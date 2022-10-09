فكرة إنشاء محكمة خاصة بالعنف الأسري تتقدم ببطء في فرنسا 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتسع في‭ ‬فرنسا‭ ‬ومقاطعة‭ ‬كيبيك‭ ‬الكندية‭ ‬وإسبانيا‭ ‬دائرة‭ ‬مؤيدي‭ ‬فكرة‭ ‬إيجاد‭ ‬سبل‭ ‬قضائية‭ ‬خاصة‭ ‬للتعاطي‭ ‬مع‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬بهدف‭ ‬التصدي‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬للقضايا‭ ‬المأسوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ويرتكز‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬بسيطة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬إقامة‭ ‬محاكمة‭ ‬خاصة‭ ‬لأنواع‭ ‬العنف‭ ‬الخاصة‭. ‬ويقول‭ ‬القاضي‭ ‬ادوار‭ ‬دوران،‭ ‬وهو‭ ‬قاضي‭ ‬أحداث‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬بوبينيي‭ ‬بضواحي‭ ‬باريس‭ ‬ومتخصص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ “‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬القانون‭ ‬العام‭”.‬

‮ ‬وتقول‭ ‬المحامية‭ ‬ميشيل‭ ‬دايان‭ ‬التي‭ ‬تناضل‭ ‬جمعيتها‭ “‬لويرز‭ ‬فور‭ ‬ويمن‭” (‬محامون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النساء‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استحداث‭ ‬نيابات‭ ‬عامة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استنساخ‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬قائم‭ ‬أصلاً‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬إنّ‭ “‬ممارسة‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬عام‭ ‬ليس‭ ‬مماثلاً‭ ‬لضربه‭ ‬زوجته‭”‬‭.‬

وتتابع‭ “‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬لم‭ ‬تُستكمل‭ ‬قضائياً‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬الأدلة‭ ‬أو‭ ‬العناصر‭ ‬الجرمية‭ ‬الكافية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬سخافة‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬محكمة‭ ‬متخصصة‭ ‬لكانت‭ ‬غاصت‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬الملف‭”.‬‮ ‬

وبعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬حركة‭ “‬مي‭ ‬تو‭”‬،‭ ‬أنشأت‭ ‬مقاطعة‭ ‬كيبيك‭ ‬الكندية‭ ‬الناطقة‭ ‬بالفرنسية‭ ‬أول‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬والأسري‭.‬‮ ‬‭ ‬وتوفر‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬ومزيداً‭ ‬من‭ ‬المدعين‭ ‬العامين‭ ‬المتخصصين‭ ‬بهذه‭ ‬القضايا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬القضاة‭ ‬والشرطة‭ ‬ومساعدة‭ ‬الضحايا‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬المحاكمة،‭ ‬وإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬قاعات‭ ‬المحاكم‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬كيبيك‭ ‬سيمون‭ ‬جولان‭-‬باريت‭ ‬خلال‭ ‬تصريح‭ ‬أفاد‭ ‬به‭ ‬أخيراً‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬إنها‭ ‬رسالة‭ ‬ذات‭ ‬تأثير‭ ‬قوي‭ ‬وفكرة‭ ‬جماعية‭ ‬نرغب‭ ‬في‭ ‬إيصالها‭: ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬لهذه‭ ‬الجرائم‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭”.‬‮ ‬

وفي‭ ‬فرنسا،‭ ‬ليست‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الجدل‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬الدعاوى‭ ‬القضائية‭ ‬عقب‭ ‬حركة‭ “‬مي‭ ‬تو‭” (‬بلغت‭ ‬الزيادة‭ ‬10‭%‬‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2020‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬قضايا‭ ‬قتل‭ ‬النساء‭). ‬وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬إيزابيل‭ ‬روم‭ ‬أخيراً‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬لمحاكمة‭ “‬خاصة‭” ‬وعلى‭ ‬لجنة‭ ‬برلمانية‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬درس‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬إليزابيت‭ ‬بورن‭. ‬وفي‭ ‬مدن‭ ‬رانس‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬ورين‭ ‬وشارتر‭ (‬غرب‭) ‬الفرنسية،‭ ‬بدأت‭ ‬أصلاً‭ ‬تُعقد‭ ‬محاكم‭ ‬مخصصة‭ ‬لقضايا‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬نفس‭ ‬القضاة‭ ‬والمدعين‭ ‬العامين‭.‬

