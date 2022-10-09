القضاء على نمر بعد تسببه بمقتل تسعة أشخاص

{ نيودلهي-(أ ف ب) – قُتل نمر لُقّب بـ”آكل البشر في تشامباران” على يد الشرطة الهندية بعدما تسبب بمقتل تسعة أشخاص على الأقل، خلال عملية كبيرة شارك فيها 200 شخص بعضهم كان يتنقل على ظهر الفيلة، على ما أعلن مسؤولون الأحد.وزرع الحيوان الرعب بين السكان في محيط محمية فالميكي للنمور في تشامباران بشرق الهند، وتسبب بمقتل ستة أشخاص على الأقل لمدة شهر بينهم امرأة وابنها البالغ ثماني سنوات السبت.حتى قبل حالتي الوفاة الأخيرتين، وصفت السلطات النمر – الذي يُعتقد أنه ذكر في الثالثة أو الرابعة من العمر – بأنه “آكل للبشر”، ما يعني أنه يمكن القضاء عليه.وقد فشلت المحاولات السابقة لتحييد خطر الحيوان. وأوضح قائد الشرطة المحلية كيران كومار لوكالة فرانس برس أن “فريقين دخلا الغابة على ظهر اثنين من الفيلة بعد ظهر السبت، وانتظر ثالث في النقطة التي كنا نعتقد أن النمر سيخرج منها، وأطلقنا النارلقتله هناك”.