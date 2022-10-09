إتلاف مواد منتهية الصلاحية في كربلاء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اتلفت فرقة الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة كربلاء 684 كيلوغراماً من المواد الغذائية الصلبة و 660 لتراً من المواد السائلة لمخالفتها للشروط الصحية . وقال مدير شعبة الرقابة الصحية الدكتور (كرار العباسي)في تصريح أول امس أن فرق الرقابة تمكنت من اغلاق 448 محلاً خلال حملة تفتيش خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لمتابعة المواد الغذائية في الأسواق والمحلات التجارية . وأضاف انه تم سحب 320 نموذجا من الماء المحلي من المشاريع والمجمعات المائية للتأكد من صلاحيتها للشرب مشيرا الى ان (شعبة الرقابة الصحية تم منح وتجديد 1959 إجازة صحية للمحلات والمعامل الخاضعة للرقابة الصحية فضلاً عن إقامة 45 دورة تثقيفية). وكشف النائب الثاني لمحافظة كربلاء علي الميالي عن اعتماد الية جديدة للتعامل مع المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظة. مؤكداً على تحديد مدة زمنية بغية استئناف العمل بها . وقال الميالي في تصريح ان هناك اكثر من 30 مشروع متلكئاً في المحافظة ويجب التعامل معها بشكل جاد واستئناف العمل بها وأضاف انه تم تحديد مدة زمنية على مخرجات الاجتماع المنعقد في وزارة التخطيط خلال مدة أقصاها 7 أيام لمتطلبات كشوفات هذه المشاريع وحسمها ويذكر أن اللجنة المذكورة تشكلت بتوجيه من محافظ كربلاء نصيف الخطابي.