حلَّقَ‭ ‬نحوها‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬من‭ ‬قبو‭ ‬رأسي،‭ ‬سيعودُ‭ ‬حتماً؛‭ ‬ونسمع‭ ‬شدوه‭ ‬الجريح‭ ‬مرَّة‭ ‬أخرى،‭ ‬فمازال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬منجم‭ ‬الذكريات‭ ‬عن‭ ‬الوشَق‭ ‬وصعاليكهِ‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬أذعْ‭ ‬سرها‭ ‬بعد؛‭ ‬وها‭ ‬أنا‭ ‬انتظر‭ ‬عودته‭ ‬حتى‭ ‬استمر‭ ‬بالتدوين‭ ‬وأناشده‭ ‬متوسلاً‭:‬

‭- ‬عُدْ‭ ‬إِلى‭ ‬وكرك‭ ‬الذي‭ ‬شيَّدتهُ‭ ‬في‭ ‬رأسي‭ ‬حتى‭ ‬نكمل‭ ‬هذه‭ ‬السيرة‭ ‬الباسلة؛‭ ‬قبل‭ ‬أنْ‭ ‬تغتال‭ ‬رأسك‭ ‬الصغير‭ ‬رصاصة‭ ‬مخاتلة‭ ‬أيها‭ ‬العندليب‭ ‬المخبول‭!‬

حسن‭ ‬النواب