‮ ‬ويقول‭ ‬صاحب‭ ‬المبادرة‭ ‬مدعي‭ ‬رانس‭ ‬العام‭ ‬ماتيو‭ ‬بوريت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ “‬تتيح‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الحقوقيين‭ ‬وتقييم‭ ‬الحالات‭ ‬وتكوين‭ ‬اجتهادات‭ ‬قانونية‭”.‬

ويؤكد‭ ‬مروّجو‭ ‬‮ ‬فكرة‭ ‬إنشاء‭ ‬المحكمة‭ ‬الخاصة‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬سيتيح‭ ‬أيضاً‭ ‬استخدام‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬الوقاية‭ ‬الجديدة‭. ‬وبعد‭ ‬إقرارها‭ ‬سنة‭ ‬2020،‭ ‬استغرقت‭ ‬أساور‭ ‬مكافحة‭ ‬التحرّش‭ ‬وقتاً‭ ‬لتصبح‭ ‬مستخدمة‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭. ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬فُعّل‭ ‬860‭ ‬سواراً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ألف‭ ‬سوار‭ ‬موضوعة‭ ‬في‭ ‬تصرف‭ ‬القضاءين‭ ‬المدني‭ ‬والجزائي‭.‬

‮ ‬ويطال‭ ‬هذا‭ ‬الجدل‭ ‬التسلسل‭ ‬القضائي‭ ‬بأكمله‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬المباشرة‭ ‬بالدعاوى‭ ‬أو‭ ‬عدمها‭ (‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭)‬،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬النطق‭ ‬بالحكم‭ ‬ثم‭ “‬المتابعة‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬الحكم‭” (‬تطبيق‭ ‬الأحكام‭ ‬،‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والقضائي‭).‬

‮ ‬ويقول‭ ‬القاضي‭ ‬دوران‭ “‬ما‭ ‬يشهد‭ ‬تغييراً‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬بدأ‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬المعاملة‭ ‬القضائية‭ ‬المناسبة‭ ‬لقضايا‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬تتطلب‭ ‬التخصص‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬القانون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي،‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬فيها‭ ‬جوانب‭ ‬عدة‭”.‬

ويصعب‭ ‬تالياً‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬و‭”‬المفاعيل‭ ‬الناجمة‭ ‬عنها‭”‬،‭ ‬فالمشاكل‭ ‬المرتبطة‭ ‬باحتمال‭ ‬انفصال‭ ‬الزوجين،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬قاضي‭ ‬شؤون‭ ‬الأسرة،‭ ‬أما‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬فهي‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬قاضي‭ ‬الأحداث‭.‬

هل‭ ‬ينبغي‭ ‬إذاً‭ ‬إنشاء‭ ‬محاكم‭ ‬خاصة‭ ‬أو تعيين‭ ‬قضاة‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬العنف‭ ‬الأسري؟

ترى‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬القضاة‭ ‬قاضية‭ ‬الأطفال‭ ‬السابقة‭ ‬سيسيل‭ ‬ماملان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ “‬تحمل‭ ‬خطر‭ ‬إعطاء‭ ‬أولوية‭ ‬لنزاع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬آخر‭”.‬

ويشير‭ ‬مدعي‭ ‬رانس‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬إلى‭ “‬خطر‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬المحاكم‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تضطر‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬ستهمل‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭”‬،‭ ‬مبدياً‭ ‬تأييده‭ ‬لأن‭ ‬تنظر‭ ‬المحكمة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ (‬المدنية‭ ‬والجزائية‭) ‬القضية‭ ‬الأخرى‭.‬