فِرار العندليب (61)-حسن النواب

ذات ظهيرة فرغتُ من تنظيف المطعم لأجلس مثل مخبول إلى طاولةٍ واستغرقُ بكتابة قصيدة؛ قوَّة مبهمة دعتني إلى الكتابة.. (قافلة الحرب ما زالتْ تدور حولنا وتدور؛ تتركُ على ميسم الوردة دماً وسخاماً وتُغرقُ ينبوع الماء بالبارود وتعلَّق رسومنا بعد هلاكنا على الجدران أتعس ذكرى..) وإذا بالمذياع يعلنُ دعوة مواليدي إِلى الخدمة العسكرية مرَّة أخرى؛ تهاوى القلم من يدي وغزا جبيني العرق واختلج جسدي مثل محموم؛ لعنتُ السماوات ولتنقلب حياتي إِلى بؤس ومرارة وتشرد خلال لحظات؛ إذْ لجأتُ إِلى ارتداء الملابس الجامعية طرداً للشبهات عني؛ فقدْ قررت عدم الالتحاق إِلى الخدمة العسكرية لأزاول مهنة بيع البيض المقلي من عربة جوالة في ساحة الطيران مع صديق هارب من الجيش أيضاً، اكترينا تلك العربة الخشبية من فنان مسرحي؛ لا ندري من أين جاء بها مقابل عشرة دنانير يوميا. ذات فجرٍ بينما كان الجنود يتحلقون حول العربة لشراء البيض المقلي، سمعتُ زبوناً مسعوراً بملابس مدنية يخاطبني بنبرةٍ متعاليةٍ:
- ماذا تبيع يا وَلَدْ؟
استفزتني لهجتهُ الجافَّة؛ كانت سُكرة ليلة أمس مازالت عالقةً في رأسي فأجبتهُ بفظاظةٍ:
- أبيع أحذية بالدهن.
انفجر الجنود بالضحك، بينما أحكمَ ذلك الزبون المدني قبضته على يدي ولطمني على وجهي؛ وقدْ عزم على اقتيادي نحو دائرة الأمن؛ تطاير الزبد مع تهديده ووعيده:
- ستعرف هناك نوع الأحذية التي ستأكلها.
خارتْ قوايَ وتلعثم الكلام على لساني؛ ولولا وقوف الجنود معي ونجدة بعض الناس الطيبين الذين تدخلوا في الأمر لكانت نهاية حياتي على يد رجل الأمن. لقدْ طلبوا منهُ الصفح عني بصفتي طالباً جامعياً يسعى الحصول على قوت لعائلتهِ الفقيرة ومصروف يومي لدراستهِ؛ لمْ أصدّق استجابة رجل الأمن لنداء الناس وتوسلات الجنود ليذعن أخيراً ويحرر يدي من قبضته. بعد تلك الحادثة اصبح بقائي بهذا العمل مستحيلاً، لم يبقَ أمامي من سبيل سوى العودة إِلى الجيش نادماً؛ حين وصلت إلى كتيبة تعويض الدروع الكائنة في تكريت أدخلوني إلى السجن جرَّاء تخلفي عن الالتحاق إِلى خدمة الاحتياط بالموعد المحدَّد، بعد ليلتين توقَّفت شاحنة أمام باب المعتقل وطلبوا من جميع الجنود السجناء الصعود إلى حوضها الخلفي، انطلقت الشاحنة متجهة إِلى الجنوب حيث المعارك الضارية التي بدأ الجيش يخوضها مع القوات الأمريكية التي جاءتْ لتحرير الكويت؛ خلال الطريق اشتد قصف الطائرات، وإذا بالعندليب المخبول الذي يربضُ برأسي ينشد شعراً:
- زمن كالجراد، حطامٌ، مراثٍ، وحزنٌ عجيب يشقُّ السماء، أبصرُ الدربَ، ينكسرُ القادمونْ، وفي الدمعِ يشتعلُ الغائبون، وفي الحربِ كل العروش نازحةً للزوال، آه.. من يطفئُ النار من جسد البلاد، من يشعلُ الصرخة المستكينة تحت جلودنا، ومن هول الفجيعة يرقصُ على دمدمة القصف وصيحات العويل..
توقَّف تغريد العندليب المخبول من فداحة الهلع وهول القصف؛ وأطبقَ الوجوم على كياني؛ كأنَّ كوَّةً انشقَّتْ في هامة رأسي ليفرَّ منها العندليب المخبول فزعاً إلى ظلمة السماء، خشيةً على حياته من الفناء؛ بينما همدَ نزف الذكريات بغتةً وغدوتُ مثل كهلٍ يعاني من الزهايمر؛ تُرى هل سيعود العندليب؟ فالسماء التي حلَّقَ نحوها أكثر خطورة من قبو رأسي، سيعودُ حتماً؛ ونسمع شدوه الجريح مرَّة أخرى، فمازال هناك الكثير في منجم الذكريات عن الوشَق وصعاليكهِ والتي لم أذعْ سرها بعد؛ وها أنا انتظر عودته حتى استمر بالتدوين وأناشده متوسلاً:
- عُدْ إِلى وكرك الذي شيَّدتهُ في رأسي حتى نكمل هذه السيرة الباسلة؛ قبل أنْ تغتال رأسك الصغير رصاصة مخاتلة أيها العندليب المخبول!
حسن النواب