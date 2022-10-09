المشاهد الجنسية في السينما موضع مراقبة منذ انطلاق الحركة ضد التحرش 

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬تأثير‭ ‬انطلاق‭ ‬حركة‭ “‬مي‭ ‬تو‭” ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تفجير‭ ‬موجة‭ ‬اتهامات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬هوليوود،‭ ‬بل‭ ‬أحدث‭ ‬أيضاً‭ ‬ثورة‭ ‬صغيرة‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬استحداث‭ ‬وظيفة‭ ‬أُطلق‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ “‬منسقة‭ ‬الحميمية‭” ‬وتُكلّف‭ ‬صاحباتها‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬المشاهد‭ ‬الجنسية‭.‬

فقد‭ ‬نمت‭ ‬صناعة‭ ‬ناشئة‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬المكلفين‭ ‬إعداد‭ ‬المشاهد‭ ‬الحميمة،‭ ‬وتقديم‭ ‬المعدات‭ ‬لحماية‭ ‬الأعضاء‭ ‬الجنسية‭ ‬للممثلين‭ ‬ومناقشة‭ ‬مبدأ‭ ‬الموافقة‭ ‬مع‭ ‬صانعي‭ ‬الأفلام،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬تحقيق‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬المنسوبة‭ ‬إلى‭ ‬هارفي‭ ‬واينستين‭ ‬تدقيقاً‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاهد‭.‬‭ ‬وتقول‭ ‬كلير‭ ‬واردن،‭ ‬وهي‭ “‬منسقة‭ ‬للحميمية‭” ‬في‭ ‬نيويورك‭ “‬لقد‭ ‬أحدث‭ ‬ذلك‭ ‬فرقاً‭ ‬مذهلاً،‭ ‬لأنه‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المقاومة‭ ‬من‭ ‬القطاع،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬المخرجين‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬الممثلين‭ ‬والمنتجين‭”. ‬وتشير‭ ‬واردن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ “‬منسقات‭ ‬الحميمية‭” ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التصوير‭ ‬حالياً‭ ‬يراوح‭ ‬بين‭ ‬60‭ ‬و80،‭ ‬وهي‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ “‬مديري‭ ‬ومنسقي‭ ‬الحميمية‭” (‬IDC‭) ‬لتدريب‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭. ‬وتضيف‭ “‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الصراخ‭ ‬في‭ ‬الفراغ‭ ‬والضغط‭ ‬بأقصى‭ ‬قوتنا‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭”‬،‭ ‬بدأت‭ ‬الأمور‭ ‬تتغير‭.‬

قبل‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬كان‭ ‬المشرفون‭ ‬على‭ ‬المشاهد‭ ‬الحميمة‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المسرح،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬غياب‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬والتلفزيون،‭ ‬حيث‭ ‬غالباَ‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الممثلون‭ ‬معزولين‭ ‬ويعتمدون‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬تنسيق‭ ‬الملابس‭ ‬لإعطائهم‭ “‬غطاء‭ ‬للعورة‭” ‬لاستخدامه‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المشاهد‭ ‬الحميمة‭.‬

وجاءت‭ ‬إحدى‭ ‬التحولات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬HBO‭ ‬التي‭ ‬استعانت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬اندلاع‭ ‬فضائح‭ ‬واينستين‭ ‬بخبيرة‭ ‬في‭ ‬المشاهد‭ ‬الحميمية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬تصوير‭ “‬The‭ ‬Deuce‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬مسلسل‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬حول‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬الإباحية‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬وسعت‭ ‬الشبكة‭ ‬سياستها‭ ‬لتطلب‭ ‬منسقات‭ ‬للحميمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أعمالها‭.‬

ولدى‭ ‬شركات‭ ‬المعدات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬تباع‭ ‬قطع‭ ‬شتى‭ ‬بينها‭ ‬سراويل‭ ‬بدون‭ ‬حمالات،‭ ‬وحقائب‭ ‬مبطنة،‭ ‬و‭”‬حواجز‭” ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬السيليكون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أشرطة‭ ‬للجسم‭ ‬بألوان‭ ‬البشرة‭ ‬المختلفة‭.‬

في‭ ‬مقابلة‭ ‬حديثة‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ “‬فراييتي‭”‬،‭ ‬قالت‭ ‬نجمة‭ “‬يوفوريا‭” ‬سيدني‭ ‬سويني‭ ‬البالغة‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬إنها‭ “‬لم‭ ‬تشعر‭ ‬أبداً‭ ‬بعدم‭ ‬الارتياح‭” ‬بفضل‭ ‬الوجود‭ ‬المستمر‭ ‬لمنسقات‭ ‬الحميمية‭.‬

وقالت‭ “‬إنها‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للغاية‭. ‬أنا‭ ‬محظوظة‭ ‬للغاية‭ ‬لأني‭ ‬أتقدم‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬وقت‭ ‬يوجد‭ ‬فيه‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭”.‬

وأضافت‭ “‬حتى‭ ‬لو‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬ما،‭ ‬فإنهم‭ ‬يسألونك‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه،‭ +‬هل‭ ‬غيرت‭ ‬رأيك؟‭+ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬ممكن‭. ‬وهذا‭ ‬جميل‭ ‬حقاً‭”.‬

على‭ ‬غرار‭ ‬واردن،‭ ‬يقول‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬إن‭ ‬التقدم‭ ‬بشأن‭ ‬مبدأ‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المشاهد‭ ‬الجنسية‭ ‬أمر‭ ‬طال‭ ‬انتظاره،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أظهرت‭ ‬أحداث‭ ‬أخيرة‭ ‬أن‭ ‬الأدوار‭ ‬الجديدة‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بترحيب‭ ‬جديد‭.‬

