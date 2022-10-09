صدى أحلام الحرية في إيران يتردد على خشبة مسرح باريسي 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عندما‭ ‬كتبت‭ ‬عائدة‭ ‬أصغر‭ ‬زاده‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬مسرحية‭ “‬دمى‭ ‬فارسية‭” ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬والديها‭ ‬المنفيين‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬بسبب‭ ‬الثورة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتخيل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬صدى‭ ‬خاص‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬منتصف‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬أثناء‭ ‬اعتقالها‭ ‬لدى‭ ‬الشرطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بتهمة‭ ‬مخالفة‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬المخرجة‭ ‬والمؤلفة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الإيرانية‭ ‬البالغة‭ ‬35‭ ‬عاماً،‭ ‬تنظر‭ ‬بالطريقة‭ ‬نفسها‭ ‬إلى‭ ‬مسرحيتها‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ “‬أوف‭ ‬أفينيون‭” ‬الفرنسي‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬الفائت،‭ ‬وتُعرض‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ “‬تياتر‭ ‬دي‭ ‬بيلييه‭ ‬باريزيان‭” ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭.‬

تحمل‭ ‬مسرحية‭ “‬الدمى‭ ‬الفارسية‭” ‬توقيع‭ ‬المخرج‭ ‬ريجيس‭ ‬فاليه،‭ ‬وهي‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬والدي‭ ‬عائدة‭ ‬أصغر‭ ‬زاده‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬ملتزمين‭ ‬سياسياً‭ ‬ضد‭ ‬الشاه‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬بهلوي،‭ ‬قبل‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وتشكل‭ ‬المسرحية‭ ‬قصة‭ ‬فشل،‭ ‬لكنها‭ ‬أيضاً‭ ‬تكريم‭ ‬لوالدي‭ ‬أصغر‭ ‬زاده‭. ‬وتقول‭ ‬الكاتبة‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬أسف‭ ‬لهما‭ ‬هو‭ ‬أنهما‭ ‬أرادا‭ ‬شيئاً‭ ‬ولم‭ ‬ينجحا‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬عليه،‭ ‬أو‭ ‬حصلا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أسوأ‭. ‬لقد‭ ‬عاشا‭ ‬شكلاً‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬العار‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭”.‬

وتضيف‮ ‬‭”‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬صغيرة،‭ ‬أتذكر‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أفهم‭ ‬سبب‭ ‬استمرار‭ ‬والديّ‭ ‬في‭ ‬قول‭ +‬فشلنا‭+‬؛‭ ‬لم‭ ‬يشرحا‭ ‬لي‭ ‬ذلك‭”.‬

‭ “‬تنفيس‭ ‬وجداني‭” ‬

في‭ ‬المسرحية،‭ ‬تتخيل‭ ‬أصغر‭ ‬زاده‭ ‬قصة‭ ‬مختلفة‭ ‬قليلاً،‭ ‬عن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الأزواج‭ ‬الجامعيين‭ ‬يتوقان‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭. ‬وينتهي‭ ‬الأمر‭ ‬بزوجين‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬إلى‭ ‬الانفصال‭ ‬بصورة‭ ‬قسرية،‭ ‬مع‭ ‬زج‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬لسنوات،‭ ‬وهروب‭ ‬زوجته‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬مع‭ ‬ابنتها‭ ‬وابنة‭ ‬صديقة‭ ‬تربيها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ابنتها‭. ‬تتوالى‭ ‬المشاهد‭ ‬الواحد‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬مع‭ ‬ذكريات‭ ‬من‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬وفرنسا‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭. ‬وتقول‭ ‬المؤلفة‭ ‬التي‭ ‬يزخر‭ ‬سجلها‭ ‬بأعمال‭ ‬كثيرة‭ ‬بينها‭ “‬La‭ ‬Main‭ ‬de‭ ‬Leïla‭” ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬كتابتها‭ ‬ورُشحت‭ ‬لجوائز‭ ‬موليير،‭ ‬أبرز‭ ‬المكافآت‭ ‬المسرحية‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ “‬عندما‭ ‬قرأ‭ ‬والداي‭ ‬النص‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬شعرا‭ ‬بأنه‭ ‬بعيد‭ ‬منهما،‭ ‬شكّل‭ ‬ذلك‭ ‬صدمة‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ما‭ ‬وكانا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تلقفه‭”.‬

