القضاء على نمر في الهند بعد التهامه 9 أشخاص 

نيودلهي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قُتل‭ ‬نمر‭ ‬لُقّب‭ ‬بـ‭”‬آكل‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬تشامباران‭” ‬على‭ ‬يد‭ ‬الشرطة‭ ‬الهندية‭ ‬بعدما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬كبيرة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬بعضهم‭ ‬كان‭ ‬يتنقل‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬الفيلة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬الأحد‭.‬

وزرع‭ ‬الحيوان‭ ‬الرعب‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬محمية‭ ‬فالميكي‭ ‬للنمور‭ ‬في‭ ‬تشامباران‭ ‬بشرق‭ ‬الهند،‭ ‬وتسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة‭ ‬وابنها‭ ‬البالغ‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬السبت‭.‬

حتى‭ ‬قبل‭ ‬حالتي‭ ‬الوفاة‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬وصفت‭ ‬السلطات‭ ‬النمر‭ – ‬الذي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬أو‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ – ‬بأنه‭ “‬آكل‭ ‬للبشر‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬القضاء‭ ‬عليه‭.‬

وقد‭ ‬فشلت‭ ‬المحاولات‭ ‬السابقة‭ ‬لتحييد‭ ‬خطر‭ ‬الحيوان‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬كيران‭ ‬كومار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ “‬فريقين‭ ‬دخلا‭ ‬الغابة‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الفيلة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬السبت،‭ ‬وانتظر‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬النقطة‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬النمر‭ ‬سيخرج‭ ‬منها،‭ ‬وأطلقنا‭ ‬النار‭ (…) ‬لقتله‭ ‬هناك‭”.‬‮ ‬

وقال‭ ‬كومار‭ ‬إنه‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬القرويون‭ ‬يضربون‭ ‬حاويات‭ ‬صفيح،‭ ‬احتاج‭ ‬الفريق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬قناصين‭ ‬وحوالى‭ ‬200‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الغابات‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭ ‬لإكمال‭ ‬العملية‭.‬

ويعزو‭ ‬الناشطون‭ ‬البيئيون‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬السريع‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ ‬حول‭ ‬الغابات‭ ‬وطرق‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬مثل‭ ‬موائل‭ ‬الفيلة‭ ‬والنمور،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬مصدراً‭ ‬لاشتباكات‭ ‬متزايدة‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬والحيوانات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الهند‭.‬‮ ‬

ولقي‭ ‬نحو‭ ‬225‭ ‬شخصاً‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬للنمور‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2014‭ ‬و2019‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬حكومية‭.‬

وكشفت‭ ‬هذه‭ ‬الإحصائيات‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬نمر‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬صيادين‭ ‬غير‭ ‬قانونيين‭ ‬أو‭ ‬جراء‭ ‬الصعق‭ ‬بالكهرباء‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2012‭ ‬و2018‭.‬

وتضم‭ ‬الهند‭ ‬حوالي‭ ‬70‭%‬‭ ‬من‭ ‬نمور‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬2967‭ ‬نمراً‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