في‭ ‬مقابلة‭ “‬فراييتي‭” ‬نفسها،‭ ‬كشفت‭ ‬ممثلة‭ “‬ييلو‭ ‬جاكتس‭” ‬كريستينا‭ ‬ريتشي‭ (‬42‭ ‬عاماَ‭)‬،‭ ‬أنها‭ ‬أبلغت‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تصوير‭ ‬سينمائي‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬مرتاحة‭ ‬لمشهد‭ ‬حميم،‭ ‬لكنهم‭ “‬هددوا‭ ‬بمقاضاتي‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬أفعل‭ ‬ذلك‭”. ‬وقالت‭ ‬واردن‭ “‬ليس‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬الممثلين‭ ‬بدأوا‭ ‬التحدث‭ ‬فجأة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ … ‬نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل،‭ ‬لكنّ‭ ‬أحداً‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يسمع‭”‬،‭ ‬إذ‭ “‬كان‭ ‬القطاع‭ ‬يحاول‭ ‬بنشاط‭ ‬إسكات‭ ‬تلك‭ ‬الأصوات‭”.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬الممثلين‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تعليمهم‭ ‬بضرورة‭ ‬تجاهل‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المشاهد‭ ‬الجنسية‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬عنه،‭ ‬وبأنّ‭ ‬استخدام‭ ‬كلمة‭ “‬لا‭” ‬يرتدي‭ “‬خطورة‭” ‬على‭ ‬مسيرتهم‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬منسقون‭ ‬لمشاهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الحميمة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يحاولون‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬وجودهم‭ ‬قد‭ ‬يخنق‭ ‬الإبداع،‭ ‬أو‭ ‬يعرّض‭ ‬الممثلين‭ ‬وطاقم‭ ‬العمل‭ ‬لمخاطر‭ “‬ثقافة‭ ‬الإلغاء‭”.‬

وقالت‭ ‬جيسيكا‭ ‬شتاينروك‭ ‬التي‭ ‬تناقش‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الذي‭ ‬يتبعه‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬أساليب‭ ‬عمل‭ ‬منسقات‭ ‬مشاهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الحميمة،‭ “‬بسبب‭ ‬الضربة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬وُجهت‭ ‬إلى‭ ‬هارفي‭ ‬واينستين،‭ ‬كان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يخشون‭ ‬أن‭ ‬يُنظر‭ ‬إليهم‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬متربصون‭” ‬جنسيون‭.‬

وبدلاً‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬كذراع‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬يقوم‭ ‬دور‭ ‬منسقات‭ ‬مشاهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الحميمة‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬بالطريقة‭ ‬عينها‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬منسقو‭ ‬مشاهد‭ ‬الحركة،‭ ‬وفق‭ ‬شتاينروك‭.‬

وقالت‭ ‬شتاينروك‭ “‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬كان‭ ‬مؤلماَ‭ ‬للكثيرين‭ ‬ولكنه‭ ‬مُرضٍ‭ ‬حقاَ‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭”.‬

‭- ‬تعليمات‭ “‬سخيفة‭” -‬

لكن‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬ثمة‭ ‬ممانعة‭ ‬قوية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موجودة‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬طُرد‭ ‬الممثل‭ ‬فرانك‭ ‬لانجيلا‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬The‭ ‬Fall‭ ‬of‭ ‬the‭ ‬House‭ ‬of‭ ‬Usher‭ ‬على‭ ‬نتفليكس‭ ‬بسبب‭ ‬سلوك‭ ‬سيء‭ ‬مزعوم‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬التصوير،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬بممثلة‭.‬

وفي‭ ‬مقال‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ “‬ديدلاين‭”‬،‭ ‬انتقد‭ ‬لانجيلا‭ ‬تعليمات‭ ‬من‭ ‬منسقة‭ ‬للمشاهد‭ ‬الحميمة‭ ‬حول‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلمس‭ ‬فيه‭ ‬الممثلة‭ ‬على‭ ‬ساقها‭ ‬خلال‭ ‬مشهد‭ ‬حميمي،‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ “‬سخيفة‭”.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التعليمات‭ “‬تقوض‭ ‬الغريزة‭ ‬والعفوية‭”.‬

لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬واردن،‭ “‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬ممانعته‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الفهم‭”‬،‭ ‬بل‭ “‬من‭ ‬عدم‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬قيمة‭ ‬لموافقة‭ ‬الآخرين‭”.‬

وقالت‭ ‬شتاينروك‭ ‬إن‭ ‬منسقي‭ ‬العلاقات‭ ‬الحميمة‭ ‬وحدهم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬حل‭ ‬نوع‭ ‬التحرش‭ ‬الذي‭ ‬جسده‭ ‬واينستين،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يرتكب‭ ‬انتهاكاته‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التصوير‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ “‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نتعامل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬مشاهد‭ ‬الحميمية‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثيرات‭ ‬مضاعفة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الطرق‭ ‬الأخرى،‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬التراضي،‭ ‬وكيف‭ ‬نستعد‭ ‬للأشياء،‭ ‬وكيف‭ ‬يرى‭ ‬الممثلون‭ ‬استقلاليتهم‭ ‬الجسدية‭”.‬

وأضافت‮ ‬‭”‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬ألا‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬منسقي‭ ‬العلاقات‭ ‬الحميمة‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬دواء‭ ‬سحري‭ ‬لكل‭ ‬القوة‭ ‬والمضايقات‭ ‬وإساءة‭ ‬استخدام‭ ‬النفوذ‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الترفيه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭”.‬