مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني يؤجّل جلساته بسبب الظروف العامة

ميسان – أمجاد ناصر

قررت ادارة مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني رفع جلسته التي عقدت على قاعة فندق كورميك التركي في محافظة ميسان تحت شعار( اسباب ومعالجة التصحر وتجفيف الانهار والبحيرات والاهوار ) الى نهاية الشهر العاشر بسبب الظروف الاخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد و بعض المحافظات و التي تزامنت مع انعقاد المؤتمر. وقال مؤسس المؤتمر والمنسق العام الأديب محمد رشيد: نتيجة للظروف الاخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة تشرين وما لحقتها من احداث و انهيار بناية المختبر الصحي تعذرعلى العديد من الباحثين الحضور الى المؤتمر ، لذا أرتأت ادارة المؤتمر تاجيل بقية الجلسات الى نهاية شهر تشرين الاول مع حضور نخبة كبيرة من الباحثين واصحاب الاختصاصات في المحاور التي يناقشها المؤتمر ( البيئة ، الطفولة ، الثقافة ، المرأة و رجال الاعمال ).مضيفا ( نحن مستعدون لاستقبال الضيوف الذين لم يحضروا وتهيئة الفرصة لهم من اجل المشاركة ببحوثهم القيمة لاغناء الجلسات القادمة ، ومنها جلسات ستنعقد في منطقة الاهوارلتكون شاهدا حيا على زحف (الموت) على جماليات الطبيعة، اعني التصحر الذي قتل المناطق الزراعية واسهم في ترحيل العائلات، تاركين قلوبهم وذكرياتهم بين مطرقة التصحر وسندان المصير المجهول) .

مشيرا (وسيشارك في الجلسات القادمة :احسان شمران الياسري والدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية السابق و ممثل وزارة البيئة الدكتور وليد احمد الموسوي مديرعام وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية و جوليا ايسافيك خبيرة المناخ في الامم المتحدة يونامي والدكتور عمرالشيخلي من الـ(يو ان دي بي) والموسيقار نصير شمه والفنان جواد الشكرجي والمخرج فارس طعمة التميمي والاعلامي شاكر حامد والمخرج خطاب عمر وديما عدي رئيس برلمان الطفل العراقي) .

مبينا : (وقد حضر عدد من المشاركين منهم المفكر العربي د عبد الحسين شعبان و النائب رائد المالكي والدكتورة عبير الجلبي خبيرة في مجال الطفولة وكيل وزير سابق، والمايسترو علاء مجيد مديرعام دائرة الفنون الموسيقية عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار، و مديرعام البنك المركزي العراقي للمنطقة الجنوبية قاسم رهيف ممثلا عن البنك المركزي العراقي الجهة الراعية للمؤتمر والعميد السابق لاكاديمية الفنون جميلة عقيل مهدي و الكاتب زيد الحلي والدكتور معتز عناد غزوان ممثل الجمعية العراقية لدعم الثقافة و عميد كلية التربية هاشم داخل الدراجي وعميد كلية الزراعة عز الدين خزعل و الدكتور عصام الشاوي عميد كلية التربية الاساسية و الباحث في شؤون البيئة احمد صالح نعمة) .

و على هامش انعقاد المؤتمر صدر كتاب عن البيئة بعنوان (تنمية الاسرة ) و ( معرض 20 لوحة) جسد مكافحة التصحر واستثمار المياه بشكل صحيح و فيلم (ظمأ الارض ) الذي شارك به الموسيقار نصير شمه وشارك ضيوف المؤتمر بســفرتين نهريتين مع جولة الى اماكن تراثية وثقافية في محافظة ميسان.