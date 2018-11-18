العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬يبحث التطوّرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

بحث‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الأحد‭ ‬‭”‬التطوّرات‭ ‬الإقليمية‭”‬‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بأول‭ ‬زيارة‭ ‬رسميّة‭ ‬إلى‭ ‬للسعودية‭ ‬وسط‭ ‬تحسّن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التوتّر‭.‬

وأقام‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬تكريماً‭ ‬للرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬بحثا‭ ‬خلالها‭ ‬‭”‬التطوّرات‭ ‬الاقليمية‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬وصول‭ ‬صالح‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬إيران‭.‬وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭ ‬أنّ‭ ‬صالح‭ ‬‭(‬58‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬الكردي‭ ‬المعتدل‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬انتخابه‭ ‬لتبوؤ‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الشرفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬يقوم‭ ‬بالزيارة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬سعودي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬الرياض‭ ‬تدرك‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اهمية‭ ‬لقيام‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬بزيارة‭ ‬السعودية‭ .‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حكيم،‭ ‬الذي‭ ‬يرافق‭ ‬صالح،‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭.‬

وشهدت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬والعراق‭ ‬تحسّناً‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التوتّر‭. ‬واستبعد‭ ‬مصدر‭ ‬عراقي‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬صالح‭ ‬قد‭ ‬حمل‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭ .‬

ويسعى‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوائد‭ ‬اقتصادية‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعيه‭ ‬لاعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وتسعى‭ ‬الرياض‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬نفوذ‭ ‬خصمها‭ ‬الإقليمي‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬الكاتب‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الراشد‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‭”‬أراب‭ ‬نيوز‭”‬‭ ‬الأحد‭ ‬إنّ‭ ‬‭”‬العراق‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬فعلياً‭ ‬ومعنوياً‭ ‬عالقاً‭ ‬بين‭ ‬قوّتين‭ ‬متنافستين‭ ‬هما‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‭”‬العلاقة‭ ‬الثلاثية‭ … ‬متشابكة‭ ‬ومعقّدة‭”‬‭.‬

وتابع‭ ‬‭”‬سننتظر‭ ‬لنرى‭ ‬حيث‭ ‬كيف‭ ‬يقرّر‭ ‬المسؤولون‭ ‬العراقيّون‭ ‬تحديد‭ ‬نوع‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحكومتين‭”‬‭.‬

وتحظى‭ ‬إيران‭ ‬بنفوذ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الاطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬شريكا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬دحر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وكان‭ ‬صالح‭ ‬قام‭ ‬السبت‭ ‬بأول‭ ‬زيارة‭ ‬رسميّة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