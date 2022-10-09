ناشطان يستهدفان لفت أنظار العالم حول المناخ عبر لوحة لبيكاسو

سيدني‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ألصق‭ ‬ناشطان‭ ‬مناخيان‭ ‬يديهما‭ ‬بالغراء‭ ‬على‭ ‬الحماية‭ ‬الزجاجية‭ ‬للوحة‭ ‬بابلو‭ ‬بيكاسو‭ “‬مجزرة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭” ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ملبورن‭ ‬الأسترالية‭ ‬الأحد،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إلحاق‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬باللوحة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬والمتظاهرون‭ ‬والمتحف‭.‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬نشرتها‭ ‬حركة‭ “‬إكستنكشن‭ ‬ريبيلين‭” ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬الناشطين‭ ‬يرتديان‭ ‬ملابس‭ ‬سوداء‭ ‬وأيديهما‭ ‬ملتصقة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬المعروض‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬فيكتوريا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭.‬

وكان‭ ‬بالقرب‭ ‬منهما‭ ‬رجل‭ ‬يرتدي‭ ‬قميصاً‭ ‬عليه‭ ‬رمز‭ ‬الحركة‭ ‬الناشطة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناخ،‭ ‬وهو‭ ‬ساعة‭ ‬رملية‭ ‬محاطة‭ ‬بدائرة‭.‬

وتحت‭ ‬قدميهما،‭ ‬وُضعت‭ ‬لافتة‭ ‬سوداء‭ ‬تحمل‭ ‬شعار‭ “‬فوضى‭ ‬المناخ‭ = ‬حرب‭ + ‬مجاعة‭”.‬

وقالت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فيكتوريا‭ “‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الثلاثة‭ ‬دخلوا‭ ‬عبر‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ (‬من‭ ‬المتحف‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلصق‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‭ ‬أيديهما‭ ‬بحماية‭ ‬لوحة‭ ‬بيكاسو‭”. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬المتظاهرَين،‭ ‬وهما‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬49‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬ورجل‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬59‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬ملبورن،‭ “‬أُبعدا‭ ‬من‭ ‬اللوحة‭” ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬تحركهما‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الشخصين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬49‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬ملبورن،‭ “‬أوقفوا‭ ‬ويساعدون‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭”.‬

وقال‭ ‬المتحف‭ ‬إنه‭ ‬اتصل‭ ‬بالشرطة‭ ‬وأغلق‭ ‬المعرض‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬خلال‭ ‬الحادث‭. ‬وأوضح‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬المتحف‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬فيكتوريا‭ ‬أن‭ “‬أيدي‭ ‬المتظاهرين‭ ‬رُفعت‭ ‬عن‭ ‬زجاج‭ ‬البليكسيغلاس‭ ‬بأمان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإضرار‭ ‬بالعمل‭ ‬الفني‭”.‬

ويُظهر‭ ‬عمل‭ ‬بابلو‭ ‬بيكاسو‭ ‬الذي‭ ‬أُنجز‭ ‬عام‭ ‬1951،‭ “‬فظائع‭ ‬الحرب‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تعليق‭ ‬لحركة‭ “‬إكستنكشن‭ ‬ريبيلين‭” ‬على‭ ‬فيسبوك‭.‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ “‬تدهور‭ ‬المناخ‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الصراعات‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للجميع‭ ‬ولكل‭ ‬المؤسسات‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬للعمل‭!”.‬

اللوحة‭ ‬المحفوظة‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬بيكاسو‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬كانت‭ ‬معروضة‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬قرن‭ ‬بيكاسو‭”.‬