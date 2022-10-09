البلياردو‭ ‬البشري‭..‬منشأة‭ ‬عملاقة‭ ‬تتيح‭ ‬للزائرين‭ ‬تفجير‭ ‬طاقتهم‮ ‬

متحف‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬نادر‭ ‬في‭ ‬الدنمارك

كوبنهاغن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬القفز‭ ‬على‭ ‬الترامبولين‭ ‬داخل‭ ‬متحف؟‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بات‭ ‬ممكناً‭ ‬في‭ ‬كوبنهاغن،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬متحف‭ ‬الفن‭ ‬الحديث‭ ‬منشأة‭ ‬ترفيهية‭ ‬تخيلتها‭ ‬مجموعة‭ ‬نمساوية‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭.‬

في‭ ‬متحف‭ ‬أركن‭ ‬للفن‭ ‬الحديث،‭ ‬في‭ ‬الضواحي‭ ‬الجنوبية‭ ‬للعاصمة‭ ‬الدنماركية،‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬الزائرين‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬القفز‭ ‬أو‭ ‬الركض‭ ‬على‭ ‬مرتبة‭ ‬بيضاء‭ ‬ضخمة‭ ‬قابلة‭ ‬للنفخ،‭ ‬خلال‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الكرات‭ ‬الثلاث‭ ‬الضخمة‭ ‬من‭ “‬لعبة‭ ‬البلياردو‭ ‬البشرية‭”‬،‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬للطاقة‭ ‬داخل‭ ‬المتحف‭ ‬الهادئ‭ ‬عادة‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المنشأة‭ ‬أقيمت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1970‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مجموعة‭ ‬مهندسين‭ ‬معماريين‭ ‬وفنانين‭ ‬نمساويين‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬Haus‭-‬Rucker‭-‬Co‭ (‬هاوس‭ ‬روكر‭ ‬كو‭). ‬وأعاد‭ ‬فريق‭ ‬المتحف‭ ‬الدنماركي‭ ‬صنعها‭ ‬بأمانة‭.‬

في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬كان‭ ‬مؤسسو‭ ‬المجموعة‭ ‬الثلاثة‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬العصر‭ ‬يتطلب‭ ‬تغييراً‭ ‬جذرياً،‭ ‬وأن‭ ‬واحتهم‭ ‬القابلة‭ ‬للنفخ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تحطيم‭ ‬التسلسلات‭ ‬الهرمية‭ ‬للسلطة‭ ‬القائمة‭ ‬وإنشاء‭ ‬مساحات‭ ‬حضرية‭ ‬جديدة‭ ‬تحاكي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬الطوباوية‭.‬

في‭ ‬الواقع،‭ ‬بين‭ ‬الصراخ‭ ‬والضحك‭ ‬واللهاث،‭ ‬يصبح‭ ‬الزائرون‭ ‬قسرياً‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ – ‬فهم‭ ‬يقاتلون‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬اعتماداً‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬سقوط‭ ‬الكرات‭ ‬الزجاجية‭ ‬العملاقة‭.‬

يستذكر‭ ‬غونتر‭ ‬زامب‭ ‬كيلب‭ ‬البالغ‭ ‬81‭ ‬عاماً،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الأعضاء‭ ‬الثلاثة‭ ‬المؤسسين‭ ‬لمجموعة‭ ‬Haus‭-‬Rucker‭-‬Co‭ ‬التي‭ ‬رأت‭ ‬النور‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬كانت‭ ‬الفكرة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬طابع‭ ‬التراث‭ ‬التاريخي‭ ‬للمتحف،‭ ‬وإضفاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬ونوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬النشاط‭ ‬عليه‭”.‬

وعند‭ ‬مشاهدته‭ ‬للزوار‭ ‬وهم‭ ‬يقفزون،‭ ‬يضحك‭ ‬زامب‭ ‬كيلب‭ ‬على‭ ‬أوجه‭ ‬التشابه‭ ‬مع‭ ‬المنشأة‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭.‬

ويقول‭ “‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬السبعينيات‭ ‬واليوم،‭ ‬إنها‭ ‬متشابهة‭ ‬تماماً،‭ ‬ربما‭ ‬نمط‭ ‬الملابس‭ ‬اختلف‭ ‬نوعاً‭ ‬ما،‭ ‬لكن‭ ‬الحركة‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬يشبه‭ ‬تماماً‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬قبل‭”.‬

وبعد‭ ‬تقديمها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬عام‭ ‬1970،‭ ‬عُرضت‭ ‬منشأة‭ “‬البلياردو‭ ‬العملاق‭” ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬نفسه،‭ ‬ثم‭ ‬ظهرت‭ ‬بوتيرة‭ ‬غير‭ ‬منتظمة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمسين‭ ‬التالية‭.‬

ويشكل‭ ‬معرض‭ ‬أركن،‭ ‬وهو‭ ‬إعادة‭ ‬إنشاء‭ ‬نادرة‭ ‬للمنشأة،‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الاسكندنافية‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أمينة‭ ‬المعرض،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تزايد‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعزلة،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

وتقول‭ ‬جيني‭ ‬لوند‭ “‬يمكن‭ ‬للزوار‭ ‬الاستمتاع‭ ‬أيضاً،‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قضاء‭ ‬وقت‭ ‬ممتع،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعتقد،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نواجهه‭”.‬

وتضيف‭ ‬مبتسمة‭ “‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬الزائرون‭ ‬المكان‭ ‬مع‭ ‬التفكير‭ ‬بأن‭ ‬الحلول‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬ضرورية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭. ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إليها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭”.‬

وبدا‭ ‬زوار‭ ‬كثر‭ ‬مستعدين‭ ‬للاستمتاع‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬الكبير‭ ‬للمنشأة‭.‬

وقالت‭ ‬لورا‭ ‬كونراد،‭ ‬وهي‭ ‬موظفة‭ ‬مكتب‭ ‬تبلغ‭ ‬38‭ ‬عاماً،‭ “‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬فكرة‭ ‬جيدة‭ ‬أن‭ ‬تصنع‭ ‬فناً‭ ‬يجعلك‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭”.‬

وتضيف‭ “‬أنت‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬لا‭ ‬تعرفهم‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭”.‬