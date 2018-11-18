العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬يبحث التطوّرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي

الرياض – الزمان
بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد ”التطوّرات الإقليمية” مع الرئيس العراقي برهم صالح الذي يقوم بأول زيارة رسميّة إلى للسعودية وسط تحسّن العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتّر.
وأقام العاهل السعودي مأدبة غداء تكريماً للرئيس العراقي بحثا خلالها ”التطوّرات الاقليمية”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وذلك عقب وصول صالح إلى الرياض بعد زيارته إيران.وذكر مسؤول عراقي أنّ صالح (58 عاماً)، الكردي المعتدل الذي تمّ انتخابه لتبوؤ هذا المنصب الشرفي الشهر الماضي، يقوم بالزيارة بناءً على دعوة من العاهل السعودي. وقال مسؤول سعودي طلب عدم ذكر اسمه ان الرياض تدرك ان هناك اهمية لقيام رئيس الحكومة العراقية المقرب من ايران بزيارة السعودية .
من ناحية أخرى أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي حكيم، الذي يرافق صالح، محادثات مع نظيره السعودي عادل الجبير، بحسب مسؤولين.
وشهدت العلاقات بين السعودية والعراق تحسّناً في الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التوتّر. واستبعد مصدر عراقي ان يكون صالح قد حمل رسالة من طهران الى الرياض .
ويسعى العراق إلى تحقيق فوائد اقتصادية من العلاقات الوثيقة مع المملكة في إطار مساعيه لاعادة الإعمار بعد هزيمة تنظيم داعش.
وتسعى الرياض من جهتها إلى تطوير العلاقات مع بغداد لمواجهة نفوذ خصمها الإقليمي إيران في العراق.
وقال الكاتب عبد الرحمن الراشد في مقال في صحيفة ”أراب نيوز” الأحد إنّ ”العراق يجد نفسه فعلياً ومعنوياً عالقاً بين قوّتين متنافستين هما السعودية وإيران”.
وأضاف ”العلاقة الثلاثية … متشابكة ومعقّدة”.
وتابع ”سننتظر لنرى حيث كيف يقرّر المسؤولون العراقيّون تحديد نوع هذه العلاقة والتعامل مع الحكومتين”.
وتحظى إيران بنفوذ كبير في العراق منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق صدام حسين عام 2013، كما كانت شريكا رئيسيا في دحر تنظيم داعش.
وكان صالح قام السبت بأول زيارة رسميّة له إلى طهران حيث التقى نظيره الإيراني حسن روحاني في محاولة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.