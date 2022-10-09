كأس العالم يطلق أغنية قناديل السماء

{ زيورخ – وكالات – أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم ، واختيرت أربع فنانات عربيات لأدائها وإشعال الحماس.وطرحت أغنية “قناديل السماء” Light The Sky بالتعاون مع أربع فنانات عربيات وهن: الفنانة العراقية رحمة رياض ،النجمة الكندية ذات الأصول المغربية نورة فتحي، والفنانة اليمنية بلقيس فتحي، ، بالإضافة إلى مغنية البوب والراب المغربية منال بنشليخة.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين عن الأغنية، لاسيما أن لا علاقة لها بالطابع العربي رغم أن كأس العالم سيقام في قطر، مستذكرين الأغنية التي أدتها الفنانة الكولومبية شاكيرا احتفالًا بإقامة كأس العالم في إفريقيا، إذ تميَّزت الأغنية باللمسة الإفريقية من حيث الرقص والأزياء.وكتب متابع: (لمّا أقيم كأس العالم لأول مرة في أفريقيا، عكست شاكيرا في الأغنية الرسمية Waka Waka ثقافة ولغة وموسيقى البلاد. بالمقابل، كشفت الأغنية الرسمية لأول مونديال على أرض عربية في قطر، بدون لغة ضاد أو زيّ ولحن عربي. لحظة كان يجب أن تعكس هويتنا لا استلابنا الثقافي بهذا الشكل). وأضافت أخرى: “اين اللغة العربية والفساتين والموسيقى والثقافة … ذهبوا!”.وأشارت أخرى إلى أن القائمين على الحفل أهدروا فرصة جيدة لإبراز الهوية العربية: “خيبة أمل عارمة تجتاحني بسبب ما صدر حتى الان من أغاني رسمية لكأس العالم. أهدرنا فرصة ذهبية لنخاطب العالم بثقافتنا الغنية وتفوقنا الفني والموسيقي الذي يشبهنا و تنوعنا البشري ووالثقافي”.

وطغى الجانب الغربي على الفيديو المصوَّر، فالإطلالات المختارة لم تتميَّز بالطابع الشرقي العربي، واعتمدت بلقيس إطلالتين الأولى تألفت من كروب توب أسود بفتحة ملتفة ناحية الصدر، نسَّقته مع بنطال برَّاق من قماش الترتر، وارتدت قفازات من الجلد الأسود. في حين أسدلت خصلات شعرها البني المموج على جانبي كتفها.ولإطلالتها الثانية، اعتمدت فستان ضيق ناحية الأرداف، ثم يأتي منفوشًا من الأسفل، كما جاء بأكمام طويلة. في حين، تزيَّنت بأقراط بتصميم مميَّز، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان على شكل جديلة طويلة.

من جهة أخرى، اختارت رحمة رياض كروب توب من الجلد الأسود نسَّقته مع بنطال من الجلد، في حين اعتمدت تسريحة شعر فوضوية مرفوعة.ولإطلالتها الثانية، اعتمدت سترة من الساتان باللون العاجي، نسَّقته مع تنورة عاجية مزيَّنة بخطوط براقة، واختارت تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان.

واختارت الفنانة المغربية نورة فتحي كروب توب فضي برَّاق نسَّقته ببنطال بنفسجي من قماش الساتان، واعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة. ولإطلالتها الثانية، اختارت كروب توب ذهبيب وبنطال زيتي من القماش، وأسدلت خصلات شعرها الأسود على جانبي كتفها.

واعتمدت منال المغربية سترة ذهبية متوسطة الطول من قماش الساتان، وانعلت حذاء ذهبي ذي ياقة عالية. ولإطلالتها الثانية اختارت فستان أرجواني برَّاق انسدل على جسدها بطريقة انسيابية.