وتضيف‭ “‬ثم‭ ‬عندما‭ ‬شاهدا‭ ‬العمل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح،‭ ‬تأثرا‭ ‬بشدة‭ … ‬لم‭ ‬أر‭ ‬والدي‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬يبكي‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬لقد‭ ‬غاصا‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬الذكريات‭”.‬

في‭ ‬إيران،‭ ‬كان‭ ‬والدها‭ ‬مطلوباً‭ ‬للسلطات،‭ ‬وكان‭ ‬يغير‭ ‬مكان‭ ‬سكنه‭ ‬باستمرار‭. ‬ونجح‭ ‬مع‭ ‬والدتها‭ ‬في‭ ‬الفرار‭ ‬بصعوبة‭ ‬عبر‭ ‬محافظة‭ ‬كردستان‭ ‬الإيرانية‭ ‬بفضل‭ ‬مهرّب‭. ‬وتقول‭ “‬لقد‭ ‬ترددا‭ ‬في‭ ‬اصطحاب‭ ‬أختي،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‮ ‬آنذاك‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وكانا‭ ‬مقتنعين‭ ‬بأنهما‭ ‬سيعودان‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭”. ‬وتوضح‭ ‬أصغر‭ ‬زاده‭ “‬عندما‭ ‬شاهدَت‭ ‬والدتي‭ ‬المسرحية‭ ‬مجدداً،‭ ‬أخبرتني‭ ‬أنها‭ ‬شعرت‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬قد‭ ‬نظف‭ ‬العار،‭ ‬بما‭ ‬يشبه‭ ‬التنفيس‭ ‬الوجداني‭”.‬‭ ‬تؤدي‭ ‬عائدة‭ ‬أصغر‭ ‬زاده‭ ‬نفسها‭ ‬شخصيتين،‭ ‬إحداهما‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬شخصية‭ ‬والدتها،‭ ‬وهي‭ ‬مدرّسة‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬مكشوفة‭ ‬الذراعين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬الحجاب‭. ‬وتقول‭ ‬أصغر‭ ‬زاده‭ “‬يفاجَأ‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بهذا‭ ‬الاختلاف‭ ‬الذي‭ ‬يلخص‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬اليوم‭: ‬تتظاهر‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حرية‭ ‬اختيار‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬أو‭ ‬عدمه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬فرض‭”. ‬وتبدي‭ ‬تأثرها‭ ‬وافتخارها‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة‭ ‬السكانية‭ ‬التي‭ “‬تجازف‭ ‬بحياتها‭ ‬كل‭ ‬يوم‭”‬،‭ ‬وتؤكد،‭ ‬رغم‭ “‬الخوف‭ ‬من‭ ‬فشل‭ ‬جديد‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬أملا‭ ‬لأنّ‭ “‬هذه‭ ‬الثورة‭ ‬تأخذ‭ ‬أبعاداً‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬سبقتها‭”. ‬وتقول‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ “‬مضطربة‭” ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬طفولتها‭. ‬وتوضح‭ “‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬فرنسية،‭ ‬رغم‭ ‬أني‭ ‬كنت‭ ‬أتحدث‭ ‬الفارسية‭ ‬؛‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد،‭ ‬عندما‭ ‬أدركت‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لوالدي،‭ ‬شعرت‭ ‬بالخجل‭ ‬من‭ ‬الشعور‭ ‬بالخجل‭”. ‬وتختم‭ ‬قائلة‭ “‬بهذه‭ ‬المسرحية‭ ‬أشعر‭ ‬بأني‭ ‬إيرانية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أني‭ ‬أخت‭ ‬هاتيك‭ ‬النساء‭” ‬المتظاهرات‭.‬