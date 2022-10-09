سعي حكومي لإنشاء مدن ومشاريع صناعية من شأنها تحقيق التنمية

سامراء تحصد شهادة الآيزو العالمية للمرة الثانية

بغداد – الزمان

حصلـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، على على شهادة الآيزو الأسترالية، لنظام ادارة البيئة. وقـال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة المانحة وافقت على منح سامراء، شهادة الجودة العالمية)، وبين ان (سامراء حصلت على نظام ادارة الجودة المتكامل للأنظمة الثلاثة).

وبحثت هيئة المدن الصناعية، التابعة للوزارة، مع مديري عام زراعة صلاح الدين، واتحاد الصناعات، بحضور نائب المحافظ، امكانية انشاء مدينة صناعية في صلاح الديـن. وذكر البيان ان (الوزارة بحثت آلية التعاون لإنشاء مدينة صناعية في المحافظة، وامكانية انشاء وتطوير مدن صناعية جديدة في بلد وسامراء وتكريـت).

تسهيل إجراءات

وشدد نائب المحافظ، عمـار حكمـت البلـداوي، على دور المحافظة في استقطاب المستثمرين، بتسهيل الإجراءات مع الدوائر المعنية في المحافظـة. واكدت المديرية العامة للتنمية الصناعية، التابعة للوزارة، تحقيقها خدمة القطاع الصناعي الخاص، مبينة عدد الإجازات الممنوحة للمشاريع الصناعية. وقال البيان ان (عدد الإجازات الممنوحة منذ بداية العام الجاري، حتى بداية هذا الشهر، بلغت 1,222 الف اجازة تحت التأسيس، بينما بلغ عدد الإجازات الملغاة لنفس الفترة 216 اجازة)، واوضح ان (سبب الإلغاء يعود لإنتهاء الفترة القانونية للمباشرة بالتأسيس، بالنسبة للإجازات التي تحت التأسيس، او يحدث وفق طلب صاحب المشروع بإلغاء الأجازة). الى ذلك، شاركت الوزارة، في افتتاح المؤتمـر والمعـرض الفنـي الفني الرابع والثلاثين، لتكنولوجيـا صناعـة الأسمـدة، في دولة الجزائر. وذكر البيان ان (الوكيل الفني للوزارة، جمعة البهادلي، شارك عن الوزرة، في المؤتمر، بمشاركة الدول والشركات المختصة بصناعة الأسمـدة)، واكد البهادلي في المؤتمر،ان (دور العراق فاعل في الإتحاد العربي للأسمدة، ودورها في تحقيق التنمية الزراعية المُستدامة والأمن الغذائي)، ودعا الى التعاون وتوحيد الجهود من اجل الإستخدام الأمثل للأسمدة وزيادة انتاج المحاصيل الزراعيـة. وناقشت الوزارة معوقـات شركـات القطـاع الصناعـي المختلـط، مصدرة مجموعة توجيهـات لتطويـر هذه الشركـات بالمستقبل. وبحسب البيان فإن (الإجتماع ركز على المشكلات، وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها)، كما ناقش المخالفات لبعض الشركات المختلطة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكداً ان (الوزارة تسعى لإنجاح وتطوير واقع القطاع المختلط، بدعم حكومي).